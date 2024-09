Công nghệ AI trở thành vũ khí bí mật của quân đội Ukraine trên chiến trường

Nền tảng "Avengers" này mỗi tuần có thể tự động phát hiện 12.000 mục tiêu của đối phương, thể hiện rõ tầm quan trọng của công nghệ AI trong chiến tranh hiện đại và mang lại cho quân đội Ukraine những ưu thế mới trên chiến trường.

Trang web tin tức quân sự Ukraine "Militarnyi" đưa tin, Văn phòng Thông tin Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 23/9 đã công bố tin tức liên quan, cho biết Lực lượng Phòng vệ Ukraine đang sử dụng nền tảng AI có tên "Avengers" để nâng cao hiệu quả phân tích tình báo chiến trường và giảm nguy cơ xảy ra lỗi do con người gây ra.

Nền tảng "Avengers" được Trung tâm Đổi mới của Bộ Quốc phòng (Ukraine Innovation Center of the Ministry of Defense of Ukraine) phát triển, có khả năng tự động phát hiện mục tiêu bằng cách tự phân tích hình ảnh được quay chụp bằng máy bay không người lái và camera cố định. Nền tảng này đã được tích hợp thành công vào mô-đun phát trực tuyến VEZHA (VEZHA streaming module) của hệ thống quản lý chiến trường và nhận biết tình huống DELTA, đưa khả năng phân tích AI của nền tảng "Avengers" lên một tầm cao mới.

Bà Kateryna Chernohorenko, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine phụ trách các vấn đề kỹ thuật số (Ảnh: BQP Ukraine)



Mô-đun phát trực tuyến VEZHA giống như một cầu nối cho thông tin tình báo trên chiến trường. Nó kết nối hình ảnh và dữ liệu từ nhiều nguồn như máy bay không người lái và camera cố định, đồng thời cung cấp chúng cho hệ thống DELTA để tổng hợp và phân tích, từ đó nâng cao khả năng nhận biết chiến trường của quân đội Ukraine.

Bà Kateryna Chernohorenko, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine phụ trách các vấn đề kỹ thuật số, cho biết nền tảng "Avengers" khá độc đáo trên thế giới vì nó có kho dữ liệu hình ảnh khổng lồ về phương tiện xe cộ các loại của quân đội Nga. Ukraine liên tục phát triển "Avengers" và các giải pháp AI khác với hy vọng sử dụng chúng để nâng cao hiệu quả chiến đấu của quân đội. Trong tương lai, Ukraine có kế hoạch mở rộng công năng đám mây của nền tảng và tích hợp các giải pháp AI vào máy bay không người lái để nâng cao hơn nữa khả năng thu thập và phân tích thông tin tình báo trên chiến trường, từ đó giúp quân đội Ukraine sử dụng máy bay không người lái hiệu quả hơn để tiến hành trinh sát và tấn công.

Trung tâm Đổi mới của Bộ Quốc phòng Ukraine liên tục huấn luyện mô hình AI của nền tảng "Avengers" với các dữ liệu mới, giúp nâng cao chất lượng xác định các loại xe cơ giới khác nhau của đối phương, dù trong các môi trường khắc nghiệt, chẳng hạn như xe tăng ẩn trong rừng hoặc xe bọc thép chạy trên đường lầy lội cũng có thể bị phát hiện một cách hiệu quả.

Quân đội Ukraine cũng đang tích cực đưa công nghệ AI vào các hệ thống máy bay không người lái. Họ đã tiến hành đấu thầu trên nền tảng mua sắm của chính phủ và có kế hoạch mua 10.000 chiếc máy bay không người lái FPV được trang bị công nghệ AI để tăng cường khả năng trinh sát trên không và tấn công.

Theo LTN, Creaders