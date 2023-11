Đó là phát biểu chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trần Hồng tại lễ công bố Quy hoạch TP Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050 vừa được Chính phủ phê duyệt.

Sáng nay (25/11), UBND TP Đà Nẵng tổ chức Lễ công bố quy hoạch TP Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, với sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; Bộ trưởng Bộ KH&ĐT Nguyễn Chí Dũng, cùng gần 700 đại biểu đại diện các bộ, ngành, địa phương vv...

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh Đà Nẵng là TP đầu tiên trong 5 TP trực thuộc Trung ương được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch cấp tỉnh. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà phát biểu tại lễ công bố

Đà Nẵng là cửa ngõ phía Đông mở ra Thái Bình Dương của hành lang kinh tế Đông - Tây; kết nối thuận lợi với các trung tâm kinh tế của khu vực và nằm trên con đường di sản thế giới ở miền Trung với Phong Nha - Kẻ Bàng - cố đô Huế, phố cổ Hội An, thánh địa Mỹ Sơn; có tiềm năng du lịch phong phú, nhất là du lịch biển, sinh thái, nghỉ dưỡng; nhiều danh lam, thắng cảnh, di tích, lễ hội truyền thống và địa danh lịch sử...

"Điều đó khẳng định, Đà Nẵng hội tụ đủ tiềm năng, lợi thế và cơ hội nổi trội, khác biệt để phát triển nhanh và bền vững, đóng vai trò là một trong những trung tâm tăng trưởng của đất nước"- Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng mong muốn Đà Nẵng tiếp tục với tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, vượt khó khăn, thách thức để đưa TP Đà Nẵng tiến bước, tiếp tục là điểm đến hấp dẫn với du khách trong nước và quốc tế, là địa điểm tổ chức các sự kiện quốc tế hàng đầu với nhiều công trình, kiến trúc, sự kiện, hiện đại, mang thương hiệu riêng của Đà Nẵng.

Theo Phó Thủ tướng, bản quy hoạch TP Đà Nẵng được xây dựng với tư duy đột phá, tầm nhìn dài hạn dựa trên tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội và lợi thế cạnh tranh; cụ thể hóa chủ trương của Bộ Chính trị tại Nghị quyết số 43-NQ/TW, thể hiện khát vọng của nhân dân Đà Nẵng về một TP đáng sống, trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước và khu vực Đông Nam Á.

Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng phát biểu

Đà Nẵng sẽ đóng vai trò của một trong các đô thị trung tâm của chuỗi đô thị và cực tăng trưởng vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung, khu vực Bắc Tây Nguyên.

Đây sẽ là trung tâm về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, du lịch, thương mại, tài chính, logistics, công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin và là một trong những trung tâm văn hóa - thể thao, giáo dục - đào tạo, y tế chất lượng cao, khoa học - công nghệ phát triển của cả nước.

Quy hoạch sẽ mở ra những cơ hội, không gian phát triển mới cho TP Đà Nẵng; được kỳ vọng sẽ tạo ra xung lực mới để Đà Nẵng tiếp tục tạo kỳ tích lần thứ hai về phát triển kinh tế - xã hội với các trụ cột: Kinh tế tri thức; du lịch gắn với sinh thái, văn hóa, tạo nên sự độc đáo, khác biệt, giá trị giá tăng; và trung tâm dịch vụ chất lượng cao.

"Để đạt được những mục tiêu tham vọng này không thể nghĩ và làm theo lối cũ, cách thường, mỗi cán bộ, đảng viên cũng như từng người dân Đà Nẵng phải chuyển hoá khát vọng phát triển mãnh liệt, niềm tự hào, tình yêu quê hương cùng tinh thần đổi mới vào trong từng hành động, việc làm nhỏ nhất để TP không chỉ đáng sống mà còn đáng đầu tư, đáng cống hiến, đáng trải nghiệm"- Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nói.



Ông Lê Trung Chinh – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng phát biểu tại lễ công bố Quy hoạch TP Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Ông Lê Trung Chinh – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng – cho biết, lễ Công bố Quy hoạch TP Đà Nẵng là sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình phát triển của TP trong thời gian tới.

Quy hoạch TP Đà Nẵng được xây dựng thống nhất, đồng bộ với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và phát triển bền vững; tích hợp và liên kết một cách khoa học với Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đồng thời, vận dụng đầy đủ, sáng tạo các quan điểm, định hướng phát triển của Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/1/2019 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

TP Đà Nẵng trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho các dự án trên địa bàn

“Năm 2023, với chủ đề "Năm tập trung khơi thông các nguồn lực, thu hút đầu tư, giữ vững tăng trưởng kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội”, TP Đà Nẵng đã tích cực triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu đã xây dựng; kinh tế TP tiếp tục được phục hồi dù vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; an sinh xã hội được đảm bảo; quốc phòng an ninh được giữ vững”- ông Lê Trung Chinh chia sẻ.

Cũng theo ông Chinh, nội dung quy hoạch nêu rõ quan điểm, mục tiêu và phương hướng phát triển của TP đến cuối thời kỳ quy hoạch cũng như tầm nhìn đến năm 2050; cụ thể hóa quan điểm, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh vùng đã được Bộ Chính trị ban hành về xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng tại Nghị quyết số 43-NQ/TW và đảm bảo tính liên kết, đồng bộ trong định hướng phát triển giữa các ngành, lĩnh vực của TP, phát huy các tiềm năng, thế mạnh của TP Đà Nẵng.

Madam Nga-Chủ tịch Tập đoàn BRG phát biểu tham luận tại lễ công bố

"Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Đà Nẵng đã thực hiện công bố, công khai toàn bộ nội dung quy hoạch đã được phê duyệt đến các cấp, các ngành, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp để biết và triển khai thực hiện.

"Để thực hiện các mục tiêu đã đặt ra cho TP Đà Nẵng trong thời gian đến, Đà Nẵng rất mong tiếp tục nhận được sự chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, sự hỗ trợ, hướng dẫn của các cơ quan Trung ương. Đặc biệt là sự đồng hành của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư.

"Lãnh đạo TP Đà Nẵng cam kết sẽ nỗ lực, quyết tâm hơn nữa trong công tác chỉ đạo, điều hành chung; xây dựng môi trường đầu tư lành mạnh, bình đẳng, minh bạch, công khai để doanh nghiệp, nhà đầu tư đóng góp các ý tưởng, triển khai các dự án phù hợp với các mục tiêu đã xây dựng”- ông Lê Trung Chinh nhấn mạnh.

Tại lễ công bố, Đà Nẵng đã đưa ra dự kiến các nội dung để triển khai Quy hoạch TP Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 nhằm định hướng xây dựng Kế hoạch thực hiện Quy hoạch TP Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trong thời gian đến.

Quang cảnh lễ công bố Quy hoạch TP Đà Nẵng thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Tại Lễ công bố, còn có hoạt động trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 7 dự án, trong đó có 6 dự án có vốn đầu tư trong nước (1 dự án tăng vốn đầu tư) và 1 dự án có vốn đầu tư nước ngoài vừa được cấp phép trong thời gian qua trên địa bàn TP với tổng vốn đầu tư hơn 9.300 tỉ đồng.