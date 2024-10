Công bố 19 địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm ở Đà Nẵng năm 2025

Theo đó, trên địa bàn quận Hải Châu có 3 địa điểm; quận Sơn Trà có 3 địa điểm; quận Cẩm Lệ có 3 địa điểm; quận Thanh Khê có 1 địa điểm; quận Liên Chiểu có 4 địa điểm; quận Ngũ Hành Sơn có 4 địa điểm; và tại các khu công nghiệp trên địa bàn.

Cụ thể, các địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn quận Hải Châu gồm: Công viên APEC và vỉa hè Công viên APEC, đường Bạch Đằng nối dài, quy mô không quá 50 gian hàng tiêu chuẩn; Cung thể thao Tiên Sơn, quy mô không quá 60 gian hàng tiêu chuẩn.

Địa bàn quận Sơn Trà có các địa điểm: Công viên bờ Đông cầu Rồng (lô đất A19 giáp các đường Võ Văn Kiệt – Trần Hưng Đạo - Mai Hắc Đế - Lý Nam Đế), quy mô không quá 60 gian hàng tiêu chuẩn; Công viên Biển Đông, quy mô không quá 70 gian hàng tiêu chuẩn; Công viên bờ Đông chân cầu Nguyễn Văn Trỗi, quy mô không quá 50 gian hàng tiêu chuẩn.

Địa bàn quận Ngũ Hành Sơn có 4 địa điểm gồm: Khu phố du lịch An Thượng (đoạn từ đường Võ Nguyên Giáp đến đường Trần Bạch Đằng, phường Mỹ An), quy mô không quá 50 gian hàng tiêu chuẩn; Công viên trước chợ Bắc Mỹ An và một số chợ trên địa bàn quận (chợ Non Nước, chợ Khuê Mỹ), quy mô không quá 50 gian hàng tiêu chuẩn; khu đất trống bê tông cạnh Công viên Ngũ Hành Sơn (đường Lê Văn Hiến và Phạm Hữu Nhật thuộc phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn), quy mô không quá 50 gian hàng tiêu chuẩn; khu vực đất trống dọc 2 bên đường Sư Vạn Hạnh (phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn), quy mô không quá 50 gian hàng tiêu chuẩn.

Địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn quận Thanh Khê là Công viên biển Hà Khê (phường Xuân Hà, quận Thanh Khê), quy mô không quá 50 gian hàng tiêu chuẩn.

Địa bàn quận Cẩm Lệ có các địa điểm: Trung tâm Hội chợ Triển lãm thành phố Đà Nẵng (số 09 Cách Mạng Tháng Tám, phường Khuê Trung), không giới hạn quy mô gian hàng; Trung tâm Văn hóa thông tin và Thể thao quận Cẩm Lệ (phường Hòa Thọ Tây), quy mô không quá 60 gian hàng tiêu chuẩn; Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao và học tập cộng đồng phường Khuê Trung (số 135 Ông Ích Đường, phường Khuê Trung), quy mô không quá 60 gian hàng tiêu chuẩn.

Một góc công viên bờ Đông cầu Nguyễn Văn Trỗi, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng

Địa bàn quận Liên Chiểu có các địa điểm: Công viên Trung tâm hành chính quận Liên Chiểu (số 168 Nguyễn Sinh Sắc, phường Hòa Minh), quy mô không quá 100 gian hàng tiêu chuẩn; khu vực cầu vượt Mikazuki đường Nguyễn Tất Thành (đoạn từ cầu vượt Mikazuki đến cuối nhà hàng Mikazuki Nami), quy mô không quá 50 gian hàng tiêu chuẩn; khu vực Công viên nhà chờ Tập đoàn Trung Thủy (cuối đường Nguyễn Tất Thành và khu vực gần phố ăn vặt Nam Ô), quy mô không quá 50 gian hàng tiêu chuẩn; sân chợ Hòa Khánh (đường Âu Cơ, phường Hòa Khánh Bắc), quy mô không quá 50 gian hàng tiêu chuẩn.

Địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm trên địa bàn huyện Hòa Vang là khu vực Trung tâm Hành chính huyện Hòa Vang (thôn Dương Lâm 1, xã Hòa Phong), quy mô không quá 150 gian hàng tiêu chuẩn.

Địa điểm được tổ chức hội chợ, triển lãm tại các khu công nghiệp như Khu công nghiệp Hòa Khánh, Khu công nghiệp Hòa Cầm… là các khu vực đất trống trong các khu công nghiệp, quy mô không quá 60 gian hàng tiêu chuẩn.