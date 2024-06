Con trai Tổng thống Biden bị kết tội và cuộc đấu giữa hai đảng ở Mỹ

Con trai ông Biden bị kết tội sở hữu súng trái luật

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ, con của một tổng thống đương nhiệm bị đưa ra xét xử. Theo khung hình phạt, Hunter Biden, 54 tuổi, có thể bị kết án tới 25 năm tù. Tuy nhiên, do không có tiền án tiền sự nên mức án có thể nhẹ hơn nhiều. Trong những trường hợp tương tự, bị cáo thường được miễn giam cầm.

Một trong những cáo buộc chống lại Hunter Biden là sở hữu một khẩu súng ngắn trong một khoảng thời gian vào năm 2018, trong khi ông bị cấm sở hữu súng vì nghiện ma túy. Hai tội danh còn lại là không khai việc sử dụng ma túy khi điền vào mẫu đơn mua súng.

Ngày 11/6, sau khi Hunter bị kết tội, ông Biden đã đáp máy bay đến Căn cứ không quân Vệ binh Quốc gia ở Delaware gặp con trai. Hình ảnh từ hiện trường cho thấy hai cha con ông ôm nhau trên đường băng. Sau đó cùng ngày, ông Biden cũng có bài phát biểu về chủ đề "An toàn súng đạn". Trong bài phát biểu của mình, ông cho biết chính phủ của ông đã thực hiện các bước mạnh mẽ để thắt chặt luật kiểm soát súng và tăng hình phạt đối với những người vi phạm.

Tổng thống Mỹ Joe Biden đến gặp và ôm con trai sau khi Hunter bị tòa tuyên phạm tội tàng trữ súng trái phép (Ảnh: Sina).



Trên thực tế, bạo lực súng đạn luôn là một trong những vấn đề then chốt trong sự nghiệp chính trị của Tổng thống Biden. Vào tháng 6/2022, ông đã ký một dự luật an toàn súng đạn có tên “Bipartisan Safer Communities Act” (Luật Cộng đồng an toàn lưỡng đảng), biến nó trở thành luật chính thức. Sau khi ký kết, ông Biden tuyên bố "điều này sẽ cứu được rất nhiều sinh mạng".

Có ý kiến nhận xét, đối với một Tổng thống Mỹ có con trai vừa bị kết tội liên quan đến súng đạn thì đây là “khoảnh khắc xấu hổ” trong sự nghiệp chính trị của ông Biden.

Điều đáng chú ý là ông Biden không đề cập đến vụ Hunter bị kết tội trong bài phát biểu của mình mà chơi “quân bài tình cảm” - đề cập đến hai đứa con của mình đã qua đời và bày tỏ chia buồn với những người dân bị mất người thân vì bạo lực súng đạn.



Hunter, người con trai gây nhiều tai tiếng của ông Joe Biden (Ảnh: DW)



Truyền thông Mỹ nhận xét ông Biden rất “bảo vệ” các thành viên trong gia đình và nhạy cảm với những lời chỉ trích từ bên ngoài đối với con trai. Tuy nhiên, ngay cả khi các thành viên trong gia đình ông có mối quan hệ thân thiết, việc Hunter bị kết tội cũng không quá ảnh hưởng đến chiến dịch tranh cử của ông.

Có ý kiến phân tích cho rằng suy cho cùng thì người bị kết án là Hunter chứ không phải ông Biden và không có bằng chứng nào chứng minh những tội mà Hunter phạm phải có liên quan đến cha của mình.

Tuy nhiên, Michelle LaRosa, người từng giữ chức thư ký báo chí cho Đệ nhất phu nhân Jill Biden, cho rằng ở góc độ cá nhân, với tư cách là một tổng thống và một người cha, bản thân ông Biden sẽ ít nhiều bị ảnh hưởng, "ít nhất sẽ gây tổn thương cho gia đình ở cấp độ tinh thần".

Liệu có thêm “cơn ác mộng” đối với Sở Mật vụ?

Sau khi Hunter bị kết luận có tội, ông Biden nhấn mạnh vai trò làm cha của mình trong một tuyên bố: "Tôi là tổng thống, nhưng tôi cũng là một người cha. Jill và tôi yêu quý đứa con trai này và chúng tôi rất biết ơn vì những gì nó đã đạt được ngày hôm nay. Rất nhiều gia đình có những người thân đang phải chiến đấu với nghiện ngập và tôi tin rằng họ có thể hiểu được niềm tự hào khi có người thân vượt qua cơn nghiện”.

Bản thân Hunter Biden cũng kể lại việc mình vượt qua chứng nghiện ma túy từ năm 2019. Ông công khai chứng nghiện ma túy và rượu của mình trong một cuốn tự truyện. Hunter đã là đối tượng của nhiều cuộc điều tra tư pháp trong nhiều năm.

Ông Biden cũng nhấn mạnh trong tuyên bố của mình rằng ông tôn trọng kết quả phán quyết và sẽ duy trì sự tôn trọng đối với hệ thống tư pháp trong quá trình kháng cáo tiếp theo. Một số nhà phân tích chỉ ra rằng tuyên bố của ông Biden dường như nhấn mạnh rằng ông sẽ không sử dụng quyền ân xá cho con trai mình.

David Weiss, điều tra viên đặc biệt của vụ án, nói với các phóng viên sau khi phán quyết được công bố: "Không ai ở đất nước này đứng trên luật pháp. Mọi người phải chịu trách nhiệm về hành động của mình, kể cả bị cáo này".

Theo các báo, ông Joe Biden và hai người vợ có với nhau 4 người con, bao gồm con trai cả Beau, con trai thứ hai Hunter, con gái Naomi Biden cùng do người vợ đầu đã quá cố Nelia sinh ra; cô con gái út Ashley Biden do người vợ hiện tại, Jill Biden, sinh.

Trong số 4 người con, Naomi và bà mẹ là Nelia qua đời trong một vụ tai nạn ô tô năm 1972, Hunter và anh trai Beau bị thương nặng. Beau sau đó chết vì ung thư não năm 2015. Điều này cũng có nghĩa là Hunter Biden là người con duy nhất còn sống của Biden và người vợ đầu tiên, đồng thời anh ta cũng là con trai duy nhất còn sống của Biden.

Theo các báo, Hunter hiện đang chờ kết quả tuyên án. Được biết, kết quả mức án thường được công bố sau 120 ngày kể từ ngày tuyên án. Giống như cựu Tổng thống Donald Trump, Hunter cũng sẽ thực hiện cuộc phỏng vấn với nhân viên quản chế để lập ra “báo cáo trước khi tuyên án” trước khi bị chính thức tuyên án.

Hunter Biden có thể phải đối mặt với mức án lên tới 25 năm tù, nhưng một số chuyên gia pháp lý Mỹ cho rằng "rất khó có khả năng" anh ta sẽ phải chịu mức án tù giam lâu như vậy. Drew Stevenson, giáo sư tại Trường Luật Houston Đại học Nam Texas, ước tính Hunter có 50% khả năng phải ngồi tù khoảng 20 tháng.

Cựu Trợ Công tố Mỹ Nima Ramani nói thêm rằng với tư cách là con trai của tổng thống đương nhiệm, Hunter sẽ được Sở Mật vụ bảo vệ nếu anh ta thực sự bị ngồi tù, đó sẽ trở thành "cơn ác mộng" đối với cơ quan này.

Với tư cách là cựu Tổng thống, ông Trump cũng được Sở Mật vụ bảo vệ. Nếu ông thực sự bị cầm tù, đó sẽ là “cơn ác mộng” đối với họ. Khi đó, ông Trump sẽ phải cách ly với các tù nhân khác, đồng thời thực phẩm và đồ dùng ông cần sử dụng cũng sẽ phải được kiểm tra. Để đạt được điều này, một nhóm mật vụ được yêu cầu phải thay phiên nhau ra vào nhà tù và làm việc 24 giờ suốt 7 ngày trong tuần.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump bị kết luận có tội trong vụ án "dùng tiền bịt miệng" ngôi sao phim khiêu dâm Stormy Daniels (Ảnh: Xiandai).



Cuộc đấu giữa hai đảng xung quanh vụ xử Hunter

Cách đây không lâu, hôm 30/5 sau khi cựu Tổng thống Trump bị tuyên có tội trong vụ án làm giả hồ sơ kinh doanh để che đậy khoản thanh toán nhằm "bịt miệng" ngôi sao phim khiêu dâm Stormy Daniels trước thềm cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016.

Nghị sĩ đảng Dân chủ Jamie Raskin của bang Maryland đã so sánh phản ứng của đảng Dân chủ sau khi Hunter bị kết án với phản ứng của đảng Cộng hòa sau khi ông Trump bị kết án. Ông nói: “Đảng Cộng hòa không hài lòng với phán quyết và bắt đầu tấn công hệ thống tư pháp. Nhưng sau khi Hunter bị kết tội, tôi không nghe thấy bất kỳ sự phản đối nào từ phía đảng Dân chủ”.

Dan Eberhart, một nhà tài trợ quan trọng của đảng Cộng hòa ủng hộ Trump, cho rằng: “Việc Hunter bị định tội chắc chắn làm suy yếu độ tin cậy trong tuyên bố của ông Trump. Tôi nghĩ hệ thống tư pháp Mỹ vẫn hoạt động bình thường”. Một chiến lược gia giấu tên khác của Đảng Cộng hòa cũng cho rằng sau khi Hunter bị kết tội, ông Trump sẽ khó thuyết phục được công chúng Mỹ rằng "Biden chọn nhắm vào Trump nhưng chọn không cứu con trai mình".

Tuy nhiên, những người đảng Cộng hòa, do cựu Cố vấn an ninh quốc gia Hoa Kỳ Kash Patel đại diện, nhấn mạnh rằng phán quyết của tòa án đối với Hunter là công bằng, nhưng phán quyết đối với ông Trump là không công bằng. Người phát ngôn chiến dịch tranh cử của ông Trump, Carolyn Levitt, cho rằng việc tuyên án Hunter chỉ là một cách để đánh lạc hướng sự chú ý của mọi người, "những tội ác mà Biden và gia đình ông ta gây ra mới nên là trọng điểm cần chú ý".

Theo Deutsche Welle, Sina