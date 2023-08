Con chip "bí ẩn" trên iPhone 15 có thể làm giảm tốc độ sạc đối với các bộ sạc của bên thứ 3

Apple sẽ thay thế cổng Lightning bằng cổng USB-C trên mẫu iPhone 15 được phát hành vào tháng sau. Theo leaker nổi tiếng Majin Bu, Apple sẽ được trang bị chip 3LD3 tùy chỉnh trong cổng USB-C của iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro và iPhone 15 Pro Max.

Vậy điều này có gì quan trọng mà khiến các leaker công nghệ phải quan tâm? Theo những giải thích của Majin Bu, con chip bí ẩn này sẽ thực hiện một trong hai việc: bảo vệ iPhone 15 tốt hơn trước sự xâm phạm dữ liệu hoặc hạn chế tốc độ sạc của các phụ kiện sạc của bên thứ ba.

Đây là tin tốt cho những người luôn lo sợ điện thoại của mình bị đánh cắp dữ liệu. Các phương thức sạc có dây được biết đến là nguyên nhân khiến điện thoại thông minh dễ bị các hacker tấn công, đặc biệt là iPhone.

Đối với những người dùng thường xuyên sử dụng cáp sạc ở nơi công cộng, giờ đây đã có thể yên tâm vì con chip 3LD3 do Apple sản xuất sẽ hạn chế rủi ro khiến chiếc điện thoại của bạn bị đánh cắp dữ liệu.

Tuy nhiên, theo Majin Bu chip, chip 3LD3 còn có một công dụng khác đó là làm giảm tốc độ sạc của các bộ sạc bên thứ 3. Nếu điều này là sự thực, thì đây có thể coi là lời đáp trả của Apple đối với EU. Đối với những người chưa biết, EU đã ban hành một quy định là các nhà sản xuất điện thoại thông minh phải trang bị cổng sạc USB-C trên tất cả các sản phẩm công nghệ mới được bán tại các quốc gia EU từ cuối năm 2024.

Mục đích của EU là muốn tạo ra sân chơi bình đẳng cho các hãng điện thoại khi nói đến tốc độ sạc và khả năng tương thích bộ sạc. Nếu chip 3LD3 này được thiết kế để mang lại lợi thế cho các phụ kiện sạc độc quyền của Apple so với các phụ kiện của các nhà sản xuất bên thứ ba, thì công ty đang cố tình “trêu ngươi” chỉ thị của EU.

Thật vậy, đã có những tin đồn rằng Apple có thể đang chuẩn bị thực hiện mánh khóe này. Gã khổng lồ công nghệ đang lên kế hoạch triển khai chứng nhận MFi ('Made for iPhone') trên loạt phụ kiện USB-C của mình, điều này đã khiến nhiều người suy đoán rằng những bộ sạc do Apple sản xuất này sẽ cho các mẫu iPhone 15 tốc độ sạc nhanh hơn so với các bộ sạc của bên thứ ba từ những nhà sản xuất khác.

Bản thân EU đã phản ứng trước những báo cáo này bằng cách cảnh báo Apple không nên thực hiện một động thái như vậy, với lý do họ muốn giữ sân chơi bình đẳng cho các hãng điện thoại. Ủy viên Công nghiệp EU Thierry Breton thậm chí còn cảnh báo rằng họ sẽ ngăn iPhone được bán ở các quốc gia thành viên (chẳng hạn như Pháp, Đức và Tây Ban Nha) nếu họ cố gắng lách chính sách sạc USB-C mới của EU.

Cần làm rõ rằng chính sách này không chính thức có hiệu lực cho đến cuối năm 2024, vì vậy về mặt kỹ thuật, Apple không phải tuân theo quy định của EU cho đến ngày quy định có hiệu lực. Điều đó có nghĩa là, với việc công ty gần như chắc chắn sẽ trang bị cổng sạc USB-C trên những chiếc iPhone mới nhất của mình sớm hơn một năm so với thời hạn của EU, liệu bạn có nghĩ Apple sẽ tuân thủ đầy đủ các quy định của EU?

Trong mọi trường hợp, bạn vẫn có thể sử dụng bộ sạc USB-C của bên thứ ba để sạc cho chiếc máy iPhone 15 của mình – nhưng những phụ kiện này có thể không thể sạc nhanh như bộ sạc được mua trực tiếp của Apple.

Nghe có vẻ là tin tốt cho những người hâm mộ cuồng nhiệt của Apple, nhưng vì Apple không còn tặng kèm bộ sạc trong hộp khi mua iPhone, nên gần như chắc chắn bạn sẽ phải bỏ thêm tiền để mua một trong những phụ kiện sạc độc quyền của công ty nếu muốn.

