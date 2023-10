Chuyên gia tiết lộ 4 từ khóa không nên click vào để tránh bị lừa đảo trực tuyến

VietTimes – Một chuyên gia an ninh mạng đã tiết lộ bốn từ khóa người dùng không bao giờ nên nhấp vào trong cửa sổ bật lên (pop up) vì nó có thể khiến tài khoản ngân hàng của họ bị xâm nhập.

Tội phạm mạng sẽ thường xuyên sử dụng phần mềm gián điệp để theo dõi thói quen trực tuyến của người dùng và nếu họ bị lừa tải xuống phần mềm gián điệp qua một thông báo pop up, thiệt hại mà một hacker có thể gây ra cho người dùng là không thể lường trước được.

Một chuyên gia an ninh mạng của McAfee nói với The Sun: "Đừng bao giờ nhấp vào "Đồng ý", "OK", "Không" hoặc "Có" trong cửa sổ pop up, vì những nút này có thể kích hoạt quá trình tải xuống phần mềm gián điệp tự động.

Phần mềm gián điệp có thể lén lút ghi lại thông tin tài chính của người dùng, chẳng hạn như tên truy cập, mật khẩu và số thẻ tín dụng.

Những kẻ lừa đảo sẽ cố gắng lừa người dùng tải xuống phần mềm gián điệp bằng cách khiến họ tin rằng họ đang cài đặt một thứ khác. Chuyên gia mạng cho rằng điều quan trọng là không tải xuống bất kỳ tệp nào từ các nguồn không đáng tin cậy.

Nếu bạn đang lướt qua một trang web có giao diện đáng ngờ thì bạn có thể thấy một thông báo hiện lên trên màn hình của mình. Mặc dù ban đầu nó có vẻ không nguy hiểm nhưng đừng nhấp vào bất kỳ từ nào trong pop up này vì đây có thể là nút tự động cài đặt phần mềm gián điệp vào thiết bị của bạn.

Tờ Daily Mail cho rằng: “Thay vào đó, hãy đóng cửa sổ bật lên bằng cách nhấn dấu X màu đỏ hoặc tắt hoàn toàn trình duyệt của bạn”.

Tránh các thông báo lạ không phải là cách duy nhất bạn có thể loại bỏ hoàn toàn phần mềm gián điệp.

Luôn cập nhật hệ điều hành trên các thiết bị của bạn, bất kể đó là Windows, macOS, Android hay iOS là chìa khóa giúp bạn an toàn khi trực tuyến.

Các bản cập nhật phần mềm này thường bao gồm các bản vá giúp khắc phục các lỗ hổng bảo mật, nghĩa là phần mềm gián điệp hoặc phần mềm độc hại khác sẽ khó có thể chiếm quyền điều khiển thiết bị của bạn hơn.

Bạn cũng nên đảm bảo rằng bạn đang sử dụng phiên bản trình duyệt web mới nhất và an toàn nhất. Lời khuyên này được đưa ra sau khi một cựu tội phạm mạng tiết lộ cách phát hiện các email lừa đảo có thể gửi đến hộp thư đến của bạn.

Cựu hacker bắt đầu "sự nghiệp" bất hợp pháp của mình ở tuổi 18 đã tiết lộ những gì bạn nên chú ý trong hộp thư của mình.

Vị cựu hacker có bí danh "404" đã đưa ra những lời khuyên hàng đầu để chỉ ra những email lừa đảo phiền phức đó và lý do bạn không nên chia sẻ quá nhiều thông tin trên mạng. 404 tiết lộ rằng email lừa đảo là công cụ phổ biến nhất được sử dụng để lừa những người dùng cả tin

Ông nói: Các chiến thuật như lừa đảo, gửi email giả hoặc tạo trang web giả mạo thường được sử dụng để lừa các cá nhân tiết lộ thông tin cá nhân hoặc tài chính của họ.

Cách tốt nhất để phát hiện một email lừa đảo là gì? Mẹo hàng đầu là kiểm tra cẩn thận địa chỉ email, đảm bảo rằng nó đến từ một người gửi hoặc tổ chức đã được xác minh và để ý đến các lỗi chính tả và ngữ pháp có trong bức thư đó.

Theo Daily Mail