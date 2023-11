Chương trình “Rap Việt All Star Concert 2023” bị tố vi phạm bản quyền Ký ức Hội An

VietTimes – Giám đốc điều hành đảo Ký ức Hội An (Hoi An Memories Land) vừa có văn bản “tố” chương trình Rap Việt All Star Concert 2023 vi phạm bản quyền chương trình thực cảnh Ký ức Hội An.

Theo bà Thân Thị Thu Huyền - Giám đốc điều hành đảo Ký ức Hội An - trong chương trình Rap Việt All Star Concert 2023 do Công ty Vie Chanel ghi hình vào đêm 7/10, tiết mục “Khúc ca vàng” trình diễn bởi rapper Mikelodic và các diễn viên múa có sử dụng vũ đạo, hình ảnh trang phục và diễn biến sân khấu của show diễn thực cảnh "Ký ức Hội An"- show diễn do Công ty CP Gami Hội An đầu tư và quản lý.

Theo đại diện đảo Ký ức Hội An, màn biên đạo tiết mục “Khúc da vàng” được trình diễn bởi rapper Mikelodic và các diễn viên múa trình diễn đã có sự sao chép (từ màn 1: Sinh mệnh và màn 5: Áo dài) về hình ảnh những diễn viên mặc áo dài trắng, đầu đội nón đèn led bước ra với nhịp điệu bước đi, hai tay chắp phía sau lưng lấy từ phút 2'41''; ở phút thứ 52'48'' sao chép cảnh các diễn viên tạo sóng nước; và ở phút thứ 54'20'' sao chép cảnh các diễn viên tạo khối tròn của vở Ký ức Hội An.

Ngoài ra, theo đại diện đảo Ký ức Hội An, màn vũ đạo tại tiết mục trên còn có sự vi phạm bản quyền nghiêm trọng liên quan đến trang phục biểu diễn với hình ảnh áo dài và nón lá gắn đèn led mà show diễn Ký ức Hội An đã được chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả.

Thực cảnh show diễn "Ký ức Hội An" (ảnh lớn) và màn biên đạo tiết mục “Khúc da vàng” (ảnh nhỏ)

Được biết, Ký ức Hội An là show diễn thực cảnh ra mắt từ ngày 18/3/2018 và đã được đông đảo công chúng biết đến thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng cũng như trải nghiệm trực tiếp tại đảo Ký ức Hội An.

Từ năm 2021, toàn bộ nội dung kịch bản, hình thức vở diễn, bộ hình thức thể hiện các mẫu trang phục đều đã được đăng ký bảo hộ Sở hữu trí tuệ với Cục Bản quyền tác giả Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Kịch bản show diễn thực cảnh Ký ức Hội An được chứng nhận và bảo hộ theo Giấy chứng nhận số 8452/2021/QTG, cấp phép ngày 24/11/2021. Vở diễn sân khấu Ký ức Hội An được chứng nhận và bảo hộ theo Giấy chứng nhận số 6684/2021/QTG, cấp phép ngày 4/10/2021.

Bộ hình thức thể hiện các mẫu trang phục của show diễn Ký ức Hội An đã được Cục Bản quyền tác giả chứng nhận và bảo hộ theo Giấy chứng nhận số 6261/2021/QTG, cấp phép ngày 30/8/2021.

Cũng theo đại diện đảo Ký ức Hội An, ngay sau khi phát hiện sự việc, ngày 10/10, ban điều hành Đảo Ký Ức Hội An đã gửi công văn (lần thứ nhất) tới Công ty Vie Chanel (trực thuộc DatViet VAC), đơn vị thực hiện chương trình Rap Việt Concert.

Tuy nhiên, trong thư phản hồi ngày 20/10, phía Công ty Vie Chanel khẳng định không có sự sai phạm đối với bản quyền đối với show diễn Ký ức Hội An dưới bất kỳ hình thức nào, bao gồm cả hình ảnh, vũ đạo biểu diễn, kết cấu sân khấu và hình ảnh trang phục. Đồng thời cho rằng, Ký ức Hội An chưa có đủ cơ sở pháp lý và chứng cứ thuyết phục để chứng minh về việc vi phạm này và cho rằng Ký ức Hội An có sự nhầm lẫn về hành vi vi phạm quyền tác giả đối với tiết mục “Khúc ca vàng” trong chương trình Rap Việt All Star Concert 2023.

“Quyền tác giả của chương trình biểu diễn thực cảnh Ký ức Hội An đang được Cục Bản quyền tác giả Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch bảo hộ trên toàn lãnh thổ Việt Nam. Mọi hành vi sao chép, sử dụng hình ảnh biểu diễn, vũ đạo của Ký ức Hội An dưới bất kỳ hình thức nào trong tất cả các chương trình biểu diễn khác trên lãnh thổ Việt Nam đều phải có sự xin phép và được sự chấp thuận từ phía Ký ức Hội An.

"Việc phía Vie Chanel đưa ra các luận điểm chối bỏ hành vi vi phạm cho thấy sự vi phạm rõ rệt về quyền tác giả, thiếu tìm hiểu trong quá trình làm việc, cũng như thiếu tinh thần thượng tôn pháp luật” - bà Thân Thị Thu Huyền nói.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan làm rõ.