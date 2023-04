Chứng khoán Việt Nam đang ở chân 'sóng' lớn?

Kết thúc tuần giao dịch đầu tiên của tháng 4/2023 (từ ngày 4/4-7/4/2023), chỉ số VN-Index tăng 5,07 điểm (+0,48%) lên 1.074,69 điểm.

Đáng chú ý, thanh khoản thị trường tăng mạnh với giá trị giao dịch trung bình một phiên trên sàn HoSE đạt 13.431 tỉ đồng, tăng 29% so với tuần trước, tăng 47% so với trung bình 5 tuần và 27% so với trung bình 20 tuần trước.

Chia sẻ trên kênh YouTube của CTCP Chứng khoán MBS (MBS), ông Hoàng Công Tuấn - Kinh tế trưởng MBS, đánh giá thị trường vẫn đang trong giai đoạn tích lũy ở vùng đáy và đang có xu hướng đi lên trong dài hạn.

Tuy nhiên, ông Tuấn cũng lưu ý, dòng tiền đổ vào thị trường chứng khoán trong năm 2023 không còn mạnh mẽ và sôi động như 2 năm trước. Do đó, đà đi lên của các nhóm cổ phiếu sẽ diễn ra xoay vòng và lần lượt.

Trong 1 tháng trở lại đây, nhóm cổ phiếu thép đã tăng mạnh từ đáy, sau đó đến nhóm chứng khoán, ngân hàng, và bất động sản. Diễn biến này cho thấy tâm lý nhà đầu tư đã lạc quan hơn và tin tưởng hơn vào đà tăng của thị trường thời gian qua.

Vị chuyên gia này cũng cho rằng, thị trường khó có khả năng “thủng” mốc 1.000 điểm. Bởi lẽ, ngay cả vào thời điểm tháng 11/2022, trước nhiều thông tin tiêu cực liên quan đến triển vọng hệ thống ngân hàng thế giới và suy thoái kinh tế nhưng thị trường cũng không xuyên qua ngưỡng này.

Kinh tế trưởng MBS dự báo thị trường sẽ tiếp tục đi lên xen lẫn với những nhịp điều chỉnh nhẹ, khoảng 30-40 điểm trong tháng 4/2023, chủ yếu do áp lực chốt lời. Khi đó, ngưỡng 1.020 – 1.030 điểm sẽ là vùng hỗ trợ mạnh cho VN-Index.

"Thị trường vẫn đang trong giai đoạn đầu của một chu kỳ lớn, không phải câu chuyện 1 tuần, 1 tháng, 1 quý mà là 2-3 năm tới", ông Tuấn lưu ý, đồng thời cho biết nhà đầu tư cần giữ được sự bình tĩnh, không nóng vội và có thể chờ đợi các nhịp điều chỉnh để giải ngân.

Những dự báo lạc quan

Chứng khoán BIDV (BSC) dự báo VN-Index theo 2 kịch bản là mức 1.028,8 điểm và mức 1.240,3 điểm với giả định thanh khoản bình quân 3 sàn lần lượt ở mức 680 triệu USD/phiên và 800 triệu USD/phiên khi thị trường qua vùng đỉnh, các dòng tiền bị phân tán sang các kênh an toàn trong môi trường lãi suất cao. Vốn hóa thị trường tăng tương ứng 4% và 11%.

Chứng khoán SSI kỳ vọng chỉ số VN-Index tăng 15% vào cuối năm 2023 (vùng điểm mục tiêu của VN-Index là 1.160 vào cuối năm). Mặc dù vậy, sẽ có những giai đoạn trong năm chỉ số có thể ghi nhận vùng điểm cao hơn so với ngưỡng mục tiêu kể trên.

Với những động thái chủ động và quyết liệt của Chính phủ để đối phó với các thách thức vĩ mô, SSI kỳ vọng thị trường chứng khoán trong năm 2023 sẽ khả quan hơn nếu so sánh với năm 2022, nhưng còn quá sớm để trở nên quá lạc quan về khả năng bứt phá mạnh của thị trường.

Theo tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 mới công bố, Chứng khoán SSI cũng dự kiến chào bán tối đa 104 triệu cổ phần để tăng cường năng lực tài chính cho công ty theo phương án sử dụng vốn.

Được biết, mức giá chào bán sẽ không thấp hơn 90% giá đóng cửa bình quân của 10 ngày giao dịch liên tiếp trước ngày được phê duyệt phương án phát hành. Thời gian chào bán dự kiến trong năm 2023 – 2024 hoặc thời hạn khác do Hội đồng quản trị quyết định.

Nếu chào bán thành công, vốn điều lệ của SSI sẽ tăng từ mức 15.011,3 tỉ đồng lên 16.051,7 tỉ đồng, mức vốn điều lệ lớn nhất thị trường./.