Chủ tịch nước Tô Lâm được bầu giữ chức Tổng Bí thư

Sáng 3/8, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII khai mạc tại Hà Nội.

Tại Hội nghị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã tín nhiệm bầu Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Tô Lâm, giữ chức Tổng Bí thư. Như vậy, ông Tô Lâm trở thành người kế nhiệm Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - Ảnh VGP/Nhật Bắc

Tại họp báo ngay sau kỳ họp, Phó trưởng ban Tuyên giáo Lại Xuân Môn cho biết ông Tô Lâm giữ chức Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII với số phiếu bầu tuyệt đối.

Trước đó, Bộ Chính trị đã phân công Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì công việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Hơn 2 tháng trước (ngày 22/5), Đại tướng Tô Lâm khi đang là Bộ trưởng Công an, đã được Quốc hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII sáng 3/8. Ảnh VGP/Nhật Bắc.

Ông Tô Lâm sinh năm 1957, quê ở xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Trình độ chuyên môn: Giáo sư, Tiến sĩ Luật học.

Ông Tô Lâm là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, XIII; Đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Về quá trình công tác, sau khi tốt nghiệp tại Học viện An ninh nhân dân, ông Tô Lâm trở thành cán bộ Cục Bảo vệ chính trị I (Bộ Công an). Sau đó, ông kinh qua nhiều chức vụ ở các đơn vị của Bộ Công an và lần lượt giữ nhiều chức vụ quan trọng ở Bộ Công an trong suốt quá trình công tác.

Ông Tô Lâm từng kinh qua các chức vụ: Trưởng phòng, Phó cục trưởng, Cục trưởng Cục Bảo vệ Chính trị I - Tổng cục An ninh; Phó Tổng Cục trưởng, Phó Tổng Cục trưởng phụ trách rồi Tổng Cục trưởng Tổng cục An ninh I - Bộ Công an.

Từ tháng 8/2010 đến tháng 4/2016, ông Tô Lâm làm Thứ trưởng Bộ Công an.

Từ tháng 4/2016, ông Tô Lâm giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an.

Từ 22/5/2024 đến nay, ông giữ chức Chủ tịch nước.