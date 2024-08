MB những năm qua là tổ chức tín dụng cho Novaland, Trungnam Group vay dài hạn, đầu tư trái phiếu nhiều nhất. Do đó, dư nợ, tình hình thanh khoản của nhóm này luôn được nhà đầu tư quan tâm.

Tại Hội nghị nhà đầu tư, ông Lưu Trung Thái, Chủ tịch HĐQT MB, chia sẻ về dư nợ tại Novaland, Trungnamgroup, Sun Group.

Cụ thể, với nhóm Trungnam Group, năm nay, dư nợ tại MB đã giảm thêm 2.000 tỷ đồng. Danh mục cho vay tập trung tại 3 dự án điện mặt trời đều nằm trong FIT1 và FIT2, đang vận hành đúng tiến độ, dòng tiền đảm bảo trả nợ cho MB. Do đó, MB không xếp nhóm nợ xấu cho 3 dự án này.

Với Novaland, MB đã giảm thêm 1.500 tỷ đồng từ năm ngoái đến năm nay. Nhà băng đã giải ngân 3 dự án, đang tiến triển tốt là Novaland Phan Thiết, Aqua City Đồng Nai, và dự án Nova Hồ Tràm ở Vũng Tàu.

Theo chủ tịch MB, dự án ở Novaland Phan Thiết đang có dấu hiệu khá tích cực và không có vấn đề pháp lý, đang trong quá trình định giá đất theo Luật Đất đai mới. Còn dự án Nova Hồ Tràm đang trong quá trình bán hàng.

Riêng dự án Aqua City của Novaland, ngân hàng vẫn theo dõi thường xuyên và cập nhật thông tin để hoàn chỉnh thủ tục pháp lý. Theo thông tin MB nhận được từ Nova và các bên liên quan, tiến trình tháo gỡ pháp lý đang được triển khai với sự đồng hành của Chính phủ để "phá băng" cho lĩnh vực bất động sản.

Hội nghị trực tuyến nhà đầu tư của MB (Ảnh: MB)

Vì vậy, ông Lưu Trung Thái khẳng định năm nay, MB không quan ngại dòng tiền trả nợ của Novaland và kỳ vọng 2 dự án ở Phan Thiết và Đồng Nai sẽ được hoàn chỉnh các nội dung về phương án kinh doanh trong năm 2025.

Thông tin về nhóm Sun Group, ông Lưu Trung Thái cho biết ngân hàng không gặp khó khăn trong việc cân đối tài sản đảm bảo và tình hình trả nợ của doanh nghiệp. Hiện nay, MB đang tập trung cho Sun Group với các dự án phát triển du lịch. Một số dự án về bất động sản của doanh nghiệp MB có giải ngân nhưng với quy mô tín dụng thấp.

Về Vingroup, MB kiểm soát chặt chẽ, chỉ tập trung dự án có pháp lý đầy đủ và được triển khai ở sản phẩm cuối cùng. Hầu hết các dự án triển khai với Vingroup được trả nợ rất nhanh.

Tài sản đảm bảo của nhóm 4 doanh nghiệp này gấp 3 lần so với quy mô dư nợ cho vay, do đó MB kiểm soát tiến độ theo từng dự án. MB cũng dành sự quan tâm liên tục để hỗ trợ nhà đầu tư, khách hàng và bám sát chất lượng, giải quyết từng vấn đề cho khách hàng, chủ tịch MB thông tin tới nhà đầu tư.

Cũng tại hội nghị, bà Nguyễn Thị Thanh Nga, Giám đốc tài chính MB, cho biết nửa đầu năm 2024, lợi nhuận trước thuế tập đoàn đạt 13.428 tỷ đồng, tăng trưởng 5,4% so với cùng kỳ năm 2023, ngay cả khi chi phí dự phòng tăng trong nửa đầu năm qua. Các công ty thành viên đóng góp 5% vào lợi nhuận trước thuế toàn tập đoàn.

Về tăng trưởng quy mô, tín dụng của MB tăng 9,4% và tăng đều ở các phân khúc. Đáng chú ý, NPL đã quay về mức dưới 2% và được kiểm soát chặt chẽ ở mức 1,64% (hợp nhất) và 1,42% (riêng lẻ).

Về hiệu quả hoạt động, tuy NII đi ngang so với cùng kỳ 2023 do nền lãi suất trong 6 tháng năm 2024 thấp hơn tương đối so với cùng kỳ 2023, và các chương trình hỗ trợ lãi suất cho khách hàng; song NFI tăng trưởng ấn tượng ở mức 48% so với cùng kỳ. Từ đó, TOI tăng trưởng tăng 11%, song song, chi phí cũng như CIR đang được quản lý hiệu quả và tối ưu trong bối cảnh nền kinh tế đang đối mặt với nhiều lạm phát, kết quả lợi nhuận trước thuế của MB nằm trong top 4 ngành ngân hàng.