Chủ tịch Duma Quốc gia Nga chỉ trích EU vì cấm truyền thông Nga

Liên minh châu Âu (EU) hôm 17/5 cho biết họ đang đình chỉ hoạt động của Đài Tiếng nói Châu Âu, hãng thông tấn RIA Novosti và các tờ báo Izvestia và Rossiyskaya Gazeta với lý do chúng "rất cần thiết và là công cụ trong việc thúc đẩy và hỗ trợ cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Nga".

Nga cho biết động thái này sẽ dẫn đến phản ứng gay gắt của họ đối với truyền thông phương Tây đang hoạt động ở Moscow, nhưng vẫn chưa công bố những tổ chức truyền thông nào sẽ bị tác động.

“Giới lãnh đạo EU chỉ có thể nói về quyền tự do ngôn luận nhưng trên thực tế họ không chấp nhận điều đó”, ông Vyacheslav Volodin, Chủ tịch Duma Quốc gia, đồng minh thân cận của Tổng thống Vladimir Putin và là thành viên Hội đồng An ninh Nga, cho biết. "Họ chặn mọi quan điểm thay thế, phá hủy quyền tự do ngôn luận, vi phạm quyền tự do phổ biến và tiếp nhận thông tin".

Các nhà lãnh đạo phương Tây mô tả Nga là một nước chuyên quyền, là mối đe dọa lớn nhất đối với trật tự toàn cầu, cáo buộc Moscow tìm cách làm suy yếu các nền dân chủ phương Tây và cho rằng việc ông Putin mở chiến dịch quân sự ở Ukraine cho thấy Moscow có thể xâm lược một thành viên NATO.

Nga cho biết phương Tây đang tham gia vào một cuộc chiến tranh hỗn hợp chống lại họ, bao gồm một cuộc chiến tuyên truyền tinh vi nhằm hủy hoại danh tiếng của Nga.

Moscow cho biết các tổ chức truyền thông phương Tây đang tham gia sâu vào cuộc chiến và thiên về phía phương Tây, và họ liên tục đăng tải những thông tin giả mạo hoặc gây hiểu lầm về Nga, bị các cơ quan truyền thông lớn phủ nhận.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cảnh báo tuần trước rằng nếu EU tiếp tục lệnh cấm, “chúng tôi sẽ đáp trả với tốc độ nhanh như chớp và vô cùng đau đớn đối với phương Tây”.

Liên minh các nhà báo Nga (RUJ) gọi lệnh cấm của EU là "bất hợp pháp" và cho biết vấn đề đáng lẽ phải được tòa án quyết định.