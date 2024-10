Chủ đầu tư địa ốc đua nhau bung hàng cuối năm

Nhiều “ông lớn” đua nhau bung hàng

Ghi nhận của VietTimes cho thấy bước vào quý cuối năm, thị trường nhà ở Hà Nội nhộn nhịp khi đón 3 dự án cùng khởi công và ra mắt trong trong tháng 10, dự kiến cung ứng ra thị trường khoảng 4.000 căn hộ.

Tại huyện Gia Lâm, dự án The Senique Hanoi của CapitaLand nằm tại Khu đô thị Vinhomes Ocean Park khởi công vào ngày 17/10 có tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 10.800 tỷ đồng, cung cấp khoảng 2.150 căn hộ thuộc 3 tòa tháp cao 37 tầng. Hiện tại, chủ đầu tư đang đưa ra mức giá 68 triệu đồng/m2 để thăm dò thị trường và chưa công bố thời gian mở bán chính thức.

Tiếp đó là doanh nghiệp Hàn Quốc Deawoo E&C cũng tổ chức lễ khởi công Khu phức hợp thương mại văn phòng và nhà ở cao cấp lô K8HH1 (dự án chung cư Starlake giai đoạn 2) thuộc dự án khu trung tâm Khu đô thị Tây Hồ Tây - Starlake. Quy mô dự án này gồm 3 tòa nhà cao 26 tầng, 2 tầng hầm, trong đó có văn phòng cho thuê và 284 căn hộ cao cấp.

Chủ đầu tư Masterise Homes cũng vừa tổ chức lễ kick-off dự án Masteri Grand Avenue nằm trong Khu đô thị Vinhomes Global Gate, huyện Đông Anh. Theo kế hoạch, Masterise Homes sẽ đầu tư 6 tòa chung cư tại Vinhomes Global Gate. Tuy nhiên, trước mắt, chủ đầu tư sẽ triển khai trước 2 tòa, cung cấp khoảng 1.780 căn hộ.

Hiện chưa có thông tin chính thức về thời gian khởi công và mở bán dự án, tuy nhiên Masterise Homes đưa ra giá thăm dò 97-130 triệu đồng/m2 - mức cao nhất tại các huyện vùng ven Hà Nội, thậm chí cao hơn nhiều so với các dự án cao cấp khu vực nội thành.

Dự án Masteri Grand Avenue nằm trong Khu đô thị Vinhomes Global Gate.

Vào cuối tháng 9, chủ đầu tư HD Mon cũng cho ra mắt dự án với tên thương mại The Nelson Private Residence (29 Láng Hạ, phường Thành Công, quận Ba Đình). Dự án gồm 27 tầng và ba tầng hầm, cung cấp 175 sản phẩm, chủ yếu 2-3 phòng ngủ, diện tích 80-105 m2.

Dự án của HD Mon được định hướng theo phân khúc hạng sang, giá khởi điểm từ 5.490 USD một m2 (khoảng 135 triệu đồng mỗi m2). Căn hộ diện tích nhỏ nhất tại dự án sẽ có giá từ 10,8 tỷ đồng. Được biết, dự án mở bán theo hình thức mở bán riêng tư, không công khai dành cho khách hàng tiềm năng từ thời điểm ra mắt đến tháng 11.

Không chỉ tại Hà Nội, thị trường nhà ở TP.HCM cũng đón nhận nhiều dự án mới chào sân. Phú Long dự kiến cho ra mắt dự án Essensia Sky thuộc Khu đô thị Dragon City vào đầu tháng 11 tới. Còn TTC Land giới thiệu 27 căn hộ Panomax River Villa ra thị trường khu nam của thành phố. Khải Hoàn Land cũng gia nhập thêm nguồn cung mới ra thị trường với dự án Khải Hoàn Prime tại huyện Nhà Bè.

Một số dự án mới khác cũng tạo hiệu ứng tích cực tại thị trường khu đông và khu tây TP.HCM như Eaton Park, The Opus One, FIATO Uptown, King Crown Infinity, Privia, Akari City…

Loạt dự án “đắp chiếu” cũng tái khởi động cuối năm

Cùng với sự ra mắt rầm rộ các dự án mới, thời gian gần đây, một số dự án “bỏ hoang” cũng được tái khởi động, triển khai trở lại. Đặc biệt là các dự án căn hộ tại các thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM trong bối cảnh giá căn hộ liên tục thiết lập mặt bằng mới ở mức cao.

Một số cái tên tiêu biểu có thể kể đến như tại phía Bắc có HaNoi Melody Residences (Linh Đàm, Hà Nội), The Summit Building (Trần Duy Hưng, Hà Nội), QMS Top Tower (Tố Hữu, Hà Nội). Khu vực phía Nam có thể kể đến Astral City (TP Thuận An, Bình Dương), khu đô thị Ecity Tân Đức (Đức Hòa, Long An).

HaNoi Melody Residences Linh Đàm được tái khởi động, triển khai trở lại. Ảnh: Lệ Chi

Nhìn nhận về thực tế các dự án bất động sản được tái khởi động, ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), cho biết việc 3 bộ Luật quan trọng được thông qua và chính thức có hiệu lực từ 1/8/2024 là Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản đã và đang tác động tích cực đến thị trường.

Cụ thể, nhiều quy định trong các Luật được sửa đổi, bổ sung theo hướng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án bất động sản. Nhờ sự tháo gỡ trên mà một số dự án bất động sản bị đắp chiếu trước đó chính thức được tái khởi động, đặc biệt trong bối cảnh “cơn khát” nhà ở đang không ngừng gia tăng, đi cùng sự phát triển kinh tế và quá trình đô thị hóa.

Tuy nhiên, cũng theo ông Đính, các dự án bất động sản được tái khởi động sẽ không dễ dàng thanh khoản. Việc các dự án bị bỏ hoang trong thời gian dài kéo theo hệ lụy nhãn tiền là thường phải đối mặt với sự xuống cấp về cơ sở hạ tầng, khiến chi phí phục hồi rất lớn. Khoảng thời bị tạm dừng kéo dài sẽ “ăn mòn” hết lợi nhuận theo kế hoạch triển khai ban đầu.

Thực tế này khiến nhiều chủ đầu tư khi “hồi sinh” dự án buộc phải mở bán với giá chào mới tăng tới gấp đôi so với giai đoạn mở bán trước đó để có thể thu được lợi nhuận. Mức giá tăng cao trong khi chất lượng không được nâng cấp, khiến dự án không được thị trường chấp nhận và nhanh chóng “im hơi lặng tiếng”.

Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam nhấn mạnh việc tái khởi động các dự án bất động sản bị đình trệ ở quãng thời gian trước đã, đang và sẽ được tiếp tục thúc đẩy nhờ sự hỗ trợ từ phía Chính Phủ, lẫn khối doanh nghiệp tư nhân thông qua hoạt động sáp nhập và mua lại dự án.

Đặc biệt, theo quy định của Luật mới, nếu các chủ đầu tư để dự án “án binh bất động” liên tục trong 48 tháng sẽ đứng trước nguy cơ “mất trắng”, bị thu hồi đất mà không được bồi hoàn, cũng khiến các chủ đầu tư gấp rút tái khởi động. Đây được coi là những động thái tích cực, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển minh bạch và lành mạnh.

"Chấm dứt chu kỳ khan hiếm nguồn cung nhà ở tại Hà Nội"

Bà Nguyễn Hoài An, Giám đốc cấp cao CBRE chi nhánh Hà Nội, nhìn nhận nhiều chủ đầu tư nhanh chóng đẩy mạnh tiến độ mở bán các dự án khi thấy thị trường tích cực. Một số dự án bán hết quỹ căn trong quý này đã chuyển sang mở booking cho các tòa tiếp theo, trong khi một số dự án khác cũng đang đẩy nhanh tiến độ mở bán ngay trong năm 2024, thay vì phải chờ đến năm sau.

Giám đốc cấp cao CBRE dự báo từ nay đến cuối năm nguồn cung chung cư và nhà liền thổ Hà Nội sẽ có thêm gần 5.000 căn mở bán mới, chủ yếu đến dự án của Vinhomes, Sunshine Group và Nam Cường Group ở phía tây và phía đông thành phố. Tính cả năm nay, số lượng chung cư và nhà liền thổ mở bán mới dự kiến dồi dào nhất trong nhiều năm qua, lần lượt gần 30.000 căn và 5.000 căn.

“Năm 2024 sẽ chấm dứt chu kỳ khan hiếm nguồn cung nhà ở tại Hà Nội trong suốt 4 năm qua”, chuyên gia CBRE nói.

Nguồn cung tăng đáng kể nhưng giá bán chưa có dấu hiệu chững lại, thậm chí tiếp tục leo thang. CBRE cho biết hơn 75% tổng nguồn cung mới trong quý III đến từ phân khúc cao cấp có giá từ 60 triệu đồng/m2 (chưa gồm VAT, phí bảo trì).

Ông Trần Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm nghiên cứu thị trường và am hiểu khách hàng OneHousing, cũng cho rằng nửa cuối năm 2024, thị trường căn hộ tốt hơn so với dự báo trước đó, mức độ hấp thụ nguồn cung sơ cấp lên tới 80 - 90%. Nhiều dự án mới ra hàng và bán hết trong thời gian ngắn, cá biệt có những dự án khớp hết các căn mở bán mới trong 48 giờ hoặc bán hết bảng hàng chỉ trong 2-3 tuần.

“Nhận thấy tín hiệu tốt của thị trường, các chủ đầu tư có tiềm lực tài chính đang có trong tay những dự án pháp lý đầy đủ đã ra hàng sớm hơn so với dự kiến là 2025 - 2026, cung cấp cho thị trường một lượng cung căn hộ tương đối dồi dào”, ông Tiến nói.