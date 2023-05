ChatbotAI mở ra cơ hội lớn cho các doanh nghiệp của công ty công cụ tìm kiếm Hàn Quốc Naver

Theo cổng thông tin thống kê dữ liệu thị trường Statista, Naver là công cụ tìm kiếm được sử dụng nhiều nhất ở Hàn Quốc, chiếm 61,2% thị phần người dùng hoạt động hàng tháng. Ngược lại, Google, mặc dù có mặt khắp nơi nhưng chỉ chiếm 28,55% thị phần tại quốc gia này.

Các chatbot AI như ChatGPT gây ra mối đe dọa cho những công cụ tìm kiếm truyền thống do chatbotAI có thể trực tiếp cung cấp câu trả lời cho câu hỏi của người dùng, thay vì hiển thị danh sách hàng loạt trang web mà người dùng phải duyệt qua để tìm câu trả lời.

Phương thức này có thể dẫn đến người dùng có quá trình tìm kiếm nhanh hơn với giả thiết tất cả thông tin được trình bày trong chatbot AI là chính xác. Số lượng người sử dụng công cụ tìm kiếm suy giảm sẽ dẫn đến sự sụt giảm doanh thu quảng cáo tìm kiếm, thường là nguồn doanh thu lớn nhất cho các nhà khai thác dịch vụ.Chỉ riêng năm 2022, Alphabet có được hơn 57% doanh thu, tương đương 162 tỉ USD chỉ từ công cụ tìm kiếm Google.

Naver, tương tự như Google, chủ yếu vận hành công cụ tìm kiếm bản địa, nhưng công ty cũng có những đơn vị kinh doanh khác như nền tảng truyện tranh và lưu trữ nội dung Webtoon, ứng dụng di động đa phương tiện Snow, chi nhánh công nghệ tài chính Naver Pay và nền tảng thương mại điện tử Naver Shopping.

Trong cuộc phỏng vấn với CNBC tại Hàn Quốc, Giám đốc tài chính Naver Kim Nam-Sun cho biết, chatbot AI là một “cơ hội lớn” cho mỗi doanh nghiệp riêng biệt của tập đoàn, “cho dù đó là kết quả tìm kiếm nâng cao, trải nghiệm mua sắm nâng cao, công nghệ tài chính (fintech) hoặc thậm chí là các công cụ minh họa Webtoon.”

Ông tin rằng, AI sẽ củng cố và thúc đẩy sự gia tăng người dùng ở các dịch vụ của Naver và lưu ý: “AI là công nghệ không xa lạ với Hàn Quốc và có ý nghĩa rất quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp của chúng tôi.”

Về trải nghiệm người dùng, Kim cho biết, công cụ tìm kiếm Naver hỗ trợ AI sẽ khiến người dùng có được những trải nghiệm tìm kiếm, trải nghiệm mua sắm hoặc các đề xuất du lịch được nâng cao chất lượng và hiệu quả. Theo ông, Naver là trang web truy cập lớn nhất về tìm kiếm hành trình du lịch, “Chính vì vậy, trong phạm vi nhất định, AI thực sự tăng cường hiệu quả trải nghiệm tìm kiếm du lịch, tôi nghĩ đó là một yếu tố thay đổi nhận thức người dùng.” Ông nói.

Trong phần trình bày về thu nhập quý đầu tiên năm 2023, Naver cho biết, công ty chuẩn bị ra mắt sản phẩm “AI siêu cấp”, có tên gọi là HyperCLOVA X vào mùa hè năm 2023. Công cụ này sẽ “cung cấp khả năng tìm kiếm trên cơ sở ứng dụng AI cho người dùng và những dịch vụ phục vụ người dùng tùy chỉnh mới cho doanh nghiệp.”

Trong quý đầu tiên, doanh số bán hàng của công ty tăng 23,6% so với cùng kỳ năm 2022, lên 2,28 nghìn tỷ won (1,72 tỉ USD), nhưng lợi nhuận ròng giảm 71,2% xuống 43,7 tỉ won (33 triệu USD) so với cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận hoạt động kinh doanh sản xuất đạt 330,5 tỉ won (249 triệu USD), tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2023.

Theo CNBC