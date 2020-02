Cập nhật số liệu dịch viêm phổi cấp Vũ Hán đến 8h sáng 10/2/2020: số người bị bệnh và tử vong tăng mạnh!

VietTimes -- Dịch bệnh viêm phổi cấp do virus Corona chủng loại mới ở Vũ Hán tiếp tục lây lan nhanh ở Trung Quốc; cả số người bị bệnh mới và số ca tử vong tiếp tục tăng mạnh. Theo số liệu do Ủy ban Y tế và Sức khỏe quốc gia công bố lúc 7h30 sáng 10/2, giờ Hà Nội), trong 24 giờ qua, tổng số ca bệnh mới được xác nhận trên toàn quốc là 3.062, hiện tổng số người bị bệnh là 40.171 (trong đó có 6.484 ca nặng), 908 trường hợp tử vong (trong 24h qua chết thêm 97 người: Hồ Bắc 91, An Huy 2, Hắc Long Giang 1, Giang Tây 1, Hải Nam 1, Cam Túc 1); đã xuất viện 3.281 người, số nghi nhiễm là 23.589 người.