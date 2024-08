Cần cho học sinh tiếp cận công nghệ mới, ngay từ mẫu giáo, tiểu học

Ngày 18/8, UBND tỉnh Bình Định phối hợp cùng Tập đoàn FPT tổ chức Hội nghị Chiến lược phát triển ngành trí tuệ nhân tạo (AI), bán dẫn và an ninh mạng. Tại hội nghị, quan điểm định hướng về đào tạo nhân lực số, nhân lực công nghệ cao được lãnh đạo tỉnh Bình Định, Bộ Thông tin và Truyền thông và FPT trao đổi.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn cho biết, sau khi quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh được phê duyệt, Bình Định đã xác định mở lần lượt các cánh cửa để tạo thành công cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Một trong những cánh cửa đầu tiên là phát triển AI, bán dẫn, an ninh mạng và nguồn nhân lực công nghệ. Nhưng đây là con đường đây chông gai, cần có quyết tâm lớn

"Muốn làm công nghệ phải làm từ gốc, phần gốc chính là học sinh là nguồn nhân lực. Trong ngắn hạn có thể tạo ra các chính sách để thu hút nhân tài về Bình Định nhưng trong dài hạn, để 5-10 năm nữa, Bình Định có thể làm chủ nguồn nhân lực công nghệ cần đào tạo cho học sinh Bình Định tiếp cận các tri thức công nghệ mới, và phải bắt đầu ngay từ cấp mẫu giáo, tiểu học", Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông được biệt phái làm Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nêu quan điểm.

Ông Phạm Anh Tuấn nêu rõ Bình Định chọn ưu tiên phát triển trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn và an ninh mạng, không chỉ vì đây là những lĩnh vực công nghệ then chốt trên thế giới, mà còn bởi vì những công nghệ này có tiềm năng rất lớn trong việc thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh của Bình Định.

UBND tỉnh, Tập đoàn FPT và Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân ký kết Thỏa thuận hợp tác phát triển ngành công nghiệp bán dẫn và an ninh mạng của tỉnh giai đoạn 2025 - 2030

Dẫn lại thông điệp của Bộ Thông tin và Truyền thông: "Nếu chúng ta cứ đi sau về cái mới thì sẽ mãi mãi, là người đi sau trong chuyển đổi số. Chỉ có đi đầu về cái mới, thì mới có cơ hội bứt phá vươn lên thành nước phát triển", ông Phạm Anh Tuấn cho rằng, những việc Bình Định đang làm, không chỉ phản ánh sự chuẩn bị nghiêm túc, mà còn đặt nền móng cho những bước tiến xa hơn, thể hiện tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đi đầu.

Theo ông Phạm Anh Tuấn, phát triển ngành công nghiệp bán dẫn cần được coi là một nhiệm vụ chiến lược trong quá trình công nghiệp hóa của tỉnh. Để đạt được điều này, Bình Định cần thu hút các nhà đầu tư lớn trong và ngoài nước, xây dựng cơ sở hạ tầng công nghiệp hiện đại, đáp ứng các yêu cầu khắt khe của ngành bán dẫn.

Do vậy, cần chú trọng đến việc đào tạo, phát triển đội ngũ nhân lực chuyên môn cao trong lĩnh vực này, đảm bảo sẵn sàng cho các dự án đầu tư lớn trong tương lai.

Cũng theo người đứng đầu UBND tỉnh Bình Định, an ninh mạng là yếu tố không thể thiếu trong mọi chiến lược phát triển công nghệ. Vì vậy, cần xây dựng một cơ chế bảo mật thông tin hiệu quả, tăng cường triển khai các giải pháp về an ninh mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước, nhằm bảo vệ các hệ thống dữ liệu và thông tin quan trọng của tỉnh, đồng thời tạo ra môi trường số an toàn, đáng tin cậy.

Mục tiêu Bình Định trở thành trung tâm công nghệ cao của miền Trung

Tại hội nghị, ông Hồ Quốc Dũng - Bí thư Tỉnh ủy Bình Định nêu bật mục tiêu đưa Bình Định trở thành trung tâm công nghệ cao của miền Trung nói riêng và cả nước nói chung. Trong đó, việc phát triển trí tuệ nhân tạo, công nghiệp bán dẫn và an ninh mạng là những bước đi quan trọng để hiện thực hóa mục tiêu này.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng.

Bí thư Bình Định khẳng định rằng tỉnh đã bắt đầu nghiên cứu để áp dụng trí tuệ nhân tạo trong các lĩnh vực như quản lý đô thị thông minh, áp dụng văn bản quy phạm pháp luật, trong y tế, nông nghiệp công nghệ cao… Những ứng dụng này không chỉ giúp cải thiện chất lượng dịch vụ mà còn mang lại những giải pháp tối ưu, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả quản lý.

Thống nhất với Chủ tịch tỉnh Phạm Anh Tuấn, Bí thư Hồ Quốc Dũng nêu rõ quan điểm để trí tuệ nhân tạo thực sự trở thành động lực chính cho sự phát triển, cần phải xây dựng một hệ sinh thái công nghệ mạnh mẽ, bao gồm việc đầu tư vào hạ tầng kỹ thuật số hiện đại, xây dựng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là thu hút sự tham gia của các doanh nghiệp công nghệ hàng đầu.

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐTQ FPT.

Chia sẻ tại hội nghị, ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT FPT cho biết nhiều năm qua, Bình Định đã chọn đầu tư cho khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là một trong những đột phá của tỉnh. So với nhiều địa phương khác, Bình Định đi sau nhưng chọn hướng đi phù hợp đó là phát triển khoa học, hướng về khoa học.

Chủ tịch FPT Trương Gia Bình bày tỏ tin rằng Bình Định sẽ nhanh chóng trở thành trung tâm AI, bán dẫn, an ninh mạng, giải quyết những bài toán lớn của thế giới, phát triển nguồn nhân lực AI và thu hút các chuyên gia AI hàng đầu của Việt Nam, của thế giới về với Bình Định.