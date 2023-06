Cách kiểm soát các rủi ro tiềm ẩn của AI và số hóa trong doanh nghiệp

Trong bối cảnh hiện nay, tất cả các doanh nghiệp phải cố gắng tối ưu hóa hoạt động để duy trì tính cạnh tranh. Nhờ sự hỗ trợ của AI và chuyển đổi số, nhiều doanh nghiệp đã vươn lên. Tuy nhiên, việc áp dụng AI cũng kéo theo rủi ro và thách thức tiềm ẩn.

Lợi ích của số hóa

Đầu tiên và quan trọng nhất, việc số hóa các tài nguyên cho phép mức độ linh hoạt cao hơn trong một tổ chức, doanh nghiệp. Khi thông tin đã được số hóa thành công, nó có thể được xem từ mọi nơi, mọi lúc, trên mọi thiết bị được hỗ trợ. Vào thời điểm mà làm việc từ xa đang gia tăng, việc giúp các tài nguyên có thể truy cập được từ xa là một lợi ích to lớn. Hơn nữa, vì các nguồn tài nguyên kỹ thuật số có thể dễ dàng tìm kiếm, nhân viên có thể tìm thấy những gì họ cần nhanh hơn bao giờ hết, giúp nâng cao hiệu quả công việc.

Một cơ sở dữ liệu số hóa cũng hỗ trợ ra quyết định tốt hơn. Bằng cách cho phép thu thập và phân tích dữ liệu hiệu quả hơn, số hóa có thể trao quyền cho ban lãnh đạo doanh nghiệp hiểu sâu hơn về hiệu suất hoạt động. Từ đó, họ có thể tập trung vào các quy trình cụ thể nhằm tối ưu hóa và phân bổ nguồn lực chính xác hơn để phù hợp với các ưu tiên của doanh nghiệp và đạt được mục tiêu đề ra.

Các nhóm trong công ty có thể chia sẻ thông tin dễ dàng bằng cách chuyển đổi các nguồn thông tin thành cơ sở dữ liệu kỹ thuật số tập trung. Kết quả là sự liên kết tổ chức tốt hơn, sự cộng tác được cải thiện giữa các nhóm và trải nghiệm khách hàng tốt hơn, mạch lạc hơn.

Vượt qua những thách thức của số hóa do AI cung cấp

Số hóa dựa trên AI là một nỗ lực đáng kể cho các doanh nghiệp có thể thực hiện thành công. Tuy nhiên, đây không phải là một nhiệm vụ dễ dàng và nhiều doanh nghiệp gặp phải những thách thức và cách doanh nghiệp có thể vượt qua chúng để đạt được lợi ích tối đa từ AI.

1. Quản trị dữ liệu

Điều kiện để có thể sử dụng AI đi tới thành công, là một doanh nghiệp phải có sẵn một nền tảng quản trị dữ liệu mạnh mẽ, vì những doanh nghiệp thiếu khung quản trị dữ liệu mạnh mẽ có thể nhanh chóng gặp sự cố.

Chẳng hạn, chất lượng dữ liệu kém và tích hợp dữ liệu không hiệu quả có thể dẫn đến dữ liệu không chính xác hoặc không đầy đủ, điều này có thể ảnh hưởng đến tiện ích và hiệu quả của các hệ thống dựa trên AI trong một doanh nghiệp. Ngoài ra, các mô hình AI có thể tìm kiếm quyền truy cập vào dữ liệu nhạy cảm, điều này có thể gây ra những lo ngại về quyền riêng tư.

Để ngăn chặn những vấn đề như vậy, doanh nghiệp phải thiết lập các chính sách và quy trình rõ ràng để quản lý chất lượng dữ liệu, quyền riêng tư và bảo mật trước khi bắt đầu hành trình số hóa của mình. Bằng cách làm như vậy, họ có thể thiết lập một khuôn khổ được xác định rõ ràng cho phép họ có được thông tin chuyên sâu và có thể khai thác từ những dữ liệu của mình.

Tương tự như vậy, bắt buộc phải thiết lập các cơ chế và thủ tục để giám sát và kiểm toán các hoạt động quản trị dữ liệu. Những người làm điều này có thể đảm bảo rằng việc quản trị dữ liệu của họ vẫn phù hợp với nhu cầu phát triển của doanh nghiệp, do đó duy trì hiệu quả của các hệ thống AI.

2. Đạo đức

Khi cố gắng tận dụng AI để số hóa tài sản dữ liệu, có một số cân nhắc về đạo đức mà các doanh nghiệp phải đối mặt. Bên cạnh những lo ngại về quyền riêng tư và sự đồng ý khi thu thập dữ liệu, còn có câu hỏi về xu hướng dữ liệu cần xem xét. Trí tuệ nhân tạo có thể vô tình mang lại kết quả không công bằng. Vì vậy điều cần thiết là thiết lập một khuôn khổ, một quy định để xác định và giảm thiểu các sai lệch trong dữ liệu. Doanh nghiệp có thể đảm bảo rằng hệ thống AI của họ đưa ra kết luận chính xác, không thiên vị thông qua đánh giá và kiểm toán thường xuyên.

Ngoài ra, điều quan trọng cần nhớ là các công cụ AI chỉ là công cụ, và con người phải chịu trách nhiệm về việc sử dụng chúng. AI chỉ trợ giúp cho một phần công việc của con người thay vì đảm nhiệm hoàn toàn công việc. Hơn nữa, bằng cách tạo ra một khung đánh giá toàn diện của con người, có thể giảm thiểu lỗi của con người và ngăn AI đưa ra các quyết định phi đạo đức.

3. Khả năng thích ứng của lực lượng lao động

Khi triển khai số hóa bằng AI, khả năng thích ứng của lực lượng lao động phải là một mối quan tâm nghiêm túc. Xét cho cùng, để một doanh nghiệp nhận được lợi ích tối đa từ các ứng dụng AI, mỗi thành viên của doanh nghiệp cần hiểu vai trò của nó và cách sử dụng AI sao cho hợp lý.

Để chuẩn bị cho số hóa, doanh nghiệp nên tìm cách đầu tư đào tạo AI cho nhân viên. Điều này sẽ cho phép họ hiểu rõ hơn về mục đích của công nghệ và phát triển các năng lực cần thiết để tận dụng nó tại nơi làm việc.

Bằng cách tiến hành phân tích hiệu suất kỹ lưỡng, người lãnh đạo có thể xác định các lỗ hổng kỹ năng của nhân viên và cung cấp cho họ các công cụ và tài nguyên họ cần để giới thiệu phù hợp. Ngoài ra, nên thiết lập các kênh liên lạc rõ ràng để nhân viên giải quyết mọi vấn đề. Điều này sẽ không chỉ cho phép triển khai mượt mà hơn với các công nghệ AI mà còn đảm bảo rằng có sẵn một khuôn khổ nếu doanh nghiệp cần điều tra các vấn đề tiềm ẩn trong tương lai.

4. An ninh mạng

Số hóa dựa trên AI cũng mang lại một số lo ngại về vấn đề bảo mật cho doanh nghiệp. Về cơ bản, sự phụ thuộc ngày càng tăng vào các hệ thống do AI cung cấp có thể khiến doanh nghiệp trở thành mục tiêu dễ bị vi phạm dữ liệu hơn. Ngoài ra, các mô hình AI có thể có những điểm yếu cố hữu có thể bị khai thác cho mục đích bất chính.

Như vậy, có các biện pháp bảo mật phù hợp là chìa khóa. Việc triển khai mã hóa mạnh, kiểm soát truy cập và xác thực đa yếu tố trên các hệ thống của doanh nghiệp có thể giúp giảm thiểu một số rủi ro liên quan đến quá trình số hóa do AI cung cấp. Ngoài ra, doanh nghiệp có thể đào tạo nhân viên để duy trì các phương pháp xử lý dữ liệu tốt nhất nhằm tạo ra văn hóa bảo mật. Cuối cùng, các doanh nghiệp nên trao đổi với các chuyên gia an ninh mạng và thực hiện thử nghiệm đối nghịch để xác định các điểm yếu tiềm ẩn.

Kết luận

Số hóa do AI cung cấp mang đến cho các doanh nghiệp hiện đại những cơ hội to lớn để tối ưu hóa và tăng trưởng. Tuy nhiên, để gặt hái đầy đủ những phần thưởng của quá trình số hóa này, các doanh nghiệp này phải giảm thiểu rủi ro khi dựa vào các hệ thống dữ liệu do AI cung cấp. Doanh nghiệp cần phải thiết lập quản trị dữ liệu mạnh mẽ, giải quyết các cân nhắc về đạo đức, nâng cao khả năng thích ứng của lực lượng lao động và triển khai các biện pháp an ninh mạng toàn diện. Bằng cách thực hiện các bước này, doanh nghiệp có thể sử dụng quá trình số hóa do AI cung cấp để khai phá tiềm năng của mình, cho phép họ đạt được những cấp độ thành công mới.

Theo Entrepreneur