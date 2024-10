Các vụ công kích bài Do Thái gia tăng đột biến ở Mỹ

Liên đoàn Chống phỉ báng (ADL) đưa tin, một số lượng kỷ lục các vụ việc bài Do Thái đã được ghi nhận ở Mỹ kể từ khi bắt đầu cuộc chiến Israel-Hamas ở Gaza vào tháng 10 năm ngoái.

Hôm 7/10 đánh dấu đúng một năm kể từ khi nhóm chiến binh người Palestine tấn công Israel, giết chết khoảng 1.100 người và bắt giữ hơn 200 con tin.

Các cuộc không kích và chiến dịch trên bộ của Israel chống lại Hamas ở Gaza, trong đó hơn 40.000 người được cho là đã thiệt mạng, đã làm dấy lên các cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine và phản chiến trên khắp thế giới, bao gồm một số cuộc biểu tình lớn tại các khuôn viên đại học ở Mỹ.

Trong năm qua, hơn 10.000 vụ bài Do Thái đã được ghi nhận ở Mỹ, gấp hơn 3 lần so với năm trước, ADL có trụ sở tại New York cho biết trong một thông cáo báo chí hôm Chủ nhật. Theo một tuyên bố từ tổ chức phi chính phủ này, các vụ việc được ghi nhận trong khoảng thời gian từ ngày 7/10/2023 đến ngày 24/9/2024. Ít nhất 1.200 vụ xảy ra tại các trường đại học ở Mỹ, trong khi hơn 3.000 vụ xảy ra trong “các cuộc biểu tình chống Israel”.

“Hôm nay, chúng ta thương tiếc các nạn nhân của cuộc tấn công ngày 7/10 của Hamas ở Israel, đánh dấu một năm kể từ vụ thảm sát người Do Thái tồi tệ nhất kể từ sự kiện Holocaust. Kể từ ngày đó trở đi, người Mỹ gốc Do Thái không có lấy một giây phút nghỉ ngơi”, Giám đốc điều hành ADL Jonathan Greenblatt cho biết.

Theo số liệu thống kê do Trung tâm Chủ nghĩa Cực đoan của ADL đối chiếu, 150 trường hợp liên quan đến hành hung thân thể, 1.840 trường hợp là phá hoại và 8.015 trường hợp là quấy rối bằng lời nói hoặc bằng văn bản.

Trong số những vụ việc gần đây, có 2 sinh viên Do Thái đã bị hành hung nhiều lần ở Mỹ. Trong trường hợp đầu tiên, một sinh viên đại học Do Thái đang đeo chiếc vòng cổ Ngôi sao David thì bị tấn công, trong khi trường hợp thứ hai, nạn nhân được hỏi có phải là người Do Thái không trước khi bị hành hung.

Cho đến nay, hoạt động quân sự của Israel đã giết chết gần 42.000 người Palestine ở Gaza, hầu hết là phụ nữ và trẻ em, theo Bộ Y tế địa phương. Hành động của Israel đã khiến Nam Phi đưa vụ việc lên Tòa án Công lý Quốc tế, cáo buộc nhà nước Do Thái phạm tội “diệt chủng” đối với người Palestine.