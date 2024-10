Gần 25% người Israel muốn rời khỏi đất nước do lo ngại chiến tranh

Tổ chức “Phong trào kháng chiến Hồi giáo Palestine” (Hamas) tấn công Israel vào ngày 7/10/2023 và Israel ngay lập tức phản công ở Gaza, gây ra cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng tại khu vực.

Đã một năm trôi qua kể từ khi cuộc chiến Israel – Hamas nổ ra, đã có thêm nhiều xung đột bùng phát trong khu vực. Gần đây, Israel tiêu diệt thủ lĩnh Hezbollah Nasrallah và liên tục tấn công vào Lebanon, dẫn đến cuộc oanh kích đáp trả dữ dội bằng tên lửa đạn đạo vào khu vực trung tâm Israel.

Cuộc thăm dò mới nhất cho thấy gần 1/4 người Israel đang cân nhắc việc rời bỏ quê hương và di cư ra nước ngoài do chiến tranh xảy ra liên miên.

Mảnh vỡ tên lửa của Iran rơi xuống Israel (Ảnh: NetEasy).



Theo Times of Israel, cuộc thăm dò mới nhất do Kantar Insights và đài truyền hình công Kan (hay Israeli Public Broadcasting Corporation, IPBC) thực hiện cho thấy gần 25% người Israel đã cân nhắc việc rời khỏi đất nước trong năm qua kể từ khi xung đột nổ ra giữa Israel và Hamas.

Cuộc thăm dò được tiến hành đối với những người Israel trưởng thành. Kết quả cho thấy 23% số người được hỏi cho biết họ đã cân nhắc việc tạm thời rời khỏi Israel hoặc rời khỏi Israel vĩnh viễn nhưng hiện chưa hành động; 67% số người được hỏi nói họ chưa bao giờ có ý định rời đi và 9% số người được hỏi chưa trả lời hoặc không có ý kiến.

Kết quả khảo sát cho thấy 36% trong số những người ủng hộ phe đối lập đang cân nhắc việc rời khỏi Israel, cao hơn đáng kể so với tỷ lệ 14% ở những người ủng hộ liên minh cầm quyền.

Thời báo Israel đưa tin Quân đội Israel cấm đưa tin chính xác địa điểm bị tên lửa Iran tấn công và thiệt hại cụ thể.



Ngoài ra, trong số người được hỏi bày tỏ ý định di cư, 24% đã tìm hiểu về nơi họ nên sống khi ra nước ngoài, 21% người dân đã tìm hiểu về các cơ hội việc làm ở nước ngoài, 15% đã thử hoặc đã lấy được hộ chiếu hoặc thị thực nước ngoài và 5% đã tìm hiểu về các nguồn lực giáo dục ở nước ngoài cho con cái họ. Chỉ có 36% số người được hỏi chưa tiến hành "chuẩn bị trước khi di cư" như vậy.

Đài truyền hình công cộng Kan không công bố chính xác số lượng người được thăm dò cũng như tỷ lệ dung sai của cuộc khảo sát và chi tiết về dữ liệu khảo sát cũng không rõ ràng. Tuy nhiên, kết quả của cuộc khảo sát này cũng cho thấy một điều: với việc xung đột giữa Israel và các bên tiếp diễn liên miên, bộ phận người Israel lo lắng và bất an về tương lai đang gia tăng rõ rệt.

Tên lửa Iran xuyên qua hệ thống đánh chặn rơi xuống lãnh thổ Israel (Ảnh: Sohu).



Một nguồn tin cho biết, ít nhất 10% dân số Israel là người có hai quốc tịch hoặc đa quốc tịch. Hầu hết những người mang nhiều quốc tịch này đều là người Do Thái, đặc biệt là giới thượng lưu Do Thái, trong khi tỷ lệ người Do Thái ở Israel chỉ khoảng 73,6%, còn lại là người Arab.

Nếu những người này rời khỏi Israel mà không gặp bất kỳ sự cản trở nào, tác động đối với nhà nước Israel sẽ rất tàn khốc, có thể dẫn đến sự mất năng lực của nhà nước Israel, thậm chí dẫn đến hậu quả giống như là sự sụp đổ của nhà nước Nam Phi da trắng trước đây.

Cố Thủ tướng Golda Meir (1898-1978), một trong số những khai quốc công thần của Israel, trước đây từng có câu nói nổi tiếng: “Vũ khí bí mật của Israel là chúng ta không có nơi nào để đi”. Nhưng bây giờ người dân Israel đã có nhiều tiền, họ đã có nhiều nơi để lựa chọn đến và sinh sống.

Theo ETtoday, NetEasy