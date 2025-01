Vụ tai nạn 7 người tử vong: Công an thông tin nguyên nhân ban đầu

Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nam Định cho biết nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn làm 7 người tử vong.

Tối 30/1, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nam Định cho biết nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn làm 7 người tử vong là do ô tô con di chuyển chậm, lái xe tự rẽ phải, đâm vào lan can và lao xuống mương nước cạnh đường. Không có va chạm với người hay phương tiện khác.

Hiện trường vụ tai nạn.

Trước đó, vào khoảng 15h cùng ngày, bà N.T.D (SN 1964, ở Ba Đình, Hà Nội) điều khiển ô tô 7 chỗ mang biển số 30G - 156xx lưu thông trên Quốc lộ 21 hướng thị trấn Cổ Lễ về TP Nam Định.

Thời điểm này, trên ô tô có 9 người, khi đi đến Km153+500, bà D điều khiển xe tự lao xuống mương nước cạnh đường.

Vụ tai nạn khiến 7 người chết tại hiện trường gồm: Bà D (lái xe); N.Đ.C (sinh năm 1956, chồng bà D); N.N.A (sinh năm 1989, con gái bà D); cháu T.N.M.K (sinh năm 2017, cháu bà D); anh N.V.T. (sinh năm 1986), ở Thanh Oai, Hà Nội) và vợ anh T tên D; cháu N.Q.M (SN 2023, chưa rõ địa chỉ).

Vụ tai nạn khiến 2 người bị thương gồm: chị N.T.N.Q (sinh năm 1991, con bà D); cháu N.N.D. (học sinh lớp 6 tại Hà Nội).

Theo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Nam Định, bà D có giấy phép lái xe loại B1 do Sở GTVT Hà Nội cấp ngày 30/11/2020. Ô tô con mang BKS 30G - 156xx, đăng ký lần đầu ngày 30/12/2019, còn thời hạn kiểm định đến ngày 10/12/2025).