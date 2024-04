Bức ảnh được chụp vào ngày 17/10/2023 tại bệnh viện Nasser ở Khan Younis, miền nam Gaza, nơi các gia đình đang tìm kiếm người thân thiệt mạng trong vụ đánh bom của Israel vào vùng đất của người Palestine.

Bức ảnh giành giải thưởng của Salem có cảnh bà Inas Abu Maamar, 36 tuổi, đang khóc nức nở khi ôm thi thể phủ tấm vải của người cháu gái tên Saly trong nhà xác bệnh viện.

Bức ảnh người cô ôm thi thể cháu gái ở Gaza gây xúc động mạnh (Ảnh: Reuters)

“Mohammed đã nhận được tin về giải thưởng Ảnh báo chí thế giới (WPP) của mình với sự khiêm tốn, nói rằng đây không phải là một bức ảnh để ăn mừng, nhưng ông đánh giá cao sự công nhận của nhiều người đối với nó và cơ hội để giới thiệu nó tới nhiều khán giả hơn”, biên tập viên Toàn cầu về Hình ảnh và Video của Reuters, Rickey Rogers, cho biết.

“Ông ấy hy vọng với giải thưởng này, thế giới sẽ ý thức hơn nữa về tác động của chiến tranh đối với con người, đặc biệt là đối với trẻ em”, Rogers nói thêm.

Khi công bố các giải thưởng thường niên, Tổ chức Ảnh Báo chí Thế giới có trụ sở tại Amsterdam (Hà Lan) cho biết, điều quan trọng là phải nhận ra những mối nguy hiểm mà các nhà báo đưa tin về xung đột phải đối mặt.

Họ cho biết 99 nhà báo và nhân viên truyền thông đã thiệt mạng khi đưa tin về cuộc chiến giữa Israel và Hamas kể từ khi nhóm chiến binh Palestine tấn công miền nam Israel vào ngày 7/10/2023, khiến Israel đáp trả bằng cách phát động một cuộc tấn công quân sự ở Gaza.

“Công việc của các nhiếp ảnh gia báo chí và tài liệu trên khắp thế giới thường được thực hiện với rủi ro cao”, Joumana El Zein Khoury, giám đốc điều hành của tổ chức, cho biết. "Năm vừa qua, số nhà báo thiệt mạng lên gần mức cao kỷ lục. Điều quan trọng là phải thừa nhận những tổn thương mà họ đã trải qua để cho thế giới thấy được tác động của cuộc chiến".

Salem, phóng viên người Palestine, 39 tuổi, làm việc cho Reuters từ năm 2003. Ông cũng từng đoạt giải trong cuộc thi Ảnh Báo chí Thế giới năm 2010.

Ban giám khảo cho biết hình ảnh chiến thắng năm 2024 của Salem "được sáng tác với sự quan tâm và tôn trọng, ngay lập tức mang đến cái nhìn ẩn dụ và nghĩa đen về sự mất mát không thể tưởng tượng được".

“Tôi cảm thấy bức ảnh đã tóm lại được ý nghĩa rộng hơn về những gì đang xảy ra ở Dải Gaza”, Salem nói khi bức ảnh được công bố lần đầu vào tháng 11. “Mọi người rất hoang mang, chạy từ nơi này sang nơi khác, nóng lòng muốn biết số phận người thân của mình ra sao. Người phụ nữ này khiến tôi chú ý khi đang ôm thi thể cháu gái không chịu buông ”.

Tầm ảnh hưởng sâu sắc

Vợ của Salem đã sinh con chỉ vài ngày trước khi ông bấm máy chụp bức ảnh đoạt giải.

Thành viên ban giám khảo Fiona Shields, người đứng đầu bộ phận nhiếp ảnh của Guardian News & Media, cho biết bức ảnh này "có tầm ảnh hưởng sâu sắc".

Ban giám khảo đã chọn ra những bức ảnh đoạt giải từ 61.062 tác phẩm dự thi của 3.851 nhiếp ảnh gia đến từ 130 quốc gia.

Nhiếp ảnh gia của National Geographic, Lee-Ann Olwage, đến từ Nam Phi đã giành chiến thắng ở hạng mục Câu chuyện của năm với những hình ảnh ghi lại chứng mất trí nhớ ở Madagascar.

Hạng mục Dự án dài hạn đã thuộc về Alejandro Cegarra của Venezuela với loạt phim "The Two Walls" cho tờ The New York Times/Bloomberg.

Nhiếp ảnh gia người Ukraine Julia Kochetova đã giành giải thưởng định dạng mở với tác phẩm “War is Personal”, ghi lại cuộc chiến ở đất nước bà bằng cách kết hợp các hình ảnh, thơ ca, âm thanh và âm nhạc theo phong cách phim tài liệu.

Theo Reuters