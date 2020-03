“Bóng” An Thịnh Group tại TNT và MBLand Holdings

Phối cảnh dự án Khu đô thị Phú cát City (Khu biệt thự ven suối Con Gái) tại Đô thị Hòa Lạc - Hà Nội (Ảnh: Anthinhgroup.vn)

Những dự án bất động sản chưa thành hình của TNT



Khởi nguồn từ hoạt động khai thác khoáng sản và vật liệu xây dựng, năm 2009, TNT bắt đầu mở rộng hoạt động sang lĩnh vực bất động sản, quy mô vốn điều lệ được nâng lên mức 85 tỷ đồng.

Năm 2010, TNT niêm yết cổ phiếu trên sàn chứng khoán với mức giá tham chiếu là 23.850 đồng/cổ phiếu. Còn trên thị trường OTC, giá cổ phiếu giao dịch bình quân của TNT cũng lên tới 30.000 đồng/cổ phiếu. Khi ấy, ông Nguyễn Gia Long (SN 1977) sở hữu tới 41,52% vốn TNT, đồng thời đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) của công ty.

TNT cho biết đã thực hiện góp vốn đầu tư xây dựng khu chung cư và văn phòng làm việc cho thuê tại Nhân Chính (Thanh Xuân, Hà Nội). Đây cũng là dự án bất động sản đầu tay của TNT, được khởi công vào cuối năm 2009 và dự kiến sẽ đem lại doanh thu và lợi nhuận vào năm 2010.

Được biết, dự án chung cư cao cấp Nhân Chính nêu trên tọa lạc tại khu đất rộng gần 10.000 m2 ở vị trí góc của 2 con đường Ngụy Như Kon Tum và Lê Văn Thiêm, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Dự án gồm tòa nhà văn phòng 12 tầng, tòa nhà chung cư cao 24 tầng và 9 biệt thự nhà vườn (mỗi căn cao 3,5 tầng), tổng vốn đầu tư trên 1.000 tỷ đồng.

Năm 2009, Bộ Quốc Phòng có công văn gửi UBND Tp. Hà Nội đề nghị giao Tổng Công ty Thành An (Binh đoàn 11) làm chủ đầu tư xây dựng dự án. Sau đó, Thành An đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với CTCP Đầu tư và Phát triển Nhà Hà Nội số 41 (Hadisco 41).

Hadisco 41 sau đó ký hợp đồng liên doanh với 3 nhà đầu tư là CTCP Đầu tư và Phát triển Tây Bắc và CTCP Đầu tư và xây dựng Hải Vân và CTCP Tài Nguyên (TNT). Theo hợp đồng hợp tác kinh doanh giữa các bên, TNT sẽ được chia bốn sàn tầng 10, 11, 18 và 22 ở dự án này.

Quyết tâm đầu tư bất động sản của TNT còn thể hiện qua loạt dự án doanh nghiệp này tham gia góp vốn sau đó, như: Dự án Khu đô thị Tài Nguyên EcoCity (diện tích 98 ha, tại huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình; tổng vốn đầu tư 4.500 tỷ đồng); Dự án Khu nhà ở tại Tp. Điện Biên (diện tích 6,5ha); Dự án khu nhà ở đô thị huyện Gia Lâm (diện tích 20 ha, tại Hà Nội, tổng vốn đầu tư 1.500 tỷ đồng); Dự án Đầu tư Khu đô thị phía bắc đường trục trung tâm, Khu đô thị phía Nam quốc lộ 5 thuộc khu đô thị Phố Nối (Hưng Yên).

Việc sở hữu nhiều khoản đầu tư vào các dự án bất động sản dường như là nguồn cơn khiến thị giá cổ phiếu TNT những năm 2014 - 2016 bất ngờ nổi sóng lớn khi thị trường địa ốc hồi phục.

Bên cạnh đó, TNT còn huy động được nguồn vốn vay giá rẻ từ CTCP Đầu tư Xây dựng Hải Vân (vay vốn không chịu lãi suất) và CTCP Đầu tư Vietnam Net (vay vốn với lãi suất 0,6%/năm). Đổi lại, CTCP Đầu tư Xây dựng Hải Vân được hưởng quyền chuyển nhượng 2 căn hộ chung cư tại dự án chung cư cao cấp Nhân Chính, còn CTCP Đầu tư Vietnam Net được quyền mua 1 khu đất nền diện tích 3.000 m2 đã hoàn thiện hạ tầng và đủ điều kiện chuyển nhượng tại dự án Kiêu Kị - Gia Lâm - Hà Nội (do TNT làm chủ đầu tư).

Tuy nhiên, các dự án bất động sản không được triển khai đúng tiến độ lại là gánh nặng “đè” lên vai TNT, khiến thị giá cổ phiếu lao dốc, đến nay (đóng cửa ngày 13/3/2020) chỉ còn hơn 1.500 đồng/cổ phiếu. Trong khi đó, ông Nguyễn Gia Long giảm tỷ lệ sở hữu về 4,8%.

Diễn biến giá cổ phiếu TNT từ thời điểm niêm yết (sau chia tách) - Nguồn: VNDS

Ở dự án chung cư cao cấp Nhân Chính, sau nhiều năm triển khai mới chỉ được thực hiện phần móng, thi công đình trệ. Tới tháng 12/2018, ông Nguyễn Gia Long thay mặt HĐQT TNT ký quyết nghị chuyển nhượng phần vốn góp ở dự án này cho Hadisco 41.



Đối với dự án ở Hòa Bình, tháng 9/2015, UBND tỉnh đã có văn bản số 1215 chấm dứt hiệu lực chủ trương cho phép nghiên cứu, khảo sát dự án Khu nhà ở, khu dân cư, khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng của TNT.

Đối với dự án ở Điện Biên, tháng 11/2019, HĐQT TNT cũng đã thông qua nghị quyết thoái vốn khỏi 2 dự án Khu nhà ở Tân Thanh và Khu nhà ở phía tâ sông Nậm Rốm do CTCP Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Môi trường tỉnh Điện Biên làm chủ đầu tư.

Được biết, công ty con của TNT là CTCP Đầu tư Thương mại dịch vụ Tài Nguyên từng huy động được 46 tỷ đồng từ Công ty Tài chính Cổ phần Điện Lực (EVNFC) qua kênh trái phiếu (lãi suất 11%/năm, kỳ hạn 18 tháng). Mục đích phát hành nhằm đầu tư cho 2 dự án ở Điện Biên nêu trên.

Tuy nhiên, công ty này lại sử dụng toàn bộ số tiền để góp vốn đầu tư vào dự án Khu đô thị phía bắc được trục trung tâm, Khu đô thị phía nam quốc lộ 5 thuộc khu đô thị Phố Nội, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.



“Bóng” An Thịnh Group tại MBLand Holdings

Không thành công trong lĩnh vực bất động sản với TNT, vị doanh nhân Nguyễn Gia Long có phần gây bất ngờ khi xuất hiện trong thương vụ thoái vốn của Công ty TNHH – Tổng công ty Trực thăng Việt Nam (VNH), và phần nào là MB AMC (công ty còn MBBank), tại Công ty Cổ phần Tổng công ty MBLand (MBLand Holdings).

Cụ thể, như VietTimes từng phân tích, ông Nguyễn Gia Long cùng người em trai là ông Nguyễn Gia Khoa và CTCP Tập đoàn Mường Phăng (Mường Phăng Group), CTCP Đầu tư F&S (F&S) là 4 nhà đầu tư vượt qua vòng thẩm định, có quyền tham gia buổi đấu giá cổ phần MBLand Holdings do VNH nắm giữ.

Trong đó, ông Nguyễn Gia Long chính là Tổng Giám đốc, nắm giữ 70% vốn của Mường Phăng Group. Số cổ phần còn lại tại pháp nhân này được chia đều cho người em trai Nguyễn Gia Khoa và ông Nguyễn Bá Huấn (Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc của TNT).

Nguồn tin của VietTimes cho biết, Mường Phăng Group chính là nhà đầu tư đã bỏ ra gần 251 tỷ đồng để ôm trọn 31,02% vốn của MBLand Holdings do VNH đem bán đấu giá.

Nhóm nhà đầu tư có liên quan tới anh em nhà “Nguyễn Gia” nhiều khả năng còn thâu tóm thêm 65,29% vốn của MBLand Holdings từ MB AMC.

Chân dung ông Nguyễn Gia Long (Ảnh: Internet)

Bởi lẽ, sau khi công ty con của MBBank thoái vốn, ông Nguyễn Gia Long trở thành Tổng Giám đốc kiêm người đại diện của MBLand Holdings. Chức vụ CEO của MBLand Holdings sau đó được ông Long nhường lại cho một nhân sự thân tín khác là bà Lâm Thị Thúy (SN 1980) - cựu Trưởng ban kiểm soát của TNT.



Ông Long còn là người đại diện của nhiều pháp nhân khác như: CTCP Đầu tư Phát triển Nguyên Hưng; CTCP MBLand Đà Nẵng; CTCP Khu đô thị Nam Trường Chinh; CTCP Đầu tư và Quản lý Hạ tầng Hà Nội và CTCP Đầu tư Thương mại VN CCG. Nhưng nổi bật hơn cả là vị trí Tổng Giám đốc tại Hadisco 41 - đối tác lâu năm của TNT.

Dữ liệu của VietTimes cho thấy, ông Nguyễn Gia Long từng dành nhiều năm đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm CEO của Hadisco 41 và nhường chức vụ cao nhất tại công ty này cho bà Nguyễn Thị Thanh Hương (SN 1981) vào cuối năm 2018.

Bà Hương là một trong những nhân sự chủ chốt của Tập đoàn An Thịnh (An Thịnh Group) - một nhà phát triển bất động sản hoạt động khá tích cực tại khu vực phía Bắc.

Theo tìm hiểu của VietTimes, doanh nghiệp hạt nhân trong hệ sinh thái của An Thịnh Group là CTCP Phát triển đô thị An Thịnh (An Thịnh Urban). Doanh nghiệp này thành lập từ năm 2011, đăng ký địa chỉ trụ sở tại số 112 B4, Phường Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội. Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện là bà Nguyễn Thị Thanh Thảo (SN 1983). Bà Thảo còn là người đại diện của CTCP Đầu tư Vinamotor (CIV) - doanh nghiệp từng do cổ đông Nhà nước nắm tới 86,79% vốn điều lệ.

Theo giới thiệu trên website, An Thịnh Group cho biết đang triển khai nhiều dự án như: Phú Cát City (Khu nghỉ dưỡng quy mô 190.536 m2 tại Đô thị Hòa Lạc - Hà Nội), 35B Nguyễn Huy Tưởng (Thanh Xuân, Hà Nội - địa chỉ trụ sở của CIV), 104-106 Thái Thịnh, Reenco Hòa Bình.

Trong khi đó, MBLand Holdings dưới thời các “ông chủ” tư nhân đang đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực bất động sản với loạt dự án: Khu nghỉ dưỡng Vườn Vua tại huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ (430 tỷ đồng); Tổ hợp khách sạn - resort cao cấp quy mô hơn 10ha ở Cam Ranh (Khánh Hòa); dự án hỗn hợp (quy mô 1.109 căn chung cư và 130 căn khách sạn), tổng mức đầu tư 1.621 tỷ đồng tại Tp. Hạ Long.

Dù sở hữu công ty hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, kế thừa thương hiệu uy tín như MBLand Holdings, giới chủ tư nhân dường như vẫn muốn có sự đồng hành của TNT - thành viên hiếm hoi đã niêm yết trên thị trường chứng khoán.

Bởi trong năm 2019, TNT đã ký các hợp đồng góp vốn hợp tác kinh doanh với MBLand Holdings và CTCP Đầu tư Xây dựng Bất động sản Trí Nguyễn nhằm triển khai các dự án, lần lượt là Dự án Tổ hợp Khách sạn - Resort cao cấp (Cam Ranh) và Dự án Tổ hợp thương mại, tài chính, dịch vụ và nhà ở tại xã Can Lộc, Hà Tĩnh (hay còn được biết đến với tên gọi Thiên Lộc Complex)./.