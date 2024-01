Bộ Y tế dự thảo hướng dẫn đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập

VietTimes – Cục An toàn thực phẩm thông báo tạm dừng việc bán, lưu thông, sử dụng hàng hóa là 2 sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe: Yangxindan và An Cung Hoàn Fuwak-hk do Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại - Dịch vụ FUWAH-HK sản xuất.