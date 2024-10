So với thông tư cũ, Thông tư 46/2024 không được áp dụng hình thức giám sát "thông qua thiết bị ghi âm, ghi hình" nhưng được bổ sung hình thức giám sát "quan sát trực tiếp công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông".

Bộ Công an ban hành Thông tư 46/2024 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 67/2019 "Quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông".

Theo Bộ Công an, nội dung sửa đổi, bổ sung của thông tư mới căn cứ Luật Tiếp cận thông tin, Luật Công an nhân dân, Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở và theo đề nghị của Cục trưởng Cảnh sát giao thông và có hiệu lực từ 15/11.

Cảnh sát dừng phương tiện để kiểm tra. Ảnh: H.Q.

Trong đó, Điều 11 Thông tư 46/2024 quy định 5 "Hình thức giám sát của nhân dân". Cụ thể:

Tiếp cận thông tin công khai của lực lượng công an và trên các phương tiện thông tin đại chúng;

Qua các chủ thể giám sát theo quy định của pháp luật;

Tiếp xúc, giải quyết trực tiếp công việc với cán bộ, chiến sĩ;

Kết quả giải quyết các vụ việc, đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh;

Quan sát trực tiếp công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

So với thông tư cũ (Thông tư 67/2019), Thông tư 46/2024 không được áp dụng hình thức giám sát "thông qua thiết bị ghi âm, ghi hình". Tuy nhiên, thông tư 46/2024 được bổ sung hình thức giám sát "quan sát trực tiếp công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông".

Thông tư mới cũng nêu rõ, việc giám sát của người dân phải bảo đảm không làm ảnh hưởng đến hoạt động của cán bộ, chiến sĩ đang thực thi công vụ. Người dân khi giám sát không được vào khu vực thực thi công vụ, trừ người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Quá trình giám sát phải tuân thủ các quy định pháp luật khác có liên quan.

"Khu vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông" tại thông tư 67/2019 được sửa thành "khu vực thực thi công vụ" trong thông tư mới. Khu vực này được giải thích là nơi giới hạn bằng dây căng để chiến sĩ thực thi nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và an ninh, trật tự.

"Khu vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông" tại thông tư 67/2019 được sửa thành "khu vực thực thi công vụ" trong thông tư mới. Ảnh: H.Q.

Quy định về "dây căng" tại thông tư 46 cũng thay đổi so với hiện hành. Theo đó, dây căng có nền màu đỏ, viền màu vàng, chiều rộng 5-10cm. Trên dây có in dòng chữ "HÀNG RÀO CẢNH SÁT. CẤM VƯỢT QUA - POLICE LINE. DO NOT CROSS" màu vàng có phản quang. Trong khi dây căng hiện nay chỉ ghi "khu vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông".

Dây căng đã cấp phát trước ngày 15/11 sẽ tiếp tục sử dụng đến hết năm 2025 cho đến khi thay đổi theo quy chuẩn mới.