Cơ quan chức năng Lâm Đồng sẽ xác minh, xử lý nghiêm minh việc tung tin thất thiệt.

Chiều 30/4, Công an Lâm Đồng cho biết thông tin đăng tải trên mạng "Đà Lạt xảy ra biến lớn", "Đà Lạt xảy ra vấn đề, cấm người dân ra đường", "Đà Lạt xảy ra bạo động, bắn súng..." là sai sự thật. Việc này gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Cơ quan công an đang điều tra, xác minh các trường hợp lan truyền, phát tán thông tin sai sự thật, xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Để đảm bảo tuyệt đối an toàn về tình hình an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội trong dịp lễ, UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị thuộc tỉnh; UBND các huyện, thành phố chấp hành nghiêm việc trực trong những ngày nghỉ lễ Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 1/5.

Nhằm nắm chắc tình hình, đảm bảo tuyệt đối an toàn về tình hình an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, địa phương, đơn vị trực tiếp, liên tục trực tại cơ quan, đơn vị. Trường hợp đi vắng thì cử 1 lãnh đạo cấp phó trực thay để kịp thời chắc bắt tình hình, thông tin, dư luận, chủ động xử lý các tình huống phát sinh (nếu có).

Các đơn vị được yêu cầu thực hiện nghiêm chế độ báo cáo kết quả tổ chức trực, tình hình trong các ngày nghỉ lễ, gửi UBND tỉnh trước 15h hàng ngày và ngay sau khi có tình huống phát sinh (nếu có).