Với sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt trên thị trường smartphone, một số nhà sản xuất đã giữ nguyên thiết kế và chọn hướng đi an toàn cho các sản phẩm mới của mình. Trong khi đó, vẫn có những cố gắng biến các sản phẩm của mình trở nên khác biệt với những thiết kế vô cùng độc đáo. Sự cạnh tranh khốc liệt giữa các hãng khiến thị trường smartphone trở nên đa dạng hơn, đi cùng với đó là vô số những mẫu điện thoại tốt được cho ra đời.

Nhưng chỉ có một mẫu điện thoại có thể đứng đầu và giành lấy danh hiệu điện thoại Android tốt nhất năm 2023 trên chuyên trang công nghệ Android Authority. Bài viết dưới đây sẽ liệt kê 5 mẫu điện thoại được trang Android Authority đánh giá là tốt nhất năm 2023, xếp hạng từ thứ nhất đến thứ năm.

Những yếu tố để đánh giá đâu là một chiếc điện thoại tốt nhất năm

Tại Android Authority, khi đánh giá chất lượng của điện thoại Android, các phóng viên sẽ xem xét mọi thứ từ các phép đo khách quan như dữ liệu thử nghiệm, thông số cơ bản, chính sách cập nhật hệ điều hành cho đến các khía cạnh như chụp ảnh, giao diện người dùng và các tính năng phần mềm độc đáo.

Google Pixel 8 Pro: Quán quân năm 2023

Đây là năm thứ ba liên tiếp Pixel giành được giải thưởng cao nhất. Và cũng giống như năm 2022, mẫu Pro là mẫu nổi bật nhất trong loạt điện thoại thông minh của Google.

Trong các bài đánh giá trên trang Android Authority, các biên tập viên đã gọi Pixel 8 Pro là điện thoại thông minh hoàn thiện nhất của Google cho đến nay, ca ngợi trí thông minh AI trên thiết bị, khả năng chụp ảnh xuất sắc và chính sách cập nhật phần mềm dài hạn đánh bại cả Apple.

Mặc dù Pixel 8 Pro có giá đắt hơn 100 USD so với người tiền nhiệm, nhưng điều đó là rất xứng đáng vì máy có những cải tiến lớn về cả thiết kế lẫn chipset Tensor.

Á quân: OnePlus Open

Nhiều người đã tỏ ra nghi ngờ khi OnePlus và OPPO sát nhập lại thành một, nhưng những sản phẩm của hãng đã chứng minh cho người dùng thấy những suy nghĩ ở trên là sai. Với sự sát nhập này, người dùng giờ đây đã có thể sở hữu dễ dàng chiếc điện thoại gập chất lượng đến từ hãng OnePlus. Công ty đã có kế hoạch phát hành rộng rãi chiếc điện thoại này ở nhiều thị trường hơn bao gồm cả thị trường Mỹ, nơi chiếc máy được ra mắt với mức giá là 1.699 USD. Ở thời điểm hiện tại, OnePlus Open hiện đang được giảm giá xuống mức giá 1.499 USD rất phải chăng.

OnePlus Open là một sự lựa chọn hợp lý hơn nhiều so với các mẫu điện thoại gập khác như Galaxy Z Fold hoặc Pixel Fold. Máy không hy sinh chất lượng để có được mức giá rẻ, hơn nữa OnePlus Open còn gần như loại bỏ được phần nếp gập trên màn hình.

Vị trí thứ ba: Samsung Galaxy S23 Ultra

Galaxy S23 Ultra đã trở thành tiêu chuẩn về chất lượng trên các mẫu smartphone Android trong năm nay. Galaxy S23 Ultra là một chiếc máy hoàn hảo khi hội tụ đủ các yếu tố của một chiếc smartphone cao cấp, với camera xuất sắc, hiệu xuất đáng kinh ngạc, thiết kế vượt thời gian và hỗ trợ phần mềm toàn diện.

Vị trí thứ tư: Google Pixel 7a

Thật bất ngờ khi năm nay nhà Google lại xuất hiện 2 mẫu điện thoại trong danh sách để cử top 5 chiếc điện thoại tốt nhất năm 2023 trên chuyên trang công nghệ Android Authority. Ngoài Pixel 8 Pro đứng ở vị trí đầu thì vị trí thứ tư trong danh sách này thuộc về Pixel 7a.

Với việc được bổ sung tính năng sạc không dây cũng như màn hình tần số quét 90Hz đã giúp Pixel 7a có được một vị trí trong bảng xếp hạng lần này. Pixel 7a là một sự lựa chọn tuyệt vời cho những người muốn mua một chiếc smartphone chất lượng với mức giá dưới 500 USD.

Vị trí thứ năm: Motorola Razr Plus

Trong những năm trước, Samsung luôn độc chiếm vị trí dẫn đầu trong phân khúc những chiếc smartphone gập. Nhưng điều này không diễn ra trong năm nay.

Motorola Razr Plus đã khiến các biên tập viên trên chuyên trang Android Authority bất ngờ với màn hình lớn và thiết kế thời trang của nó. Nhìn chung là một năm tuyệt vời đối với những chiếc điện thoại hàng đầu của Motorola với Razr (2023), Edge Plus (2023) và thậm chí cả Lenovo ThinkPhone của Motorola cũng xuất sắc không kém. Tuy nhiên Razr Plus là chiếc máy xuất sắc hơn cả để được đề cử vào danh sách này.

Theo Android Authority