Ngày 23/9, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa có công điện số 29 gửi Chủ tịch UBND các huyện, thị xã Thạch Thành, Vĩnh Lộc với nội dung phát lệnh báo động 3 trên sông Bưởi; Công điện số 30 gửi Chủ tịch UBND các huyện Hà Trung, Nga Sơn, Hậu Lộc với nội dung phát lệnh báo động 3 trên sông Lèn.

Cụ thể, mực nước ở sông Lèn cũng lên nhanh, vào 16h cùng ngày, mực nước trên sông Lèn tại trạm Thủy văn Lèn là (+5.83m) dưới báo động 3 0,17m. Theo Dự báo lũ trên sông Lèn của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa, dự báo trong 12h tới, mực nước sông Lèn tại trạm Thủy văn Lèn có khả năng đạt mức báo động 3 (+6.00m) vào khoảng 19-21h ngày 23/9.

Nước trên sông Lèn lên nhanh gây ngập lụt cho khu vực ven đê thuộc huyện Hà Trung, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa đã phát lệnh báo động 3

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh phát lệnh báo động 3 trên sông Lèn tại trạm Thủy văn Lèn.

Trong khi đó, vào 9h cùng ngày, mực nước trên sông Bưởi tại trạm Thủy văn Kim Tân là (+11.51m) dưới báo động 3 0,49m. Theo Dự báo lũ trên sông Bưởi của Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa, dự báo trong 12 giờ tới, mực nước lũ trên sông Bưởi tiếp tục lên; mực nước tại Trạm Thuỷ văn Kim Tân có khả năng lên mức báo động 3 (+12.00m) vào khoảng 19-21h ngày 23/9.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh phát lệnh báo động 3 trên sông Bưởi tại trạm Thủy văn Kim Tân.

Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện tiếp tục triển khai việc tuần tra canh gác đê và hộ đê theo các cấp báo động.

Tổ chức kiểm tra, rà soát và sẵn sàng triển khai phương án đảm bảo an toàn công trình đê điều; đặc biệt là các trọng điểm xung yếu về đê điều, các cống dưới đê trên địa bàn; sẵn sàng vật tư, phương tiện, nhân lực theo phương châm "4 tại chỗ" để xử lý ngay khi có tình huống xấu xảy ra.

Chủ động triển khai phương án sơ tán dân, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân sinh sống ở vùng bãi sông; cảnh báo người dân không tham gia các hoạt động đi lại, vớt củi, đánh bắt thuỷ sản ven sông, trên sông.

Cấm các loại xe cơ giới đi trên đê (trừ các xe hộ đê, xe kiểm tra đê, xe làm nhiệm vụ quốc phòng an ninh, cứu thương, cứu hoả, xe làm nhiệm vụ khắc phục sự cố đê điều, phòng chống thiên tai).

Tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h, theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa, lũ để sẵn sàng xử lý các tình huống.

Phường Thiệu Dương, TP. Thanh Hóa bị ngập nặng, người dân phải di chuyển bằng thuyền. (Ảnh: D.Q)

Theo đài khí tượng thuỷ văn tỉnh Thanh Hóa, trong 24 giờ vừa qua (14h/22 - 14h/23/09), khu vực tỉnh Thanh Hóa đã có mưa vừa đến mưa to và dông.

Lượng mưa đo được tại các điểm đo mưa tự động như sau: Huyện Thường Xuân: Bát Mọt: 80.2mm; Huyện Lang Chánh: Yên Thắng: 70.0mm; Huyện Mường Lát: Mường Lý: 61.2mm; Huyện Quan Sơn: Sơn hà: 66.0mm, Tam Lư: 62.2mm; Huyện Quan Hóa: Trung Thành: 68.2mm...

Cảnh báo, trong 6 giờ tới, trên khu vực tỉnh Thanh Hóa khả năng có mưa, mưa vừa và dông với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10 - 30mm, có nơi trên.

Cảnh báo lũ quét, sạt lở, sụt lún đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng, tài sản của người dân; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế - xã hội, gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện.

Di dời hàng trăm hộ dân

Theo báo cáo của các cơ quan chức năng, mực nước sông Chu, sông Mã dâng cao khiến khu vực ngoại đê trên địa bàn thành phố Thanh Hóa, nhất là tại phường Thiệu Khánh, Thiệu Dương bị ngập lụt cục bộ, giao thông đi lại khó khăn. Trước tình hình trên, chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng đã huy động lực lượng tổ chức di dời người, tài sản của các hộ dân tại khu vực ngập lụt, nguy hiểm đến nơi an toàn.

Tại phường Thiệu Khánh, từ tối 22/9, chính quyền và lực lượng chức năng đã tổ chức di dời hàng trăm hộ dân ở phố Giang Thanh, phố Dinh Xá, phố 9... bị ngập lụt sâu, khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Tại phường Thiệu Dương, có 10 phố, trong đó có 7 phố ngoại đê, với hơn 6.000 người sinh sống ngoại đê bị ảnh hưởng bới mưa lũ.

Nước sông Mã dâng cao khiến nhiều hộ dân ngoài đê TP.Thanh Hóa bị ngập sâu.

Nước tràn vào nhà

Người dân bị cô lập bởi nước lũ

Lực lượng chức năng sơ tán người dân để đảm bảo an toàn

Để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho người dân, chính quyền địa phương đã chủ động di dời 584 nhân khẩu ở vùng ngập lụt, khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn (chủ yếu di dân tại chỗ, còn lại một số trường hợp neo đơn, già cả, cách biệt khu dân cư đã được di dời đến an toàn).

Lực lượng công an sơ tán người dân ở thành phố Thanh Hóa khỏi khu vực ngập lụt

UBND thành phố Thanh Hóa đã phát lệnh cảnh báo, di dân ở vùng có nguy cơ ngập sâu khẩn cấp đến nơi an toàn, yêu cầu Chủ tịch UBND các phường, xã có đê, trưởng các phòng, ban, đơn vị thành phố khẩn trương tổ chức lực lượng thực hiện phương án di dân theo cấp báo động.