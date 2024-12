2 người tử vong sau bữa tiệc: Hóa chất trong rượu trắng gây ngộ độc

Ngày 24/12, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATTP) Hà Nội thông tin chính thức về kết quả điều tra, giám sát, xử lý sự cố về ATTP xảy ra tại Trung tâm hội nghị Almaz, phường Phúc Lợi, quận Long Biên, Hà Nội.

Phát hiện có Acetonitrile trong 2 mẫu rượu

Như VietTimes thông tin, sau bữa ăn trưa ngày 19/12 tại Trung tâm Hội nghị Almaz (đường Hoa Lan, phường Phúc Lợi, quận Long Biên) có 80 người ăn, đã có 20 người phải nhập viện. Trong đó, 18 người vào Trung tâm chống độc Bệnh viện Bạch Mai, một người vào Bệnh viện Đức Giang và một bệnh nhân vào Bệnh viện Xanh Pôn.

Bệnh nhân bị ngộ độc sau bữa tiệc nhập viện cấp cứu.

Trước đó, đã có 2 người dự tiệc tử vong sau khi dự tiêc chưa rõ nguyên nhân, là anh H (36 tuổi ở An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội), tử vong khi đang trên đường đến Bệnh viện 103; anh D.L (37 tuổi, ở Đình Bảng, Từ Sơn, Bắc Ninh) tử vong tại nhà.

Theo Chi cục an toàn VSTP Hà Nội, bữa tiệc trưa 19/12 do Công ty TNHH MTV NBC Pacific (phố Nối, Hưng Yên) tổ chức. Ngoài sử dụng thực đơn của Trung tâm hội nghị Almaz, Công ty NBC Pacific còn tự mang 20 lít rượu vào bữa ăn, do một lái xe mang vào (sử dụng hết 8 lít, còn 12 lít mang về) và 2 chai rượu 1 lít.

Đến 15h, ông Nguyễn Văn Th có biểu hiện say rượu, mất kiểm soát, đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, đi vệ sinh nhiều lần. Đến 18h20 ông Th ra ô tô riêng nằm nghỉ và 19h30 lái xe đưa ông Th đến Bệnh viện Đức Giang khám. Đoàn khách kết thúc ăn uống vào 21h15 phút, không ai có biểu hiện khác lạ gì.

Tất cả bệnh nhân trên đều liên quan đến sử dụng dịch vụ ăn uống tại Trung tâm Hội nghị Almaz và uống rượu tự mang vào. Ngoài ra có 5 người uống rượu nhưng không có triệu chứng gì. Cơ quan chức năng đã lấy 53 mẫu kiểm nghiệm tìm nguyên nhân.

Kết quả kiểm nghiệm của Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia cho thấy: 6 mẫu rượu lấy tại Công ty TNHH MTV NBC Pacific liên quan đến bữa trưa thì có 2 mẫu rượu nồng độ Methanol vượt quá giới hạn cho phép và phát hiện có Acetonitrile. 4 mẫu rượu khác các chỉ tiêu nằm trong giới hạn cho phép.

Theo báo cáo của Chi cục an toàn VSTP Hà Nội, 14 mẫu thức ăn lưu không phát hiện vi sinh vật gây bệnh; 4 mẫu nước uống có các chỉ tiêu kiểm nghiệm vi sinh, hóa học trong giới hạn.

Chi cục ATVSTP Hà Nội khẳng định các nạn nhân bị ngộ độc hóa chất Acetonitrile có trong rượu trắng do Công ty TNHH MTV NBC Pacific mang đến. Kết luận này phù hợp với thông tin VietTimes đã đưa ngày 21/12.

Sức khỏe bệnh nhân tiến triển khả quan

Tình hình các bệnh nhân đến nay đã nhiều khả quan. Sáng nay, 24/12, ông Nguyễn Văn Th đã hết toan, tỉnh táo, ngồi dậy, vận động và nói chuyện bình thường.

Trong khi đó, 18 bệnh nhân ở Bệnh viện Bạch Mai đã có 4 người được ra viện. 14 bệnh nhân còn lại được chẩn đoán hội chứng sốc nhiễm trùng, nhiễm độc - toan chuyển hóa tăng Lactate. Trong đó 5 người bị nặng, được điều trị tích cực tại bệnh viện.

Kết quả xét nghiệm mẫu máu các bệnh nhân cho thấy có Acetonitrile và Cyanid, hàm lượng methanol thấp hoặc âm tính, kết hợp với bệnh cảnh của các bệnh nhân nhận định ngộ độc Acetonitrile (Acetonitrile khi vào cơ thể có thể chuyển hoá chậm thành Cyanid gây ngộ độc với biểu hiện sau uống nhiều giờ).

Bệnh nhân ở Bệnh viện Xanh Pôn đã tỉnh táo, tiếp xúc tốt, vận động bình thường.