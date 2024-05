Xót xa lời kể của bà ngoại cháu bé 5 tuổi tử vong vì bị bỏ quên trên xe đưa đón

Chờ mẹ bé từ Đài Loan về để tổ chức tang lễ

Ngày 30/5, nhiều người thân, bạn bè đến chia sẻ nỗi đau với gia đình bà Đ.T.H - bà ngoại của cháu T.G.H (SN 2019, trú tại xã Minh Khai, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình).

Gạt dòng nước mắt, bà H nghẹn ngào: Sáng 29/5, bà là người trực tiếp đưa cháu H lên xe, lúc đó là 6h20. Khi lên xe, cháu ngồi sau ghế lái xe và hoàn toàn mạnh khỏe.

"Cháu H luôn luôn ngồi sau ghế lái xe trong nhiều năm qua, nên cứ lên xe là cháu ngồi chỗ này, bạn bè hay cô giáo đều biết", bà H cho hay.

Ông Phạm Văn Nghiêm, Phó chủ tịch UBND tỉnh thăm hỏi, động viên bà ngoại cháu bé.

Gia đình cháu T.G.H quê ở Nam Định và sang Thái Bình ở trọ. Bố mẹ cháu đã ly hôn. Mẹ đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan, cháu bé ở với bà và cậu. Gia đình đăng ký cho cháu dịch vụ xe đưa đón tới trường vào buổi sáng, chiều thì cậu hoặc người thân sẽ đến đón cháu về.

Khoảng 17h ngày 29/5, cậu bé H tới trường đón bé như thường lệ thì được cô giáo cho biết, cháu H không đến lớp từ sáng. Hốt hoảng trước thông tin này, người cậu cùng nhà trường vội chạy ra xe tìm và phá cửa xe, cứu cháu H ra để đưa đi cấp cứu.

Tuy nhiên, cháu H đã tử vong sau hơn 10 giờ bị nhốt trong chiếc ô tô đã tắt máy, đóng kín cửa, đậu ngoài trời, giữa thời tiết nắng nóng.

"Chẳng hiểu sao cháu bé ngồi ngay sau ghế lái, kể cả cháu ngủ mà cô giáo, lái xe không phát hiện ra quên cháu khi xuống xe. Chiếc xe chỉ chở có 9 cháu nhỏ thôi mà. Hiện, gia đình đang chờ mẹ cháu từ Đài Loan về để tổ chức tang lễ. Chiều tối nay mẹ cháu sẽ về đến nhà", một người thân của gia đình chia sẻ.

Tài xế nhờ người lái xe hộ

Lãnh đạo Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội TP Thái Bình cho biết vào ngày xảy ra sự vệc, tài xế chính của xe đưa đón học sinh trường Mầm non Hồng Nhung đi làm dịch vụ chở xe du lịch, nên nhờ anh N.V.L (1965, trú tại phường Quang Trung, TP Thái Bình) điều khiển xe hộ.

Chiếc xe đưa đón học sinh của trường Mầm non Hồng Nhung là ô tô 29 chỗ, có 1 giáo viên phụ trách đưa đón trẻ. Sáng 29/5, xe này đón cháu H và 9 học sinh khác đi học.

Thường sau khi xuống xe, tài xế chính sẽ đôn đốc học sinh, quan sát xe một lượt và là người xuống xe cuối cùng. Nhưng hôm qua, anh L mở cửa xe ô tô cho giáo viên và các cháu học sinh tự đi vào lớp. Sau đó, điều khiển xe ô tô đỗ ở cổng trường rồi ra về.

Chiếc xe đưa đón học sinh liên quan vụ cháu bé tử vong.

Anh Nguyễn Ngọc Thái, một trong những người tham gia phá cửa xe đưa bé H ra ngoài, cho biết khi đến trường đón con, anh thấy 2 cô giáo đang loay hoay mở cửa xe ô tô. Biết có một học sinh vẫn đang ở trong xe, anh Thái dùng hết sức bẩy tay gạt của cửa, tạo khoảng trống cho giáo viên vào trong bế học sinh ra ngoài.

"Khi bế cháu ra, tất cả giáo viên trong trường chạy ra rồi đưa cháu đi cấp cứu, nhưng quá muộn, cháu bị bỏ quên quá lâu trên xe", anh Thái chia sẻ.

Khoảnh khắc ấy khiến tất cả những người có mặt đều bàng hoàng, lo lắng vì chiếc xe đã đậu từ sáng trong thời tiết nóng bức. Cậu của bé H cùng người thân đổ xô ra chiếc xe, đồng thời liên hệ với tài xế nhưng không được. Do vậy, họ đã phải phá cửa chiếc xe để cứu bé.

Cô giáo có điểm danh, biết vắng trẻ

Trường Mầm non Hồng Nhung sử dụng app Kiss Online để phụ huynh điểm danh và theo dõi con em. Sau khi trẻ vào lớp khoảng 5 phút, giáo viên sẽ chụp ảnh từng trẻ và cập nhật lên app những em có mặt tại lớp và báo về app cho phụ huynh.

Mỗi học sinh chỉ có một tài khoản và một máy được truy cập theo dõi. Nhiều phụ huynh cho biết, dù có app hay không thì giáo viên cũng sẽ gọi điện về cho phụ huynh. Ngoài ra, trong lớp học cũng có camera theo dõi, tất cả phụ huynh đều được kết nối hình ảnh.

Theo báo cáo của Công an TP Thái Bình, khi vào lớp, giáo viên lớp có chụp ảnh điểm danh học sinh gửi lên phần mềm của nhà trường để theo dõi, quản lý thì phát hiện vắng cháu H nhưng không thông báo cho gia đình.

Đến khoảng 17h cùng ngày, anh T.Đ.A - là cậu ruột của cháu - đến đón và phát hiện sự việc cháu H bị bỏ quên trên xe đưa đón của nhà trường dẫn đến tử vong.

Lãnh đạo tỉnh họp khẩn, công an khởi tố vụ án ngay trong đêm

Tối 29/5, ngay khi nhận được thông tin vụ việc về một trẻ em mầm non bị bỏ quên trên xe đưa đón học sinh đến trường dẫn đến tử vong, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Khắc Thận đã trực tiếp làm việc với Công an tỉnh, Công an TP Thái Bình và UBND TP Thái Bình, yêu cầu khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Khắc Thận đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo Công an thành phố khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc, khởi tố vụ án ngay trong tối 29/5.

UBND TP Thái Bình phối hợp với lực lượng chức năng làm rõ trách nhiệm của nhà trường, quy chế đưa đón học sinh và giấy phép hoạt động của nhà trường. Đồng thời, các sở, ngành liên quan và UBND thành phố tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình cháu T.G.H.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cũng yêu cầu Văn phòng UBND tỉnh sớm ban hành văn bản chấn chỉnh hoạt động của các trường mầm non và việc đưa đón trẻ, bảo đảm môi trường an toàn khi trẻ đến trường.

Sau đó, ngay trong tối 29/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP đã ra quyết định khởi tố vụ án Vô ý làm chết người quy định tại Điều 128 Bộ luật Hình sự để điều tra làm rõ vụ án.

Sáng nay, ông Phạm Văn Nghiêm, Phó chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình cùng đoàn lãnh đạo tỉnh Thái Bình đã đến thăm hỏi người nhà cháu H tại nhà tang lễ TP Thái Bình.