Vũ khí trang bị phương Tây ở Ukraine có thể mất khả năng chiến đấu do thiếu bảo trì, sửa chữa

VietTimes – Theo báo cáo của Tổng thanh tra Bộ Quốc phòng Mỹ, vũ khí, trang thiết bị do Mỹ và phương Tây cung cấp cho Ukraine đang mất dần khả năng chiến đấu do không có được dịch vụ bảo trì, sửa chữa phù hợp với điều kiện chiến trường.

Tổng thanh tra Lầu Năm Góc Robert P. Storch cảnh báo, Mỹ chưa có kế hoạch hoặc sự chuẩn bị để bảo trì, bảo dưỡng hoặc sửa chữa xe tăng, xe thiết giáp và các hệ thống phòng không mà Washington đã cung cấp cho Ukraine.

Ông tuyên bố, tình trạng không lập kế hoạch cho các hoạt động kỹ thuật này "gây nguy hiểm cho hiệu quả chiến đấu của Ukraine khi sử dụng thiết bị do Mỹ cung cấp, năng lực sẵn sàng giải quyết những mối đe dọa an ninh quốc gia khác của Bộ Quốc phòng Mỹ khi cần."

Trong 2 bản báo cáo đã được biên tập lại, trích dẫn những báo cáo của các thanh tra khác, Tổng Thanh tra Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, cơ quan này “chưa xây dựng hoặc thực hiện bất cứ kế hoạch nào” để bảo trì, bảo dưỡng hoặc sửa chữa bất kỳ trang thiết bị nào cung cấp cho Ukraine, những vũ khí trang bị này chỉ có thể duy trì hoạt động đến tháng 10/2024.

Kế hoạch bảo trì được mô tả trong các báo cáo là một “nhận thức chậm trễ” vì Lầu Năm Góc ưu tiên hàng đầu trong chương trình hỗ trợ Ukraine là trang bị vũ khí cho quân đội quốc gia này “càng nhanh càng tốt”. Vì nguyên nhân này, một quan chức thuộc Bộ Tư lệnh Châu Âu của Quân đội Mỹ thông báo: “mô hình cung cấp vũ khí trang bị hiện nay sẽ không bền vững hoặc hiệu quả trong tương lai”.

Xe chiến đấu bộ binh Bradley của Lữ đoàn 47 Quân đội Ukraina. Ảnh Military Watch

Những báo cáo của các thanh tra Bộ Quốc phòng Mỹ nhấn mạnh, những phương tiện chiến đấu và hệ thống tên lửa viện trợ cho Ukraine, được rút từ kho dự trữ chiến lược của Quân đội Mỹ “không có giới hạn” theo Ủy quyền rút vốn của Tổng thống Mỹ. Tính huống này được một quan chức quân đội Mỹ thông báo cho các thanh tra và lưu ý, nếu động thái này tiếp tục được thực, “Bộ Quốc phòng có thể cần phải được yêu cầu lựa chọn giữa khả năng chiến đấu của Ukraine hoặc khả năng sẵn sàng chiến đấu của các đơn vị Mỹ”.

Tình trạng thiếu các bộ phận, chi tiết và linh kiện, thiếu các dây chuyền sản xuất hoặc nhân viên chuyên môn kỹ thuật được đào tạo là những yếu tố hàng đầu, hạn chế khả năng bổ sung trang thiết bị cho quân đội Mỹ, khi một số lượng lớn vũ khí, trang bị và đạn dược đã được chuyển giao cho Ukraine.

Những vấn đề khó khăn trong khai thác, sử dụng trang thiết bị phương Tây vẫn tồn tại và ngày càng gay gắt hơn dù có sự hiện diện rất lớn các nhân viên kỹ thuật từ các quốc gia phương Tây, không chỉ có các tình nguyện viên mà cả các chuyên viên kỹ thuật từ các nhà thầu quốc phòng, được chính phủ châu Âu trả tiền, các chuyên gia kỹ thuật quân sự tại ngũ từ quân đội phương Tây như quân đội Anh, Lính thủy Đánh bộ.

Tình trạng không được cung cấp dịch vụ kỹ thuật và bảo trì, bảo dưỡng trang thiết bị do các quốc gia thành viên NATO cung cấp ngày càng nghiêm trọng hơn. Một điển hình là xe tăng chủ lực Leopard 2 do Đức chế tạo, phần lớn số xe chuyển giao cho Quân đội Ukraine đã không thể hoạt động được trong chiến đấu, hơn 1/4 bị phá hủy hoàn toàn, số còn lại không hoạt động do bị hư hỏng vượt quá khả năng sửa chữa của Quân đội Ukraine

Xe tăng Leopard 2 của quân đội Ukraine bị quân đội Nga thu giữ. Ảnh Military Watch

Tổng thanh tra Storch giải thích thêm về những vấn đề, ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng hoạt động của trang thiết bị Mỹ ở Ukraine: “Bộ Quốc phòng đã cung cấp cho Ukraine ồ ạt xe tăng, xe thiết giáp, các hệ thống phòng không nhưng không có kế hoạch đảm bảo khả năng sử dụng lâu dài. Bộ Quốc Phòng hiện đang nghiên cứu xây dựng một kế hoạch như vậy nhưng thực tế thiếu tầm nhìn xa trong vấn đề này, tình trạng này thực sự đáng lo ngại.” Ông nói thêm, Lầu Năm Góc đã gửi “một số gói phụ tùng thay thế, đạn dược và hỗ trợ bảo trì có giới hạn và không điều phối hay điều chỉnh những hoạt động đó thành một kế hoạch duy trì toàn diện khả năng sẵn sàng chiến đấu của trang bị.”

Theo báo cáo của Tổng thanh tra Bộ Quốc Mỹ, hiện đã có 186 xe chiến đấu bộ binh Bradley, 189 xe chiến đấu bộ binh Stryker, 31 xe tăng chủ lực M1A1 Abrams được chuyển đến Ukraine, số lượng hệ thống phòng không Patriot chuyển giao không được công bố.

Các hệ thống trang thiết bị này chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng số lượng vũ khí trang bị mà Mỹ đã chuyển giao như pháo M777 155mm, tổ hợp tên lửa chống tăng dẫn đường Javelin. Ông cho biết, tỷ lệ phần trăm xe tăng, xe thiết giáp hiện trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu tốt không được nắm rõ và hoàn toàn không có thông tin cụ thể về số lượng, tình trạng kỹ thuật của pháo M777, Javelin và các hệ thống vũ khí khác.

Theo Military Watch