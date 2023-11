VPBank tặng bảo hiểm trợ cấp mất việc làm cho khách hàng

Chính sách bảo hiểm thất nghiệp đã khẳng định vai trò quan trọng trong đảm bảo an sinh xã hội, đặc biệt khi bối cảnh nền kinh tế đang trải qua giai đoạn nhiều biến động. Với một số doanh nghiệp, việc doanh nghiệp quyết định thu hẹp quy mô, cắt giảm chi phí và nhân sự để duy trì sản xuất dẫn đến tình trạng người lao động bị mất việc làm. Chính sách bảo hiểm thất nghiệp sẽ giúp doanh nghiệp giảm bớt gánh nặng chi trả trợ cấp mất việc cho người lao động, đồng thời góp phần giúp người lao động khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

Với mong muốn chia sẻ, đồng hành cùng người lao động và các doanh nghiệp, từ nay đến 3/5/2024, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, mã CK: VPB) triển khai chương trình tặng Bảo hiểm tai nạn con người – mở rộng trợ cấp mất việc làm (gọi tắt là bảo hiểm trợ cấp mất việc làm) cho khách hàng là cán bộ nhân viên của các doanh nghiệp có đăng ký sử dụng dịch vụ trả lương Payroll của VPBank. Khách hàng được hưởng song song chính sách bảo hiểm thất nghiệp của Nhà nước và bảo hiểm trợ cấp mất việc làm do VPBank tặng, với quy trình thanh toán bảo hiểm đơn giản và nhanh gọn.

Sử dụng gói dịch vụ trả lương Payroll của VPBank để gia tăng phúc lợi cho nhân viên, giúp người lao động yên tâm gắn bó và cống hiến cho doanh nghiệp

Đây là sản phẩm VPBank phối hợp với Công ty TNHH Bảo hiểm Phi nhân thọ MSIG Việt Nam (Công ty con của Công ty TNHH Bảo hiểm Mitsui Sumotomo - Nhật Bản) triển khai, với tổng giá trị quà tặng lên đến 950 triệu đồng. Theo đó, khách hàng cá nhân có tài khoản nhận lương tại VPBank và thuộc danh sách cán bộ nhân viên của doanh nghiệp đăng ký sử dụng gói dịch vụ trả lương VPBank lần đầu trong thời gian diễn ra chương trình sẽ nhận ngay quyền lợi bảo hiểm trợ cấp mất việc làm căn cứ vào các mức thu nhập.

Cụ thể, khách hàng có thu nhập từ 6 triệu đến dưới 10 triệu sẽ được tặng gói bảo hiểm có tổng quyền lợi trị giá 50 triệu, khách hàng có thu nhập từ 10 triệu đến dưới 30 triệu được nhận gói bảo hiểm có tổng quyền lợi trị giá 150 triệu. Gói bảo hiểm có tổng quyền lợi lên đến 500 triệu sẽ dành cho khách hàng có thu nhập từ 30 triệu trở lên.

Các trường hợp được thanh toán bảo hiểm bao gồm: tử vong, thương tật toàn bộ/bộ phận vĩnh viễn do tai nạn; trợ cấp nằm viện do tai nạn/ngày (tối đa 60 ngày/năm); trợ cấp mất thu nhập do tai nạn/tháng; trợ cấp mất việc trong trường hợp công ty phá sản và trợ cấp mất việc trong trường hợp cắt giảm nhân sự hoặc sa thải diện rộng.

“Việc VPBank tặng bảo hiểm trợ cấp mất việc làm cho người lao động sẽ góp phần san sẻ gánh nặng chi phí nhân sự khi doanh nghiệp cần điều chỉnh quy mô, là phúc lợi thiết thực thể hiện sự quan tâm tới người lao động, giúp người lao động yên tâm gắn bó và cống hiến cho doanh nghiệp. Đây cũng là sản phẩm giúp bảo vệ người lao động trước những rủi ro không mong muốn, hỗ trợ người lao động và gia đình ổn định cuộc sống” – đại diện VPBank cho biết.

Gói dịch vụ trả lương Payroll của VPBank là sản phẩm tài chính hữu ích đã thu hút hàng ngàn khách hàng tham gia sử dụng thời gian qua. Bên cạnh ưu đãi dành cho doanh nghiệp và chủ doanh nghiệp, VPBank cung cấp nhiều ưu đãi vượt trội cho người lao động như miễn các loại phí duy trì, phí rút tiền, vay tín chấp với lãi suất ưu đãi, vay ứng lương thấu chi… và giờ đây có thêm sản phẩm bảo hiểm trợ cấp mất việc làm, giúp người lao động yên tâm công tác, doanh nghiệp ổn định nguồn lực. Điều này cũng cho thấy sự nỗ lực chia sẻ với doanh nghiệp của VPBank trong việc thể hiện trách nhiệm với người lao động, và đồng hành cùng doanh nghiệp trong hành trình vươn đến thịnh vượng.