Vincom Plaza Điện Biên Phủ kiến tạo dấu ấn tiên phong nơi mảnh đất lịch sử

Hòa nhịp sống năng động từ vị trí cửa ngõ đại đô thị thông minh phía Tây Hà Nội, The Sola Park là chốn an cư đậm chất sống năng động dành cho cộng đồng cư dân hiện đại nhờ sự đủ đầy của tiện ích, sự phóng khoáng và tự do của không gian sống mới.