Vì sao nữ chủ tịch tập đoàn dược Bảo Châu bị bắt?

Sáng 24/8, Công an tỉnh Hà Giang cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 tháng với bà Nguyễn Lan Hương (SN 1973, ở Cầu Giấy, Hà Nội), Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Dược Bảo Châu (địa chỉ ở Hà Giang) về hành vi in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

Bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Dược Bảo Châu, thời điểm bị bắt (Ảnh: Công an Hà Giang).

Theo Công an tỉnh Hà Giang, bà Nguyễn Lan Hương đã lợi dụng các quy định của Nhà nước về điều kiện đăng ký thành lập doanh nghiệp, cơ chế tự khai tự nộp thuế, tự in, phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn để thành lập nhiều “Công ty ma”, sử dụng các công ty này vào việc thiết lập các hợp đồng kinh tế không có thật, phát hành hoá đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp để hợp thức nguyên liệu, hàng hoá đầu vào, đầu ra và hưởng khấu trừ thuế giá trị gia tăng cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược Bảo Châu; tăng giá trị kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cho Công ty nhằm mục đích đáp ứng điều kiện tham gia thị trường chứng khoán, phát hành cổ phiếu để huy động vốn của các nhà đầu tư.

Trong 2 năm 2022, 2023, bà Nguyễn Lan Hương đã trực tiếp thực hiện và chỉ đạo kế toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược Bảo Châu thiết lập khống các hợp đồng kinh tế, phát hành hóa đơn giá trị gia tăng điện tử bất hợp pháp với số lượng 368 hóa đơn với tổng số tiền trên 367 tỷ đồng để phục vụ hoạt động hạch toán kinh doanh cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược Bảo Châu.

Vụ việc đang được Cơ quản Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang mở rộng điều tra, làm rõ.