Trước tin đồn Mỹ - Trung sẽ xảy ra chiến tranh “nóng”, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói gì?

Theo mạng Yahoo News, phát biểu tại một hội nghị trực tuyến được tổ chức tại Aspen Security Forum (Diễn đàn an ninh Aspen) vào ngày 5/8, ông Esper nói rằng Trung Quốc đang thách thức Hoa Kỳ toàn diện trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, quân sự và Washington sẽ chống trả Trung Quốc tích cực hơn.

Mark Esper nói: "Tôi không nghĩ rằng Trung Quốc hiện là mối đe dọa không thể tránh khỏi và chúng ta sẽ không xảy ra chiến tranh với họ. Nhưng chúng ta phải cạnh tranh, chúng ta phải cạnh tranh tích cực hơn trong tất cả các lĩnh vực, cho dù đó là ngoại giao, viễn thông, quân sự hay là chính trị."

Ông Esper chỉ ra rằng Trung Quốc không chỉ sử dụng virus corona mới (SARS-CoV-2) để thúc đẩy tuyên truyền chính trị, mà còn nhân cơ hội các nước bận rộn lo tập trung chống lại dịch bệnh để gia tăng ảnh hưởng trong khu vực, bao gồm các cuộc tập trận hải quân ở Biển Đông, đâm chìm tàu cá của Việt Nam và gây ra cuộc đụng độ đẫm máu với Ấn Độ ở khu vực biên giới tranh chấp.

Các tàu tác chiến biển gần của Mỹ tiến hành tuần tra "thực hiện tự do hàng hải" trên Biển Đông (Ảnh: US Navy).



Ông nói: "Chúng ta đã thấy Trung Quốc trở nên hung hăng hơn, mưu đồ sử dụng bi kịch của dịch bệnh COVID-19 để đạt được mục đích tuyên truyền. Họ thực sự đã hành động quá trớn, chúng ta đã thấy họ tiếp tục diễu võ giương oai”.

Ông Mark Esper nhắc lại chiến lược quân sự đối phó với Trung Quốc tại hội nghị, cho biết Mỹ đã thành lập một nhóm chiến lược đối phó Trung Quốc và yêu cầu Đại học Quốc phòng tập trung 50% các khóa trình của họ nhằm vào Trung Quốc để các quân nhân có thể hiểu rõ Trung Quốc về mọi mặt.

Ông Esper cũng kêu gọi các đồng minh toàn cầu đoàn kết nhất trí để chống lại Trung Quốc. Ông nói: "Chúng ta muốn đưa Trung Quốc đi theo quỹ đạo đúng đắn, chia sẻ cùng quan niệm giá trị với chúng ta, chí ít là tôn trọng các quy tắc hoặc chuẩn mực quốc tế, chứ không phải cố gắng thay đổi chúng”.

Do quan hệ căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ ngày càng leo thang, một số chính trị gia quan trọng trên quốc tế lo lắng về sự bùng nổ trong tương lai gần một cuộc chiến tranh nóng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Theo hãng tin Mỹ Associated Press, Thủ tướng Australia Scot Morrison khi tham dự Diễn đàn an ninh Aspen trực tuyến hôm 5/8, đã nói rằng tốc độ quân sự hóa ở khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương là chưa từng có, ông cảnh báo: “Sự bùng nổ của một cuộc chiến tranh nóng giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ không còn là điều không thể tưởng tượng được”.

Biên đội tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc hoạt động trên Biển Đông đầu tháng 7 vừa qua (Ảnh: Getty).



Ngoài ra, cựu Thủ tướng Australia Kevin Rudd đã đăng một bài báo trên tạp chí Foreign Affairs (Công việc ngoại giao) số ra ngày 3/8, nói rằng nguy cơ xung đột quân sự giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ trong ba tháng tới là “cực kỳ cao”.

Trước đó, ngày 29/7, tờ nhật báo Yomiuri Shimbun của Nhật Bản đã tiết lộ tin Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 12/7 đã bí mật lên kế hoạch đánh bom đảo chìm Scaborough (Trung Quốc gọi là Hoàng Nham, thuộc quần đảo Trung Sa) mà Philippines tuyên bố chủ quyền nhưng hiện đang bị Trung Quốc kiểm soát; chừng nào lệnh được đưa ra, quân đội Mỹ sẽ ngay lập tức thực hiện.

Tin nói rằng nhóm của ông Trump cũng đã tiến hành "diễn tập trên sa bàn" và nghiên cứu kỹ lưỡng các cuộc khủng hoảng chính trị, quân sự và ngoại giao do vụ đánh bom này gây ra.

Nghe nói, tin tức này được lan truyền từ bên trong Nhà Trắng.

Báo Hồng Kông South China Morning Post ngày 4/8 dẫn lời các nhà quan sát nói rằng cuộc tấn công của quân đội Mỹ vào đảo Scaborough có thể gây ra một cuộc xung đột toàn diện với Trung Quốc, vì vậy khả năng là không cao, đặc biệt là trong tình huống không có sự đồng ý của Philippines.

Ông Hồ Ba (Hu Bo), giám đốc Chương trình nhận thức tình thế chiến lược Biển Đông (SCSPI) của Trung Quốc, cho rằng cuộc tấn công của Mỹ vào đảo Scaborough cũng giống một cú tát vào mặt đối với Philippines, trừ khi có được sự đồng ý trước của Philippines; cũng có thể gây nên sự bất bình của các nước trong khu vực.

Hồ Ba cho rằng, về cơ bản Mỹ lúc này không thể sử dụng vũ lực ở Biển Đông. Một khi điều đó xảy ra, giữa Trung Quốc và Mỹ sẽ bùng phát chiến tranh lớn.

Đảo san hô Scaborough mà Philippines tuyên bố chủ quyền hiện đang bị Trung Quốc kiểm soát (Ảnh: Toutiao).



Vào ngày 5/8, ông Vương Nghị, Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc đã nói trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Tân Hoa Xã rằng, chính sách của Trung Quốc đối với Hoa Kỳ duy trì tính liên tục và ổn định. Đồng thời, Trung Quốc cũng đã chuẩn bị tốt cho việc quan hệ Trung-Mỹ phải vượt rào cản, trải nghiệm gió bão. Ông nói: “Xét về cơ bản, việc Mỹ tìm cách biến Trung Quốc thành đối thủ là một phán đoán chiến lược sai lầm nghiêm trọng và đang đầu tư các nguồn lực chiến lược của họ theo hướng sai lầm”.

Ông Vương Nghị chỉ ra rằng: “Trung Quốc luôn sẵn sàng xây dựng mối quan hệ phối hợp, hợp tác và ổn định giữa Trung Quốc với Mỹ trên tinh thần không xung đột, không đối đầu, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác cùng có lợi. Đồng thời, Trung Quốc cũng sẽ kiên định bảo vệ chủ quyền, an ninh và lợi ích phát triển của chính mình, bởi vì đó là quyền lợi chính đáng của một quốc gia độc lập có chủ quyền”.