Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an vừa yêu cầu một loạt địa phương rà soát, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan các dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị liên quan đến Công ty TNHH cây xanh Công Minh (có trụ sở tại tỉnh Bình Phước).

Công ty cây xanh Công Minh được thành lập năm 1993, tiền thân là một cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng và cây xanh đô thị tại tỉnh Đồng Nai rồi chuyển về huyện Phước Long - Sông Bé (tỉnh Bình Phước hiện nay).

Đến năm 1999, công ty này thành lập thêm cơ sở cây xanh và sinh vật cảnh, giống cây trồng Công Minh tại TP. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Từ năm 2006, Công ty Cây xanh Công Minh mở rộng thêm lĩnh vực thi công nạo vét thoát nước, thi công các công trình vỉa hè, sân bê tông, điện chiếu sáng. Các công trình có quy mô và tổng mức đầu tư ngày càng tăng dần theo từng năm.

Năm 2008, công ty này bắt đầu hoạt động trong lĩnh vực thi công, chăm sóc các công trình cây xanh, cảnh quan đô thị, duy tu, nạo vét, thoát nước...

Tháng 3/2019, Công ty Cây xanh Công Minh tổ chức kỷ niệm 25 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba - doanh nghiệp tư nhân đầu tiên tại Bình Phước được nhận vinh dự này.

Doanh thu của công ty đạt hàng trăm tỷ đồng mỗi năm và trúng nhiều gói thầu lớn, từ trồng cây đến nạo vét, chiếu sáng...

Theo thông tin từ Cổng thông tin đấu thầu, Công ty Công Minh có tỷ lệ trúng thầu cao tại nhiều tỉnh, thành trên khắp cả nước như TP.HCM, Bình Phước, Long An, Bình Dương...

Dữ liệu cho thấy, doanh nghiệp này đã tham gia 228 gói thầu, trong đó trúng 172 gói, trượt 37 gói, 14 gói chưa có kết quả và 5 gói đã bị hủy.

Loại trừ các gói bị hủy và chưa có kết quả, tỉ lệ trúng thầu của Công Minh rất cao, với 172/209 gói thầu, tương đương hơn 82%.

Theo tìm hiểu của PV, tại TP.HCM, tháng 6/2022, Phòng quản lý đô thị (UBND TP. Thủ Đức) đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu dự án chăm sóc cây xanh trên địa bàn TP năm 2022-2023 trị giá hơn 64 tỷ đồng. Theo đó, Liên danh Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích quận 2 - Công ty TNHH Xây dựng Môi Trường Xanh - Công ty TNHH Cây xanh Công Minh đã trúng thầu với giá trúng thầu hơn 51,7 tỷ đồng.

Tiếp đó, tháng 7/2022, Phòng quản lý đô thị UBND TP. Thủ Đức đã phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu dự án nạo vét hệ thống thoát nước TP. Thủ Đức năm 2022-2023 với giá trị mời thầu là 94,8 tỷ đồng. Liên danh nhà thầu Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 2 - Công ty TNHH Cây xanh Công Minh - CTCP Tư vấn Đầu tư Xây dựng Hà Thành trúng thầu với giá trúng thầu là 92,9 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng từ ngày 22/7/2022 đến hết ngày 31/12/2022. Liên danh này là nhà thầu duy nhất vượt qua bước đánh giá về tài chính.

Tại Long An, tháng 4/2022, Ban quản lý dự án nâng cấp đô thị UBND TP. Tân An đã phê duyệt kết quả gói thầu Dịch vụ cấp điện, chiếu sáng đô thị cho liên danh Công ty Công Minh - Công ty CP Điện chiếu sáng Thiên Minh với giá trúng thầu là 10,1 tỷ đồng.

Tại Bình Dương, tháng 3/2021, Ban quản lý tòa nhà Trung tâm hành chính tỉnh đã ban hành quyết định phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu trồng, thay thế cây xanh xung quanh khu vực Trung tâm hành chính tỉnh. Liên danh Công ty TNHH Cây xanh Công Minh và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ xây dựng môi trường Duy Tân trúng thầu với giá trị là 9,45 tỷ đồng. Thời gian thực hiện hợp đồng là 120 ngày.

Tại Bình Phước, tháng 1/2022, Xí nghiệp Công trình công cộng TP. Đồng Xoài cũng lựa chọn nhà thầu là Công ty Công Minh thực hiện gói thầu duy trì, chăm sóc cây xanh và thảm cỏ trên địa bàn TP. Đồng Xoài năm 2022 với giá trị mời thầu là hơn 24,78 tỷ đồng. Giá trúng thầu của Công ty Công Minh là 24,68 tỷ đồng.

Tháng 1/2020, Liên danh Công Minh - Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng thương mại Huy Hoàng được Phòng kinh tế hạ tầng huyện Phú Riềng thông báo trúng thầu gói thầu trồng cây xanh và xây dựng hạ tầng công viên trung tâm huyện với giá trị gói thầu là 6,13 tỷ đồng.

Tại tỉnh Đắk Nông, Công ty Công Minh thực hiện nhiều gói thầu trồng, chăm sóc cây xanh trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, hai gói thầu Công ty Công Minh liên danh với Công ty TNHH Xây dựng Nghĩa Hà gồm: Gói thầu Vệ sinh đường nội thị và vệ sinh hoa viên; Khơi rãnh thoát nước; Phát quang cắt cỏ, làm cỏ khu vực Hồ Tây và khu vực nội thị trấn Đắk Mil; Vận hành hệ thông điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn huyện Đắk Mil năm 2020-2021 (giá trị trúng thầu hơn 1,7 tỷ đồng).

Ngoài ra là gói thầu Vận hành hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên địa bàn huyện Đắk Mil năm 2021-2022 (giá trị trúng thầu hơn 2,8 tỷ đồng).

Hai gói thầu doanh nghiệp này trúng thầu độc lập gồm: Xây dựng Công trình hoa viên trung tâm thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô, vào năm 2018 giá trị hơn 8 tỷ đồng và gói thầu thi công xây dựng công trình Hoa viên cây xanh khu vực cầu vượt Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Nông (Quốc lộ 14, đoạn qua thị xã Gia Nghĩa), giá trị hơn 6 tỷ đồng vào năm 2018.

Nhiều tỉnh được yêu cầu cung cấp hồ sơ

Ngày 5/5, UBND tỉnh Đắk Lắk cho biết cơ quan này đã giao Sở KH-ĐT và một số đơn vị liên quan rà soát, tổng hợp tài liệu liên quan đến các dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị liên quan đến Công ty TNHH Cây xanh Công Minh từ năm 2019 đến hết năm 2023 để cung cấp cho Bộ Công an.

Ngày 3/5, ông Võ Ngọc Hiệp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cũng đã ký văn bản hỏa tốc yêu cầu các sở, ngành liên quan cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến các dự án trồng, chăm sóc cây xanh, chỉnh trang đô thị từ năm 2019 đến hết năm 2023 trên địa bàn tỉnh, để kịp tổng hợp cung cấp cho Bộ Công an trước ngày 6/5 theo yêu cầu.

Không chỉ Đắk Lắk và Lâm Đồng, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an còn có văn bản yêu cầu UBND tỉnh Phú Yên, Quảng Ngãi, Đắk Nông... cung cấp các chứng cứ, đồ vật, tài liệu liên quan đến các dự án do Công ty TNHH Cây xanh Công Minh thực hiện.