Trung Quốc xoay trục, chuyển sang sản xuất chip bằng các nút công nghệ trưởng thành

Nhà máy sản xuất chip lớn thứ hai của Trung Quốc Hua Hong Semiconductor Group, Quỹ đầu tư linh kiện bán dẫn tiên tiến do nhà nước hậu thuẫn và một doanh nghiệp ở Vô Tích ngày 18/1 đã ký thỏa thuận, xây dựng một nhà máy sản xuất tấm wafer trị giá 6,7 tỉ USD phía đông Vô Tích, khoản đầu tư lớn nhất của Trung Quốc kể từ khi Washington áp đặt những biện pháp trừng phạt nghiêm ngặt với ngành công nghiệp chip Trung Quốc từ tháng 10.

Xưởng đúc chip mới nằm ở phía đông thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô. Nhà máy sản xuất tấm wafer sẽ là cơ sở chế tạo chip 12 inch thứ 2 của tập đoàn Hua Hong trong thành phố, sản xuất chip bằng phương pháp sử dụng những nút công nghệ (quy trình công nghệ) trưởng thành như 65 nanomet, 55 nm và 40 nm, theo hồ sơ chứng khoán của Hua Hong Semiconductor Limited, được công bố ngày 18/1.

Hua Hong Semiconductor được niêm yết tại Hồng Kông và công ty con Grace Semiconductor Corp thuộc sở hữu hoàn toàn của Hua Hong sẽ đầu tư lần lượt 880,38 triệu USD và 1,169 tỉ USD, chiếm tổng cộng 51% cổ phần trong xưởng đúc chip mới.

Theo hồ sơ chứng khoán, quỹ đầu tư Công nghiệp Mạch tích hợp Trung Quốc, được gọi là Big Fund (Quỹ lớn) và một "doanh nghiệp Vô Tích" giấu tên sẽ đầu tư lần lượt 1,165 tỉ USD và 804 tỉ USD.

Tổng vốn đầu tư vào xưởng đúc chip mới sẽ là 6,7 tỉ USD, trong đó 4,02 tỉ USD là đợt bơm vốn mới của công ty Hua Hong Semiconductor và công ty con, Quỹ Big Fund và thực thể giấu tên ở Vô Tích, 2,68 tỉ USD khác sẽ đến từ tài trợ nợ thông qua phát hành trái phiếu.

Khoản đầu tư của Quỹ lớn (Big Fund) là thỏa thuận lớn đầu tiên được công bố kể từ khi một số giám đốc điều hành cấp cao của quỹ bị cơ quan giám sát kỷ luật của chính phủ Trung Quốc đưa vào danh sách điều tra tham nhũng năm 2022.

Dự án xưởng đúc chíp mới nhất của Trung Quốc được triển khai sau hơn 3 tháng kể từ khi Cục Công nghiệp và An ninh Bộ Thương mại Mỹ áp dụng hàng loạt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu sâu rộng đối với những ngành công nghiệp sản xuất chip và trí tuệ nhân tạo tiên tiến của Trung Quốc, lấy lý do lo ngại về "an ninh quốc gia" và "ổn định khu vực".

Định hướng của xưởng đúc chip mới tập trung vào những nút công nghệ trưởng thành là tín hiệu cho thấy sự xoay trục đang diễn ra ở Trung Quốc, các nhà máy sản xuất linh kiện bán dẫn tạm thời rút khỏi những công nghệ dưới 14nm, chịu ảnh hưởng nặng nề nhất từ các lệnh trừng phạt mới.

He Hui, giám đốc nghiên cứu bán dẫn tại công ty tư vấn công nghệ Omdia cho biết, xưởng đúc chip 12 inch mới của Hua Hong dường như là kế hoạch tiếp tục phát triển nút công nghệ trưởng thành của doanh nghiệp hơn là một phản ứng trực tiếp đối với những lệnh trừng phạt mới nhất của Mỹ.

Nhưng bà cũng cho biết thêm, một công ty con của tập đoàn Hua Hong đã có lộ trình phát triển chip logic 14nm tại các xưởng đúc chip Thượng Hải nhưng sẽ "không đi theo hướng đó vì rủi ro cao và thiếu quyền truy cập vào những công cụ chế tạo chip vào thời điểm này".

Không như các lệnh trừng phạt trước đây của Mỹ, nhắm vào các công ty cụ thể như Huawei Technologies Co và Semiconductor Manufacturing International Corp, hoặc những quy tắc cấm xuất khẩu chip cụ thể từ các nhà cung cấp Mỹ như Nvidia, những biện pháp kiểm soát xuất khẩu mới của Washington tấn công vào khả năng sản xuất chip tiên tiến của Trung Quốc, bao gồm cả chip logic và chip nhớ mà không cần thêm tên những công ty cụ thể vào Danh sách thực thể, một danh sách đen thương mại chịu biện pháp trừng phạt nặng nề của Mỹ.

Liên doanh mới sẽ chi 170 triệu nhân dân tệ (25,1 triệu USD) để mua lại đất thuộc sở hữu của Hua Hong Vô Tích, gần xưởng đúc 12 inch đầu tiên của công ty Hua Hong, được xây dựng tại thành phố vào năm 2017, theo thông tin từ hồ sơ chứng khoán.

Theo Hiệp hội Công nghiệp Bán dẫn Trung Quốc, năng lực chế tạo chip của công ty Bán dẫn Hua Hong trong các nút công nghệ trưởng thành có nhu cầu rất cao trong lĩnh vực thiết kế chip non trẻ của Trung Quốc, với 3 243 công ty khách hàng tính đến cuối năm 2022 cùng với 443 doanh nghiệp mới bổ sung, mức tăng 15% so với cùng kỳ năm 2021.

Doanh thu quý III của Hua Hong tăng kỷ lục 39,5% so với cùng kỳ năm 2021, đạt 630 triệu USD do nhu cầu mạnh mẽ đối với chip nhớ không biến động (chip nhớ cố định) và linh kiện bán dẫn công suất, theo báo cáo kết quả tài chính của nhà sản xuất chip, được công bố vào tháng 11.

Trong báo cáo kết quả, công ty cho biết, trong quý III đã sử dụng cả dây chuyền sản xuất 12 inch và 8 inch. Hua Hong hiện có ba xưởng đúc chip 8 inch ở Thượng Hải, công suất hàng tháng đạt hơn 180.000 tấm wafer.

Nhà máy sản xuất chip 12 inch của doanh nghiệp ở Vô Tích đã mở rộng vốn cơ sở vào tháng 6/2022 từ 2.54 lên 2.54 tỉ USD với khoản đầu tư mới từ Quỹ lớn (Big Fund) và từ chính quyền thành phố Vô Tích, có công suất hàng tháng hơn 65.000 tấm wafer vào tháng 10/2021, theo báo cáo thường niên của Hua Hong cho năm 2021.

Theo South China Morning Post