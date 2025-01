Trung Quốc trình làng chó robot chiến đấu mang tên lửa cỡ nhỏ

Chó robot tấn công mang hỏa lực đáng gờm

Công ty Quốc phòng Hồng Chuẩn (Red Falcon Defense) mới đây công bố video thử nghiệm chó robot mang tên lửa cỡ nhỏ có khả năng điều chỉnh góc và hướng bắn, với tầm vóc thấp và khó bị phát hiện bằng hình ảnh nhiệt, được cho là rất hữu dụng trong chiến tranh hiện đại ngày nay.

Được biết sản phẩm này có thể vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm. Chú chó robot chiến đấu này có tên là "Red Wing Striker" (Hồng dực tiên phong). Cấu trúc của nó cho thấy công nghệ này không mấy phức tạp. Đó là một chú chó robot thông thường với một tổ hợp phóng tên lửa siêu nhỏ gắn trên lưng, một cấu trúc có thể kiểm soát hướng và góc của đơn nguyên phóng tên lửa.

Điểm khác biệt duy nhất là một thiết bị hình trụ trên đầu chú chó robot, đó là thiết bị tìm kiếm hồng ngoại Seeker M40 điều khiển cho 4 tên lửa siêu nhỏ.

Thử nghiệm phóng tên lửa . Ảnh: Sina.



Điểm mấu chốt của nền tảng robot này là những quả tên lửa siêu nhỏ ở trên lưng nó. Nhìn bề ngoài, nó giống với hệ thống tên lửa cá nhân vác vai QN202 ra mắt vào năm 2018 do Wuhan Guide Infrared Co., Ltd phát triển. Nó được định vị là thứ vũ khí để tăng hỏa lực của cá nhân hoặc các đơn vị chiến đấu quy mô nhỏ.

Đạn tên lửa dài 0,6 mét và đường kính 40 mm. Tổ hợp phóng đeo lưng nặng 1,2 kg có thêm 6 tên lửa nặng 7,2 kg, tầm bắn 2.000 m, chế độ dẫn đường hồng ngoại và "bắn và quên" (fire-and-forget), độ xuyên giáp đạt 50 mm và có bán kính sát thương 6 m.

Ngoài nhẹ và nhỏ gọn, phù hợp với môi trường chiến đấu đường phố, ưu điểm lớn nhất của QN202 là giá thành khá rẻ. Chi phí cho một tên lửa chỉ khoảng 20.000 đến 30.000 NDT (70 triệu đến 105 triệu VND), bệ phóng đeo lưng có giá dưới 200.000 NDT (700 triệu VND), nhưng nó có thể bao phủ ít nhất một trận địa của trung đội chỉ bằng một loạt phóng, chưa kể đến khả năng tiêu diệt mục tiêu bọc thép hạng nhẹ và lính bắn tỉa.

Đạn tên lửa QN202 rất nhỏ gọn. Ảnh: Sina.



Một "vũ khí sát thương hàng loạt" thực sự như vậy, kết hợp với một chú chó robot giá rẻ và có tính linh hoạt cao về mặt chiến thuật, có thể được sử dụng rất hiệu quả. Nó có thể được triển khai để phục kích gần các tuyến đường giao thông, tiêu diệt máy bay trực thăng, xe bọc thép của đối phương chỉ bằng 1 hoặc 2 tên lửa.

Mặc dù đầu đạn của những tên lửa siêu nhỏ này chỉ giới hạn ở mức 0,5kg do kích thước và khả năng chịu tải của chó robot, nhưng 500 gram thuốc nổ mạnh hoàn toàn có thể phá hủy các mục tiêu có ít sự bảo vệ, ngay cả xe bọc thép hoặc thậm chí là trực thăng vũ trang hạng nặng cũng khó bảo vệ các bộ phận quan trọng nếu trúng tên lửa.

Tất nhiên, một chú chó robot chiến đấu như Red Wing Striker không hề có sự bảo vệ nào. Một máy bay không người lái tự sát FPV hoặc thậm chí một quả lựu đạn có thể phá hủy hoặc làm tê liệt nó. Nhưng bảo vệ không phải là thứ mà một "sát thủ" cần phải quá cân nhắc.

Bằng chứng thành công trong lĩnh vực ứng dụng công nghệ cao

Trước đó, Red Falcon Defense cũng đã cho ra mắt nhiều loại chó robot chiến đấu được trang bị nhiều loại vũ khí khác nhau như súng trường tự động Type 95, súng máy, súng phóng lựu, súng phun lửa cỡ nhỏ...cũng như các loại chó trinh sát được trang bị các tế bào quang điện tử, camera có độ phân giải cao.

Hơn nữa, phương pháp triển khai cũng rất linh hoạt, ngoài việc triển khai trực tiếp bằng binh sĩ, còn có thể triển khai bằng cách thả dù từ máy bay không người lái hoặc bằng xe không người lái, quả là tối đa hóa mọi ưu điểm.

Mẫu "Red Wing Striker" mang súng máy đa năng. Ảnh: Sina.



Một yếu tố khác cũng rất quan trọng, đó là module hóa. Từ các video và hình ảnh được tiết lộ cho đến nay, vẫn chưa rõ liệu serie chó robot "Red Wing Striker" có áp dụng thiết kế module hay không, nhưng chắc chắn đây là một trong những hướng phát triển trong tương lai.

Nếu thực hiện được, tính linh hoạt của chú chó robot sẽ được mở rộng hơn nữa. Không chỉ có thể được trang bị súng máy hoặc tên lửa siêu nhỏ, sẽ không có gì ngạc nhiên khi thấy một tổ hợp phóng thẳng đứng siêu nhỏ mà chó robot có thể mang trên lưng.

Từ những chú chó robot có công dụng ngày càng rộng rãi đến nhiều loại máy bay không người lái, tàu xuồng không người lái và tàu ngầm không người lái...sự xuất hiện bùng nổ của những thiết bị không người lái có triển vọng ứng dụng trong quân sự và dân sự rộng lớn này thực sự chứng minh trình độ phát triển của ngành sản xuất công nghệ cao của Trung Quốc.

Theo Sina, Sohu