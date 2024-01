Triều Tiên phóng thử nghiệm tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân mới “Mũi tên lửa”

Ngày 25/1, trang Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên (KCNA), dẫn thông cáo báo chí của Tổng cục Tên lửa Triều Tiên đưa tin, lực lượng tên lửa đã phóng thành công tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân, cuộc phóng tên lửa thử nghiệm là "kế hoạch cập nhật liên tục hệ thống vũ khí phòng thủ, được thực hiện thường xuyên của cơ quan này cùng các viện khoa học quốc phòng trực thuộc".

Bản tin của KCNA không cung cấp thông tin chi tiết về loại vũ khí này cũng như kết quả của cuộc thử nghiệm.

Trang Korea Times, dẫn bản tin của Quân đội Hàn Quốc ngày 24/1 cho biết, Triều Tiên đã phóng một số tên lửa hành trình về phía Hoàng Hải lúc 7h00 sáng nhưng cũng không cung cấp thông tin chi tiết, bao gồm khoảng cách bay của tên lửa.

Đây là vụ phóng tên lửa hành trình đầu tiên của Triều Tiên đầu năm 2024 kể từ tháng 9 năm 2023, quân đội quốc gia này đã phóng 2 tên lửa hành trình chiến lược tầm xa mang đầu đạn hạt nhân mô phỏng về phía Hoàng Hải. Vào thời điểm đó, Bình Nhưỡng cho biết các tên lửa đã di chuyển theo quỹ đạo bay hình số tám kéo dài 1.500 km.

Triều Tiên lần đầu tiên phóng thử nghiệm tên lửa hành trình Hwasal-1 tháng 9/2021 và phóng một số tên lửa hành trình Hwasal-1 và Hwasal -2, có khả năng mang vũ khí hạt nhân chiến thuật vào năm 2023.

Hwasal trong tiếng Hàn có nghĩa là Mũi tên và Pulhwasal có nghĩa là Mũi tên lửa. Các tên lửa hành trình thường bay ở độ cao thấp và cơ động linh hoạt, tránh né các hệ thống phòng không-phòng thủ tên lửa và khó phát hiện hơn các tên lửa đạn đạo.

Quân đội Hàn Quốc lưu ý, vụ phóng mới nhất của Triều Tiên dường như có mục đích thử nghiệm những tính năng mới của các tên lửa hành trình hiện có nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Đại tá Lee Sung-jun, phát ngôn viên của Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân, trong cuộc họp báo thường ngày cho biết: “Khoảng cách bay của tên lửa hành trình Triều Tiên, phóng lên ngày 24/1 ngắn hơn so với những vụ phóng thử nghiệm trước đó. Chúng tôi kịp thời phát hiện và theo dõi tên lửa hành trình của Triều Tiên theo thời gian thực. Tên lửa biến mất ở giai đoạn cuối và cần phân tích thêm để xác định những tình huống của tên lửa này”.

Các chuyên gia quân sự thế giới cho rằng, Pulhwasal-3-31 là vũ khí có khả năng mang đầu đạn hạt nhân vì con số trong tên gọi là con số Hwasan-31, loại đầu đạn hạt nhân chiến thuật mà Triều Tiên lần đầu công bố vào tháng 3/2023.

Chang Young-keun, chủ tịch trung tâm tên lửa tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc gia Hàn Quốc giải thích: “Con số 31 được cho là cấp độ đương lượng nổ của đầu đạn hạt nhân chiến thuật, đang được Triều Tiên phát triển.”

Hoạt động phóng tên lửa hành trình không vi phạm trực tiếp các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, cấm Triều Tiên phát triển và ứng dụng công nghệ tên lửa đạn đạo. Seoul tuyên bố, vũ khí là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh của Hàn Quốc do những tên lửa này có thể được trang bị đầu đạn hạt nhân.

Ngày 14/1, Triều Tiên phóng tên lửa vận tải nhiên liệu rắn mang đầu đạn siêu thanh. Đây là lần phóng tên lửa đầu tiên trong năm 2024.

Ngày 19/1, Triều Tiên tuyên bố đã thử nghiệm một phương tiện lặn ngầm không người lái có khả năng mang đầu đạn hạt nhân như một phản ứng trước cuộc diễn tập chung mới nhất của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản.

KCNA công bố các bức ảnh thử nghiệm tàu ngầm không người lái. Ảnh AP

Vũ khí có tên gọi là Haeil-5-23 được thử nghiệm ở vùng biển ngoài khơi bờ biển phía đông Triều Tiên. KCNA đưa tin nhưng không nêu rõ ngày tháng tiến hành thử nghiệm.

Triều Tiên tiếp tục cáo buộc Mỹ, Hàn Quốc đang làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Bộ Quốc phòng Triều Tiên nhấn mạnh, các vụ thử nghiệm vũ khí được tiến hành để đáp trả những cuộc diễn tập chung của Mỹ, Hàn Quốc và các quốc gia đồng minh châu Á khác.

