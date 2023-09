Toyota hé lộ nguyên mẫu chiếc SUV chạy điện nhỏ gọn bZ

Toyota hiện đang là công ty tụt hậu trong lĩnh vực xe ô tô chạy hoàn toàn bằng điện. Tính đến tháng 7, xe điện chỉ chiếm chưa đến 1% trong tổng doanh số 5,8 triệu xe bán ra của Toyota.

Toyota gặp khó khăn trong quá trình đưa ra thị trường chiếc xe chạy hoàn toàn bằng điện đầu tiên bZ4X, nhưng công ty tin rằng, với những mẫu xe thế hệ tiếp theo, nhà sản xuất ô tô hàng đầu thế giới theo doanh số có thể cạnh tranh bình đẳng với các nhà sản xuất xe điện lớn nhất trên thế giới.

Công ty đã thực hiện hàng loạt các giải pháp đổi mới trong vài tháng qua nhằm tăng cường hiệu quả sản xuất xe điện, hiệu suất của phương tiện và cắt giảm chi phí. Toyota bắt đầu giới thiệu mẫu xe điện thế hệ tiếp theo của doanh nghiệp.

Tháng 11/2022, Toyota giới thiệu mẫu SUV cỡ nhỏ bZ “Beyond Zero”, dự kiến ​​sẽ được tung ra thị trường sau bZ4X. David Christ, phó chủ tịch kiêm tổng giám đốc (GM) Toyota giải thích: “Chúng tôi chỉ mới bắt đầu chạm đến bề mặt của biệt danh Beyond Zero.” Beyond Zero theo Toyota được hiểu là "Đạt được số 0 và tăng thêm giá trị mới ngoài số đó." Số 0 là không phát thải carbon.

Toyota tuyên bố, chiếc SUV điện nhỏ gọn mới được thiết kế là chiếc xe chạy hoàn toàn bằng điện “sử dụng phương pháp thiết kế sạch, thân thiện môi trường”. Ông Christ lưu ý, mẫu ý tưởng xe SUV nhỏ gọn bZ có thiết kế khí động học và những tính năng công nghệ trực quan “chưa từng thấy trên mẫu xe Toyota”. Tính năng công nghệ trực quan được hiểu là những tính năng dễ sử dụng và thân thiện người dùng.

Năm 2022, trong một phát biểu, ông David Christ nhấn mạnh: “ Nguyên mẫu ý tưởng bZ cho thấy một tầm nhìn khả thi khác về xe điện trong tương lai rất gần”.

Toyota hé lộ nguyên mẫu SUV chạy điện mới. Video Toyota

Trong video, có thể nhận thấy thanh đèn LED dài hết cỡ chạy ngang phía sau xe, nối liền hai đèn hậu. Khi phóng to hình ảnh thấy rõ dòng chữ “Z Compact SUV” trên nền gắn biển số xe. Video cũng phóng to huy hiệu “BEV” (xe chạy hoàn toàn bằng pin) bên cạnh vòng tròn màu xanh lam. Hình trụ nhỏ màu xanh này cũng được hiển thị trên nguyên mẫu giới thiệu ý tưởng tháng 11/2022.

Khẩu hiệu của Toyota là: “Huy hiệu của xe điện Prius truyền tải thông điệp rõ ràng: công ty coi trọng hạnh phúc của con người trên trái đất và muốn truyền lại hạnh phúc này cho thế hệ tiếp theo.”

Nguyên mẫu xe SUV chạy điện nhỏ gọn bZ của Toyota. Ảnh Toyota

Mẫu SUV điện nhỏ gọn mới của Toyota cho thấy một cấu trúc tương lai với dáng bánh xe hầm hố. Trên nguyên mẫu ý tưởng bZ, các bánh xe được đẩy ra ngoài thân xe tạo ra phần nhô ngắn và vát về phía sau, các đường nét của mẫu xe được phát triển với trọng tâm là thiết kế khí động học, giảm sức cản không khí nhằm tăng cường hiệu quả sử dụng năng lượng .

Nội thất tập trung vào sự tối giản và khả năng kết nối giữa hành khách với xe điện bằng một “Trợ lý AI trong xe” tên là “Yui” được cá nhân hóa. Mô hình AI phản hồi các mệnh lệnh từ cả người ngồi phía trước và phía sau với các tín hiệu âm thanh và ánh sáng hình ảnh di chuyển quanh cabin.

Nội thất của xe nổi bật với một màn hình cảm ứng lớn được gắn theo chiều ngang, có đường cong bất thường khi tiếp giáp mép bảng điều khiển. Ngoài ra còn có một màn hình hiển thị thông tin kỹ thuật số lớn bật lên từ bảng điều khiển.

Điểm đáng chú ý là vô lăng có hình dạng khá đặc biệt, được gọi là “ách” (yoke), gợi ý xe có khả năng được trang bị công nghệ điều khiển bằng dây, được giới thiệu trên xe điện Toyota bZ4X lớn hơn và Lexus RZ 450e.

Toyota chưa công bố chi tiết về hệ thống truyền động nhưng cam kết, những mẫu xe điện thế hệ tiếp theo được trang bị loại pin tiên tiến, có phạm vi hoạt động gần 500 dặm (800 km) vào năm 2026.

Theo Electrek