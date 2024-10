Quân đội Israel liên tiếp tấn công, đòi Lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ rút khỏi Lebanon

Được biết, đây là binh sĩ gìn giữ hòa bình thứ 5 của UNIFIL bị thương trong những ngày gần đây. Lực lượng Hezbollah của Lebanon cùng ngày cho biết quân đội Israel đã sử dụng các nhà dân làm căn cứ để chỉ đạo các hành động xâm lược chống lại Lebanon. Trong khi đó, Quân đội Israel yêu cầu các binh sĩ UNIFIL phải rời khỏi vị trí của họ.

Hãng tin Reuters đưa tin UNIFIL hôm thứ Bảy (12/10) đã đưa ra một tuyên bố nói rằng vào tối thứ Sáu, một nhân viên gìn giữ hòa bình tại trụ sở UNIFIL ở Naqoura đã bị trúng đạn từ một hoạt động quân sự của quân Israel đang diễn ra gần đó. Người bị thương hiện đang trong tình trạng sức khỏe ổn định sau khi được điều trị kịp thời. Được biết, kể từ khi xung đột Lebanon-Israel leo thang, đã có 5 binh sĩ Lực lượng gìn giữ hòa bình UNIFIL đã bị thương.

Tháp canh của UNIFIL ở nam Lebanon (Ảnh: Reuters).



Một người phát ngôn của quân đội Sri Lanka hôm 11/10 xác nhận rằng 2 binh sĩ của Sri Lanka trong lực lượng gìn giữ hòa bình UNIFIL đã bị quân đội Israel tấn công và làm bị thương. Hôm 10/10, Israel đã tấn công 3 doanh trại của UNIFIL ở miền Nam Lebanon, làm bị thương 2 binh sĩ gìn giữ hòa bình người Indonesia. Bộ Ngoại giao Sri Lanka đã ra tuyên bố cực lực lên án vụ tấn công vào UNIFIL. Đại sứ quán Sri Lanka tại Lebanon đang duy trì liên lạc với UNIFIL về việc điều trị y tế và điều tra vụ việc.

Lực lượng Hezbollah ra tuyên bố cho biết quân đội Israel đã lợi dụng một số tòa nhà dân cư ở miền bắc Israel làm căn cứ tập kết và thiết lập các sở chỉ huy quân sự tại các khu dân cư ở các thành phố chủ yếu ở Israel như Haifa, Tiberias và Acre. Những ngôi nhà dân sự và địa điểm chỉ huy quân sự này là mục tiêu tấn công của Hezbollah và lực lượng Hezbollah cảnh báo người dân Israel hãy tránh xa những nơi này để đảm bảo an toàn. Tuyên bố cũng cho biết Hezbollah đã tiến hành các cuộc tấn công bằng tên lửa vào nhiều khu vực ở miền Bắc Israel vào ngày hôm đó.

Một khu dân cư ở Beirut bị Israel oanh kích (Ảnh: Reuters).



Tờ The Guardian của Anh đưa tin, người phát ngôn của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Lebanon hôm 12/10 cho biết phía Israel đã yêu cầu UNIFIL rút lực lượng khỏi các vị trí của họ ở miền nam Lebanon, nhưng bị từ chối.

Andrea Tenenti, người phát ngôn của Lực lượng Lâm thời Liên Hợp Quốc tại Lebanon (UNIFIL), nói với phóng viên AFP: “Quân đội Israel đã yêu cầu UNIFIL rút quân khỏi các vị trí dọc theo Đường Xanh...hoặc cách Đường Xanh 5 km (3 dặm), nhưng mọi người đã nhất trí quyết định ở lại”.

UNIFIL hôm 10/10 ra tuyên bố, cho biết buổi sáng cùng ngày, một xe tăng của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã nổ súng vào tháp canh của trụ sở UNIFIL ở Naqoura, khiến 2 binh sĩ gìn giữ hòa bình người Indonesia bị thương. Tuyên bố nêu rõ kể từ khi quân đội Israel tiến hành cuộc tấn công trên bộ vào Lebanon vào ngày 1/10, trụ sở chính và các vị trí lân cận của UNIFIL đã bị tấn công liên tục.

Phía Trung Quốc cùng ngày đã bày tỏ quan ngại sâu sắc và lên án mạnh mẽ điều này. Trung Quốc hiện có Nhóm quân gìn giữ hòa bình thứ 22 gồm 410 binh sĩ đang làm nhiệm vụ tại Lebanon, hiện đang tương đối an toàn.

Ngày 10/10, theo yêu cầu của Pháp, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tổ chức cuộc họp khẩn cấp về tình hình Lebanon và Israel. Theo trang web của Phái đoàn Thường trực Trung Quốc tại Liên hợp quốc, Đại diện thường trực của Trung Quốc tại Liên hợp quốc Phó Thông (Fu Cong) nhấn mạnh tại cuộc họp rằng việc đạt được lệnh ngừng bắn giữa Lebanon và Israel phải trở thành ưu tiên hàng đầu.

Xe thiết giáp của UNIFIL tuần tra ở Lebanon (Ảnh: Reuters).



Ông Phó Thông nói, Trung Quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc và lên án mạnh mẽ hành động tấn công các binh sĩ thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình. UNIFIL thực hiện các nhiệm vụ gìn giữ hòa bình theo ủy quyền của các nghị quyết của Hội đồng Bảo an. Bất kỳ cuộc tấn công có chủ ý nào nhằm vào lực lượng gìn giữ hòa bình đều vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế và Nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an và phải được dừng lại ngay lập tức. Trung Quốc yêu cầu vụ việc phải được điều tra, truy trách nhiệm và áp dụng các biện pháp để ngăn chặn sự việc xảy ra lần nữa. Trung Quốc nhắc lại rằng tất cả các bên trong cuộc xung đột phải đảm bảo an toàn một cách hiệu quả cho tất cả nhân viên và tài sản của Liên Hợp Quốc, trong đó có lực lượng UNIFIL.

Đây không phải là lần đầu tiên Quân đội Israel tấn công lực lượng Liên Hợp Quốc ở Lebanon. Trong đó, nghiêm trọng nhất là vụ việc xảy ra ngày 25/7/2006, trong cuộc xung đột giữa Lebanon và Israel. Hôm đó, trạm quan sát Shyam của lực lượng Liên Hợp Quốc ở Lebanon đã bị không quân Israel tấn công. 4 quan sát viên, trong đó có quan sát viên quân sự Trung Quốc Đỗ Chiếu Vũ (Du Zhaoyu), bị thiệt mạng.

Theo Singtao