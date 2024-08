Tổng thống Biden họp khẩn trong Phòng Tình huống, trước khả năng Iran tấn công cận kề

VietTimes – Tổng thống Mỹ Joe Biden đã triệu tập cuộc họp khẩn với nhóm an ninh quốc gia tại Phòng Tình huống trước thông tin Iran có thể tấn công Israel trong vài ngày tới.

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Mỹ Joe Biden đã triệu tập nhóm an ninh quốc gia của ông tại Phòng Tình huống trong hôm đầu tuần để thảo luận về những diễn biến ở Trung Đông, trong khi Mỹ tin rằng một cuộc tấn công của Iran vào Israel sắp xảy ra.

Nhà Trắng cho biết thêm, ông Biden cũng sẽ nói chuyện với Quốc vương Abdullah của Jordan.

Cuộc gọi diễn ra một ngày sau khi Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi có chuyến thăm hiếm hoi tới Iran trong bối cảnh Mỹ và các đối tác của nước này, bao gồm Pháp, Anh, Italy và Ai Cập, vẫn tiếp tục liên lạc ngoại giao, nhằm ngăn chặn sự leo thang hơn nữa trong khu vực.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm Chủ nhật nói với những người đồng cấp từ các nước G7 rằng Washington tin rằng một cuộc tấn công của Iran vào Israel có thể bắt đầu trong vòng 24 đến 48 giờ tới, Axios đưa tin, trích dẫn các nguồn tin tóm tắt về cuộc gọi.

Ông Blinken nói rằng Mỹ không biết chính xác thời điểm Iran tấn công theo kế hoạch, nhưng tin rằng nó có thể bắt đầu sớm nhất là vào ngày 5/8.

Trong một tuyên bố, G7 kêu gọi kiềm chế và giảm thang ở Trung Đông, đồng thời nói rằng các sự kiện gần đây “có nguy cơ gây ra một cuộc xung đột rộng lớn hơn trong khu vực”.

Trong một tuyên bố, G7 kêu gọi “tất cả các bên liên quan một lần nữa kiềm chế tiếp tục chu kỳ bạo lực trả đũa mang tính hủy diệt hiện nay, nhằm giảm bớt căng thẳng và tham gia mang tính xây dựng nhằm giảm leo thang”.

Nhận định Iran có khả năng tấn công Israel trong những ngày hoặc tuần tới được đưa ra sau các vụ ám sát liên tiếp xảy ra vào tuần trước nhằm vào chỉ huy quân đội Hezbollah Fuad Shukr ở Beirut và lãnh đạo Hamas Ismail Haniyeh ở Tehran. Iran đổ lỗi cho Israel về cái chết của ông Haniyeh và thề sẽ trả đũa.

Theo báo cáo, ông Blinken đã nói chuyện với những người đồng cấp của mình trong bối cảnh Mỹ đang nỗ lực giảm căng thẳng trong khu vực và ngăn chặn bùng nổ một cuộc chiến tranh tổng lực.

Trong lúc Mỹ tin rằng một cuộc tấn công của Iran là không thể tránh khỏi, ông Blinken nói với các quan chức trong cuộc gọi rằng việc gây áp lực buộc Tehran hạn chế cuộc tấn công là cách tốt nhất để tránh chiến tranh khu vực.

Israel và Mỹ hôm Chủ nhật cho biết họ không chắc chắn cuộc tấn công của Iran sẽ diễn ra như thế nào, tin rằng Tehran vẫn chưa đi đến quyết định cuối cùng và có thể phối hợp với các lực lượng ủy nhiệm của mình.

Các quan chức Israel được cho là đã thừa nhận rằng có thể có thiệt hại và thương vong.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã nói chuyện với Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant vào tối Chủ nhật, văn phòng của ông Austin cho biết trong bản ghi lại cuộc gọi.

Hai người đã thảo luận về quyền tự vệ của Israel trước các mối đe dọa từ Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này, cũng như các bước mà Mỹ đang thực hiện để tăng cường bảo vệ cho Israel và các lực lượng của chính họ trong khu vực, thông cáo nêu rõ.

Theo thông báo do Bộ Quốc phòng ban hành, ông Gallant đã thông báo ngắn gọn cho ông Austin về “những diễn biến an ninh trong khu vực và sự sẵn sàng của IDF để bảo vệ Israel trước các mối đe dọa tiềm tàng do Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này gây ra”.

Văn phòng của ông Gallant cho biết: “Ông ấy đã thảo luận về một loạt kịch bản cũng như khả năng phòng thủ và tấn công tương ứng”.

Trong khi đó, truyền thông Do Thái đưa tin vào tối Chủ nhật rằng Israel sẽ xem xét tiến hành một cuộc tấn công phủ đầu để ngăn chặn Iran nếu nước này phát hiện ra bằng chứng rõ ràng rằng Tehran đang chuẩn bị tiến hành một cuộc tấn công. Thông tin này được đưa ra sau khi Thủ tướng Benjamin Netanyahu triệu tập các quan chức an ninh Israel.

Cuộc họp có sự tham dự của ông Gallant, Tham mưu trưởng IDF, Trung tướng Herzi Halevi, người đứng đầu Mossad David Barnea và Giám đốc cơ quan an ninh Shin Bet Ronen Bar.

