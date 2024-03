Tổng hợp những sản phẩm độc đáo xuất hiện trong sự kiện MWC 2024

Sự kiện MWC 2024 được tổ chức Barcelona đã để lại nhiều dấu ấn khi các hãng công nghệ hàng đầu thế giới giới thiệu những sản phẩm độc đáo của họ. Bài viết dưới đây sẽ liệt kê những sản phẩm ấn tượng nhất được giới thiệu trong sự kiện MWC 2024.

Xiaomi 14 Ultra

Xiaomi 14 Ultra được nhiều người đặt biệt danh là “quái vật video” và điều đó không chỉ đến từ kích thước cụm camera được trang bị trên máy. Chiếc điện thoại Android cao cấp này được trang bị nhiều tính năng video chỉ có trên những máy ảnh chuyên nghiệp.

Nếu bạn là một người thích quay dựng video trên smartphone thì đây chắc chắn là một chiếc điện thoại dành cho bạn. Bạn thậm chí có thể mua camera grip đi kèm để nâng cao trải nghiệm quay video. Các tính năng khác cũng ấn tượng không kém, vì vậy các phóng viên chuyên trang công nghệ Android Authority đã lựa chọn Xiaomi 14 Ultra là một trong những sản phẩm tuyệt vời nhất ra mắt tại MWC 2024.

Laptop trong suốt của Lenovo

Lần đầu tiên nhìn thấy ý tưởng máy tính xách tay trong suốt của Lenovo, bạn sẽ thoáng thắc mắc liệu đây là một sản phẩm thật hay một sản phẩm lấy từ một bộ phim khoa học viễn tưởng. Lenovo sẽ cần thời gian để chứng minh cho người dùng rằng sản phẩm này là thực sự hữu ích. Tuy nhiên, chúng ta phải dành sự khen ngợi cho Lenovo vì đã liên tục đẩy mạnh giới hạn khi giới thiệu các kiểu dáng laptop mới.

HONOR Magic 6 Pro

Honor là một trong những gian hàng nhận được sự chú ý lớn nhất tại MWC 2024. Điện thoại hàng đầu mới của họ là Honor Magic 6 Pro, máy được trang bị những tính năng hàng đầu, bao gồm SoC cao cấp mới nhất của Qualcomm, pin lớn và sạc nhanh. Giống như hầu hết các điện thoại hàng đầu hiện nay, điểm nổi bật nằm ở cụm camera của máy. Nhờ camera kính tiềm vọng 180MP 2,5x, người dùng sẽ có khả năng đưa chủ thể đến gần hơn một cách hiệu quả với khả năng zoom ấn tượng. Có rất nhiều điểm nổi bật trên Honor Magic 6 Pro khiến nó trở thành tâm điểm tại MWC 2024.

Samsung Galaxy Ring

Chiếc Galaxy Ring được đồn đại từ lâu lần đầu tiên được tiết lộ tại CES, nhưng tại MWC 2024, cuối cùng chúng ta cũng đã có cái nhìn chi tiết hơn về sản phẩm này. Chiếc nhẫn thông minh đầu tiên của Samsung chắc chắn sẽ trở thành đối thủ nặng ký của Oura (hãng đi tiên phong trong việc sản xuất nhẫn thông minh). Sản phẩm sẽ được cho ra mắt vào mùa hè này, chiếc nhẫn sẽ có thời lượng pin lên đến 9 ngày, theo dõi giấc ngủ và sức khỏe cũng như tích hợp sâu với các sản phẩm sức khỏe khác của Samsung.

ZTE Nubia Pad 3D 2

ZTE đã trở lại với thế hệ thứ hai của máy tính bảng hiển thị 3D không cần kính. Được gọi là ZTE Nubia Pad 3D 2, chiếc máy tính bảng này sử dụng hai camera phía trước để theo dõi góc nhìn của người dùng và tạo hiệu ứng 3D. Đó là điều bạn phải trải nghiệm mới hiểu được, nhưng theo kinh nghiệm của các phóng viên trang Android Authority, hiệu ứng 3D rất rõ ràng và thuyết phục và bạn có thể trải nghiệm hiệu ứng này với bất kỳ video hoặc trò chơi nào. Độ phân giải thấp hơn khi ở chế độ 3D là nhược điểm chính, vì vậy rất nhiều fan công nghệ hy vọng ZTE có thể khắc phục điều đó ở các phiên bản trong tương lai.

Honor MagicBook Pro 16

Ngoài thị trường smartphone, Honor cũng đang đẩy mạnh xâm nhập thị trường laptop. Honor MagicBook Pro 16 mới là một máy tính xách tay hiện đại, mạnh mẽ kết hợp phần cứng tiên tiến với các tính năng AI và các tùy chỉnh riêng của Honor. Honor MagicBook Pro 16 có màn hình lớn, thiết kế bóng bẩy và sức mạnh xử lý đáng kinh ngạc.

TECNO PolarAce và Camon 30 Premier

TECNO không phải là nhà sản xuất điện thoại thông minh nổi tiếng nhất, nhưng hãng cũng đã thành công khi thu hút được rất nhiều sự quan tâm tại sự kiện MWC 2024. Công ty đang thực hiện một số động thái thú vị, bao gồm việc hợp tác với Sony để tạo ra phần cứng camera của riêng mình. Được gọi là PolarAce, con chip này hứa hẹn mang lại hiệu suất chụp ảnh tốt hơn trong điều kiện ánh sáng yếu, vốn vẫn là điểm yếu trên những chiếc smartphone hiện nay. PolarAce sẽ được sử dụng lần đầu tiên trên Camon 30 Premier, một thiết bị tầm trung có vẻ ngoài hấp dẫn sắp ra mắt vào cuối năm nay.

Punkt MC02

Punkt MC02 là một chiếc điện thoại đề cao quyền riêng tư của người dùng. Điện thoại Punkt chạy Apostrophy OS, một phiên bản ưu tiên quyền riêng tư của Android và bao gồm các tính năng như VPN tích hợp, “data ledger” theo dõi những ứng dụng dữ liệu yêu cầu và máy chủ có trụ sở tại Thụy Sĩ để lưu trữ đám mây.

Nothing Phone 2a

Những người tham dự sự kiện MWC 2024 rất hào hứng với chiếc điện thoại độc đáo này. Nothing Phone 2a, chiếc điện thoại này có khá nhiều điểm chung với Nothing Phone 2 đang được bán trên thị trường. Những chiếc điện thoại Nothing Phone nổi tiếng với những thiết kế độc đáo mà không chiếc smartphone nào trên thị trường có được.

OPPO Air Glass 3

OPPO đã phát triển kính Air Glass AR được một thời gian và tại MWC 2024, người dùng đã được trải nghiệm thế hệ thứ 3 của dòng sản phẩm này. Trong khi các công ty khác đang phát triển kính AR theo hướng có phần nặng nề thì OPPO lại đi ngược lại với số đông. Họ tạo ra chiếc kính AR nhẹ, không phô trương, không khiến bạn trông giống một kẻ ngốc khi đeo chúng ra đường. OPPO tuyên bố Air Glass 3 là loại nhẹ nhất trong phân khúc của họ. Phóng viên trang Android Authority cho biết Air Glass 3 đem đến cảm giác nhẹ như đang đeo một cặp mắt kính bình thường, đồng thời cho phép trình chiếu thông tin một cách mạch lạc trong tầm nhìn của bạn.

OnePlus Watch 2

OnePlus quay trở lại cuộc chơi thiết bị đeo với OnePlus Watch 2. Trong khi thế hệ đầu tiên không sử dụng Wear OS thì chiếc đồng hồ mới này kết hợp hệ điều hành của Google với một hệ điều hành tiêu thụ điện năng thấp khác có tên RTOS, chạy trên một con chip khác. Vì OnePlus Watch 2 về cơ bản là hai thiết bị trong một nên nó có thể cung cấp cả khả năng nâng cao của Wear OS và thời lượng pin lên đến 12 ngày nếu bạn chỉ dựa vào các chức năng cơ bản.

Motorola Smart Connect

Rất nhiều công ty đang cố gắng tìm cách thu hẹp khoảng cách giữa PC và điện thoại thông minh. Motorola đã nhảy vào cuộc với Smart Connect, một giải pháp phần mềm giúp cải thiện năng suất cả trên điện thoại và PC của bạn. Bạn có thể nghĩ rằng giải pháp như vậy sẽ chỉ dành cho máy tính xách tay Lenovo, nhưng đại diện công ty xác nhận rằng bất kỳ PC nào chạy Windows 10 trở lên đều có thể hỗ trợ Smart Connect.

Whispp

Trong sự kiện MWC 2024, từ khóa “AI” được rất nhiều nhãn hàng nhắc đến nhưng phần lớn nó chỉ là những từ thông dụng vô nghĩa. Tuy nhiên, có một ứng dụng sử dụng AI đã thực sự thu hút được sự chú ý, đó là ứng dụng Whispp. Nói một cách đơn giản, Whispp mang lại giọng nói mới cho những người bị suy giảm khả năng nói, bằng cách tăng cường giọng nói của họ hoặc khôi phục giọng nói đó cho những người bị mất giọng vì nhiều lý do.

Nubia Flip

Điện thoại có thể gập lại gần đây đã trở nên rẻ hơn nhưng chúng vẫn có giá cao hơn so với những chiếc smartphone truyền thống. ZTE đã chứng minh tại MWC 2024 rằng giá có thể còn thấp hơn nữa. Điện thoại Nubia Flip của hãng sẽ chỉ có giá 650 USD khi cập bến thị trường châu Âu vào mùa xuân này. Tất nhiên, nó sẽ phải hy sinh một số thông số kỹ thuật và tính năng, nhưng mức giá đó vẫn cực kỳ ấn tượng đối với một thiết bị có thể gập lại. Rõ ràng là thời đại của những thiết bị có thể gập lại với giá cả phải chăng đang đến gần.

Qualcomm Snapdragon X80/FastConnect 7900

Rất nhiều cải tiến được giới thiệu tại MWC không được người tiêu dùng quá quan tâm nhưng nó sẽ là những sản phẩm tác động đến thị trường công nghệ trong thời gian tới. Cụ thể đó là 2 sản phẩm đến từ Qualcomm, Snapdragon X80 và FastConnect 7900 — những con chip mới này sẽ được trang bị vào các thiết bị di động trong thời gian tới, mang lại thời lượng pin tốt hơn, kết nối nhanh hơn, an toàn hơn và thậm chí là cả các tính năng mới như hỗ trợ liên lạc vệ tinh.

Công nghệ eye-tracking của Honor

Điều khiển điện thoại thông minh bằng ánh mắt không phải là một khái niệm mới, nhưng Honor cho rằng họ có cách tốt hơn để thực hiện điều đó. Để chứng minh cách thức hoạt động của nó, công ty đã tổ chức một bản demo khá thú vị, trong đó người dùng sẽ điều khiển một chiếc ô tô thực tế bằng cách chỉ cần nhìn chằm chằm vào camera selfie của Magic 6 Pro. AI đóng một vai trò trong việc biến tất cả thành hiện thực, nhưng Honor sẽ không chia sẻ cách thức hoạt động của công nghệ này.

