Tới tấp xuất hiện báo động về trí tuệ nhân tạo, Nhà Trắng đưa ra biện pháp ứng phó

VietTimes – Với việc công nghệ AI phát triển nhanh chóng, dấy lên lo ngại về AI vi phạm an ninh, quyền riêng tư và khả năng lan truyền thông tin lừa đảo và sai lệch; Nhà Trắng đã vào cuộc…

Hồi tháng 4, Tổng thống Mỹ Joe Biden đã lên tiếng chỉ rõ cần phải xem liệu trí tuệ nhân tạo có nguy hiểm hay không, ông nhấn mạnh các công ty công nghệ có trách nhiệm đảm bảo sản phẩm của họ an toàn. Ông nói, mạng truyền thông xã hội đã chỉ ra rằng công nghệ AI mạnh mẽ có thể gây nguy hại nếu không có biện pháp bảo vệ phù hợp.

Trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại về tác động của trí tuệ nhân tạo đối với an ninh quốc gia và giáo dục, chính phủ Mỹ cũng đang trưng cầu ý kiến của công chúng về các biện pháp được đề xuất về trách nhiệm của các hệ thống trí tuệ nhân tạo

Theo Wall Street Journal, chính quyền Biden đang phải đối mặt với việc nhanh chóng mở rộng sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), đã cảnh báo rằng công nghệ này gây nguy hiểm cho an ninh công cộng, quyền riêng tư và nền dân chủ, đồng thời nói rằng hiện chính phủ có quyền lực khá hạn chế trong việc giám sát quản lý nó.

Ngày 1/5, đại diện của Hội đồng Chính sách Nội địa và Văn phòng Chính sách Khoa học và Công nghệ của Nhà Trắng đã mô tả trong một bài đăng trên blog về công nghệ AI gây nên rủi ro nghiêm trọng cho người lao động.

Sự phát triển nhanh chóng của ChatGPT làm dấy lên những lo ngại về nguy cơ của công nghệ AI đối với con người (Ảnh: stcn).



Hôm thứ Năm (4/5) theo giờ địa phương, Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris đã gặp các Giám đốc điều hành của các công ty công nghệ Google, Microsoft, OpenAI và Anthropic tại Nhà Trắng. Bà Kamala Harris nói rằng công nghệ này "có khả năng làm gia tăng đáng kể các mối đe dọa đối với an ninh và bảo mật, vi phạm quyền công dân và quyền riêng tư, đồng thời làm xói mòn niềm tin của công chúng vào nền dân chủ”. Tổng thống Biden và Phó Tổng thống Harris nói với các giám đốc điều hành hàng đầu của các công ty công nghệ rằng họ có trách nhiệm "đạo đức" để bảo vệ xã hội khỏi những nguy cơ mà AI có thể gây ra và phải đảm bảo rằng các sản phẩm AI an toàn trước khi chúng được triển khai.

Cuộc họp này có sự tham gia của Jeff Zients, Chánh văn phòng của ông Biden, Phó chánh văn phòng Bruce Reed, Cố vấn An ninh quốc gia Jake Sullivan, Chủ tịch Ủy ban kinh tế quốc gia của Nhà Trắng Lael Brainard, và Bộ trưởng Thương mại Raimondo.

Nhà Trắng cho biết cuộc họp đã dẫn đến "các cuộc thảo luận thẳng thắn và mang tính xây dựng" về việc các công ty cần cung cấp cho các nhà hoạch định chính sách sự minh bạch hơn về hệ thống trí tuệ nhân tạo của họ, tầm quan trọng của việc đánh giá mức độ an toàn của các sản phẩm đó và nhu cầu bảo vệ chính phủ khỏi các cuộc tấn công ác ý.

Theo New York Times, Nhà Trắng hôm thứ Năm đã công bố hành động ​​mới đầu tiên nhằm kiểm soát rủi ro của trí tuệ nhân tạo. “US National Science Foundation, NSF” (Quỹ khoa học quốc gia Mỹ) có kế hoạch chi 140 triệu USD để thành lập một trung tâm nghiên cứu mới dành riêng cho trí tuệ nhân tạo. Chính quyền cũng cam kết sẽ đưa ra dự thảo hướng dẫn cho các cơ quan chính phủ để đảm bảo việc sử dụng AI có thể bảo vệ “quyền lợi và sự an toàn của người dân Mỹ”. Các công ty trí tuệ nhân tạo đã đồng ý cung cấp sản phẩm của họ để xem xét tại một hội nghị an ninh mạng dự kiến tổ chức vào tháng 8 tới.

Trong khi đó nhà khoa học máy tính, Tiến sĩ Geoffrey Hinton được biết đến trong ngành với biệt danh "Bố già của trí tuệ nhân tạo", cho biết so với biến đổi khí hậu, trí tuệ nhân tạo (AI) có thể là mối đe dọa "còn cấp bách hơn" đối với nhân loại. Trong cuộc phỏng vấn, Hinton cho rằng biến đổi khí hậu là một rủi ro rất lớn, nhưng rủi ro về trí tuệ nhân tạo thực sự cấp bách hơn. Ông nói thêm rằng con người tương đối dễ dàng đưa ra một số chiến lược đối phó hiệu quả để đối phó với biến đổi khí hậu, chẳng hạn như giảm lượng khí thải carbon. Nhưng đối với những rủi ro của trí tuệ nhân tạo, về căn bản người ta không biết phải làm như thế nào.

Theo trang The Paper, trong những ngày gần đây ông Jeffrey Hinton khi thường xuyên được các cơ quan truyền thông phỏng vấn, đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về mối đe dọa có thể có của trí tuệ nhân tạo. Ông nói rằng AI có thể gây ra mối đe dọa "cấp bách" đối với con người hơn là biến đổi khí hậu và giải thích lý do tại sao AI có thể vượt qua con người: trí thông minh kỹ thuật số chia sẻ thông tin hiệu quả hơn nhiều so với bộ não con người. Mới đây, ông Hinton đã tuyên bố rời Google sau một thập kỷ làm việc với hy vọng gióng lên hồi chuông cảnh báo về những rủi ro của AI đồng thời cắt đứt mối quan hệ với người chủ cũ.

ChatGPT, một chương trình trí tuệ nhân tạo, gần đây đã thu hút sự chú ý của công chúng, đặc biệt là các nhà lập pháp Mỹ, vì khả năng trả lời nhanh chóng nhiều loại câu hỏi và đã phát triển thành ứng dụng có số người dùng tăng trưởng nhanh nhất trong lịch sử, với hàng tháng có hơn 100 triệu người dùng sử dụng.

Tiến sĩ Geoffrey Hinton, "Bố già của AI" rút khỏi Google và liên tiếp cảnh báo về nguy hại của AI đối với con người còn hơn sự biến đổi khí hậu (Ảnh: Reuters).



Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk cho biết trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng trước: “Tôi nghĩ chúng ta nên thận trọng về trí tuệ nhân tạo và chính phủ nên có sự giám sát vì nó gây nên mối đe dọa đối với công chúng.”

Theo "Báo cáo tương lai việc làm năm 2023" do Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) công bố cuối tháng 4, ước tính đến năm 2027, khoảng 23% số việc làm sẽ thay đổi, 69 triệu việc làm mới xuất hiện và 83 triệu việc làm hiện có sẽ biến mất.

Theo báo cáo này, trí tuệ nhân tạo dự kiến ​​sẽ được gần 75% các công ty được khảo sát áp dụng và sẽ dẫn đến gia tăng tỷ lệ nhân viên lưu động. 50% tổ chức cho rằng AI sẽ tạo ra việc làm mới, trong khi 25% tổ chức cho rằng AI sẽ dẫn đến mất đi cơ hội việc làm.

Saadia Zahidi, Giám đốc điều hành của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, cho biết: “Trong ba năm qua, do tác động của đại dịch COVID-19, thay đổi điều kiện địa chính trị và chuyển đổi kinh tế, cuộc sống và sinh kế của người dân trên khắp thế giới bị lung lay và bấp bênh. Ngày nay, sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo và các công nghệ khác có thể tạo ra nhiều bất ổn hơn.”