Thời tiết 3 miền dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh là thời gian lý tưởng để mọi người thư giãn và vui chơi sau những ngày làm việc căng thẳng. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa thông tin về dự báo thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 để người dân tham khảo, sắp xếp lịch trình cho các hoạt động vui chơi, giải trí.

Nhìn chung, thời tiết ở miền Bắc thuận lợi cho các hoạt động du lịch của người dân; riêng miền Nam có thể mưa to về chiều và đêm.

Dự báo thời tiết dịp nghỉ lễ Quốc khánh theo vùng

Vùng Bắc Bộ

Thứ Bảy ngày 31/8: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào dông rải rác. Nhiệt độ từ 24-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Chủ nhật ngày 1/9: Có mây, ngày nắng, chiều oi bức, đêm có mưa vài nơi. Nhiệt độ 24-34 độ C.

Thứ Hai ngày 2/9: Có mây, ngày nắng, chiều oi bức, đêm có mưa vài nơi. Nhiệt độ 24-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Thứ Ba ngày 3/9: Có mây, ngày nắng, chiều oi bức, đêm có mưa vài nơi. Nhiệt độ 24-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Vùng Trung Bộ

Thứ Bảy ngày 31/8: Có mây, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ 25-36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Chủ nhật ngày 1/9: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ 25-35 độ C.

Thứ Hai ngày 2/9: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ 25-35 độ C.

Thứ Ba ngày 3/9: Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Nhiệt độ 24-34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ

Thứ Bảy ngày 31/8: Nhiều mây, sáng và trưa trời nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Nhiệt độ khu vực Tây Nguyên 19-30 độ C. Nhiệt độ khu vực Nam bộ 24-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Chủ nhật ngày 1/9: Nhiều mây, sáng và trưa trời nắng gián đoạn; chiều và tối có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Nhiệt độ khu vực Tây Nguyên 18-30 độ. Nhiệt độ khu vực Nam Bộ 25-32 độ, có nơi trên 32 độ C.

Thứ Hai ngày 2/9: Nhiều mây, sáng và trưa trời nắng gián đoạn, chiều và tối có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Nhiệt độ khu vực Tây Nguyên 19-31 độ C. Nhiệt độ khu vực Nam Bộ 25-33 độ, có nơi trên 33 độ C.

Thứ Ba ngày 3/9: Nhiều mây, sáng và trưa trời nắng gián đoạn; chiều và tối có mưa, mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Nhiệt độ khu vực Tây Nguyên 20-31 độ C. Nhiệt độ khu vực Nam Bộ 24-32 độ, có nơi trên 32 độ C.

Dự báo thời tiết ngày nghỉ Quốc khánh của một số tỉnh, thành phố thu hút khách du lịch

Hà Nội: Ngày 31/8 ngày nắng nóng, chiều tối và đêm mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ 26-34 độ C. Từ ngày 1 đến 3/9, ngày nắng, đêm không mưa, trời oi bức, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ dao động 26-34 độ C.

Dịp nghỉ lễ Quốc khánh, khu vực TP. HCM, ngày nắng gián đoạn, chiều tối mưa rào và dông

TP.HCM: Từ 31/8 đến 3/9: Ngày nắng gián đoạn, chiều tối mưa rào và dông, xác suất mưa 80-90%, nhiệt độ 24-34 độ C

Sa Pa: Ngày nắng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông. Nhiệt độ 17-24 độ C.

Hạ Long: Hình thái thời tiết ngày nắng, đêm không mưa. Riêng ngày 1/9 sáng có lúc có mưa rào và dông. Nhiệt độ 24-33 độ C.

Huế: Ngày nắng, chiều tối có mưa dông. Riêng ngày 3/9 chiều tối có lúc có mưa rào và dông. Nhiệt độ 24-35 độ C.

Đà Nẵng: Ngày nắng, chiều tối có mưa dông. Riêng ngày 3/9 chiều tối có lúc có mưa rào và dông. Nhiệt độ 25-35 độ C.

Quy Nhơn: Ngày nắng, riêng ngày 31/8 ngày nóng, chiều tối có mưa rào và dông. Nhiệt độ 25-36 độ C.

Nha Trang: Ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rào và dông. Nhiệt độ 25-32 độ C.

- Đà Lạt: Ngày nắng gián đoạn, chiều tối mưa rào và dông. Nhiệt độ 16-26 độ C.

- Cần Thơ: Ngày nắng gián đoạn, chiều tối mưa rào và dông. Nhiệt độ dao động 24-32 độ C.