Thị trường bán lẻ trực tuyến trở thành "đất diễn" của Shopee, TikTok Shop

Theo báo cáo doanh thu các sàn thương mại điện tử quý II/2024 vừa được YouNet ECI công bố ngày 13/8 dựa trên phân tích hoạt động của 4 nền tảng thương mại điện tử (TMĐT) phổ biến tại Việt Nam gồm Shopee, Tiki, Lazada và TikTok Shop, thị trường TMĐT đang thay đổi rất nhanh theo hướng chắt lọc, tập trung với số lượng nhà bán không chuyên, doanh thu thấp ngày càng giảm.

Báo cáo chỉ ra 4 nền tảng thương mại điện tử Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki mang về tổng cộng doanh thu 87.370 tỷ đồng, tăng trưởng 10,4% so với quý trước đó.

Trong đó, nền tảng Shopee tiếp tục dẫn đầu với doanh thu 62.380 tỷ đồng, đạt 71,4% tổng giao dịch. Shopee đồng thời chiếm trên 50% thị phần cho tất cả các nhóm ngành hàng thương mại điện tử.

Xếp thứ hai tiếp tục là TikTok Shop với 19.240 tỷ đồng, chiếm 22,0% tổng giao dịch. Xếp thứ 3 và 4 lần lượt là Lazada (5.160 tỷ đồng) và Tiki (584,77 tỷ đồng). Như vậy kể từ tháng 11/2023, TikTok Shop đã liên tục duy trì được vị trí thứ hai thị trường về thị phần tổng giá trị hàng hoá.

Như vậy, cuộc chơi thương mại điện tử thực ra chỉ còn là "đất diễn" của Shopee, TikTok Shop, với 93,4% tổng giao dịch trên thị trường.

Theo báo cáo, nhóm hàng công nghệ đứng thứ 4 trong top 10 nhóm hàng được quan tâm trên các sàn TMĐT với doanh thu 8.000 tỷ đồng, xếp sau nhóm ngành hàng thời trang và phụ kiện (doanh thu 22.679 tỷ đồng), nhóm sắc đẹp (13.400 tỷ đồng), nhà cửa và đời sống (10.600 tỷ đồng).

Đặc biệt, 2 nhóm ngành có giá trị sản phẩm cao là công nghệ và điện gia dụng ngày càng cho thấy tiềm năng trên TikTok Shop khi doanh thu của hai nhóm ngành trên nền tảng này tăng lần lượt 14% và 28% so với quý trước. Tuy vậy, thị phần của TikTok Shop trong các nhóm ngành này vẫn thấp hơn đáng kể so với Shopee.

Đáng chú ý, báo cáo của YouNet ECI chỉ ra trong quý này, tổng số lượng nhà bán có doanh thu giảm so với quý trước là 26.000 nhà bán hàng. Tuy vậy, doanh thu trung bình của mỗi nhà bán lại tăng 9% so với quý trước và giá trị trung bình mỗi sản phẩm tiêu thụ trên TMĐT cũng tăng 7% so với quý trước.

Ông Nguyễn Phương Lâm, Giám đốc phân tích thị trường của YouNet ECI, nhận định rằng thị trường TMĐT đang thay đổi rất nhanh theo hướng chắt lọc, tập trung với số lượng nhà bán không chuyên, doanh thu thấp ngày càng giảm.

“Chìa khóa tăng trưởng trên thương mại điện tử giờ đây nằm ở sự thấu hiểu thị trường, thấu hiểu khách hàng và khả năng chuyên nghiệp hóa trên từng điểm chạm", ông Lâm nói và cho rằng đã qua rồi thời điểm nhãn hàng chỉ cần mở gian hàng trên sàn là có doanh thu mà việc nắm trong tay dữ liệu, biết cách phân tích để liên tục tìm ra hướng đi mới là yêu cầu bắt buộc.

Theo YouNet ECI.

Riêng về nhóm ngành hàng công nghệ, doanh thu trong quý II/2024 đạt hơn 8.000 tỷ đồng. Trong đó, riêng Shopee chiếm tới gần 80%, với doanh thu 6.340 tỷ đồng, xếp sau là TikTok (hơn 833 tỷ đồng, chiếm hơn 10%), Lazada (khoảng 706 tỷ đồng, chiếm 8,8%) và Tiki đứng cuối bảng xếp hạng (gần 153 tỷ đồng, 1,9%).