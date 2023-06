VietTimes – Công an tỉnh Quảng Nam bắt đầu thí điểm quy trình sử dụng tài khoản định danh điện tử (VNeID) mức độ 2 phục vụ người dân làm thủ tục trước khi bay tại Cảng hàng không Chu Lai.

Công an tỉnh Quảng Nam đã phối hợp với nhân viên Cảng hàng không Chu Lai hướng dẫn kích hoạt sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 làm thủ tục lên máy bay đối với hành khách.

Theo đánh giá, thời gian kiểm tra trực quan tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với hành khách khá nhanh, trung bình chỉ mất khoảng 25 giây. Đây là một trong những giải pháp để tăng cường tiện ích đối với người dân khi sử dụng VNeID, khuyến khích người dân cài đặt và kích hoạt tài khoản ứng dụng.

Cũng theo Công an tỉnh Quảng Nam, lực lượng công an đã phối hợp, khảo sát, làm việc với Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam để chuẩn bị hệ thống hạ tầng, trang thiết bị phục vụ cho việc triển khai thí điểm 2 mô hình điểm mới; phối hợp với Sở TT&TT, VNPT Quảng Nam, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Bộ Công an kiểm tra kỹ thuật kết nối hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh, với phần mềm hệ thống dịch vụ công liên thông để triển khai 2 dịch vụ công liên thông gồm: đăng ký khai sinh - đăng ký thường trú - cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và đăng ký khai tử - xóa đăng ký thường trú - trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng.

Dự kiến ngày 1/7, Quảng Nam sẽ triển khai 2 dịch vụ liên thông trên địa bàn tỉnh.