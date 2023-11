Thấy gì từ BCTC Quý III/2023 của các doanh nghiệp niêm yết?

Bức tranh kinh doanh quý III/2023 mang dấu hiệu khởi sắc

Tính đến ngày 31/10/2023, đã có 951/1609 ngân hàng và doanh nghiệp niêm yết (đại diện 92,5% tổng giá trị vốn hóa trên HOSE, HNX và UPCoM) công bố kết quả kinh doanh, với tổng lợi nhuận sau thuế (LNST) quý III/2023 tăng 0,3% so với cùng kỳ. Mặc dù mức tăng này rất thấp nhưng đánh dấu quý đầu tiên lợi nhuận khối niêm yết cao hơn so với cùng kỳ sau khi giảm mạnh 3 quý liên tiếp trước đó.

(Nguồn biểu đồ FiinTrade)

Kết thúc quý III, bức tranh chung của khối Tài chính cho thấy LNST tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ Chứng khoán và Bảo hiểm trong khi Ngân hàng giảm nhẹ. Với khối Phi tài chính, LNST tiếp tục giảm so với cùng kỳ (-3,6%), nhưng tốc độ suy giảm thu hẹp đáng kể so với các quý trước đây.

Chuyên gia Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS (VPS) cho biết, nếu xét theo ngành, Công nghệ thông tin và Du lịch & Giải trí duy trì đà tăng trong các quý gần đây. Trong khi đó Dầu khí và Thép ghi nhận tăng trưởng đột biến trong quý 3 này, dứt mạch suy giảm nhiều quý trước đó.

Bên cạnh đó, nhà đầu tư có lưu ý tới những ngành có lợi nhuận đảo chiều từ tăng trưởng sang suy giảm bao gồm Bất động sản, Hàng và Dịch vụ công nghiệp, Dược phẩm. Những ngành duy trì giảm về lợi nhuận bao gồm Bán lẻ, Tiện ích (Điện, Nước, Khí đốt), Hóa chất, Hàng cá nhân & Gia dụng, Viễn thông.

Như vậy, có thể thấy rằng mặc dù năm 2023 là một năm “khắc nghiệt” với nhiều doanh nghiệp khi kinh doanh rơi vào giai đoạn cực kỳ khó khăn, trong nước và thế giới có nhiều biến động, nhưng vẫn có những doanh nghiệp chuyển mình, tận dụng cơ hội để có lợi nhuận tốt.

Dự báo Quý IV/2023 tình hình sẽ ra sao?

Chuyên gia VPS nhận định rằng trong Quý IV/2023, khả năng lợi nhuận toàn thị trường sẽ tiếp tục được cải thiện. Theo đó, giai đoạn cuối năm luôn là thời điểm sản xuất kinh doanh nhộn nhịp hơn. Các ngành sản xuất gia tăng sản xuất phục vụ nhu cầu mua sắm dịp Tết. Giai đoạn cuối năm cũng là giai đoạn người tiêu dùng “chi bạo” trong mua sắm so với các tháng trước đó, đây là những yếu tố thuận lợi tạo đà tăng trưởng trong quý cuối năm.

Với nhu cầu phục hồi, một số nhóm cổ phiếu như Hóa chất, Bán lẻ, Tiện ích có thể phục hồi trong quý IV/2023.

Vốn đầu tư công được giới chuyên gia kỳ vọng sẽ tiếp tục tăng trưởng tích cực trong giai đoạn cuối năm. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, vốn nhà nước thực hiện lũy kế 10 tháng đầu năm 2023, giải ngân đạt hơn 479 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 22,6% so với cùng kỳ năm 2023, tương đương 67,4% kế hoạch cả năm. Vì vậy, chuyên gia VPS kỳ vọng, giải ngân đầu tư công từ nay đến hết năm 2023 sẽ tiếp tục được tăng tốc, qua đó thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Nhờ đó, một số nhóm ngành có thể tiếp tục gia tăng lợi nhuận cuối năm 2023 như Dầu khí, Tài nguyên cơ bản, Xây dựng và vật liệu.

Chuyên gia VPS khuyến nghị, trong giai đoạn cuối năm, nhà đầu tư nên chú ý kiểm soát số lượng cổ phiếu nắm giữ cũng như giữ tỷ trọng cổ phiếu hợp lý trong danh mục.

Nhà đầu tư tham khảo một số nhóm cổ phiếu có thể có diễn biến tích cực: Dầu khí thượng nguồn (PVS, PVD, PVC) trước câu chuyện dự án Lô B - Ô môn được thúc đẩy triển khai. Với nhà đầu tư theo đuổi trường phái đầu tư giá trị có thể chọn lựa cổ phiếu để mua gom tích lũy với tầm nhìn từ 3- 6 tháng tới như Hóa chất, BĐS Khu công nghiệp, Thép...