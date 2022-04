Thanh Hóa: Tốc độ tăng trưởng kinh tế quí 1.2022 đứng thứ 3 cả nước

Bước vào năm 2022, dịch Covid -19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp, tình hình kinh tế, chính trị, an ninh thế giới khó lường, giá nguyên, nhiên liệu, nhất là giá xăng dầu tăng cao, thời tiết bất thường... Song, bằng nhiều biện pháp quyết liệt, cụ thể, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành từ tỉnh đến cơ sở, nên kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phát triển với nhiều tín hiệu khả quan.

Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt 12,93% xếp thứ 3 cả nước. Thu ngân sách Nhà nước cao so với dự toán và tăng mạnh so với cùng kỳ đạt gần 12.500 tỉ đồng, bằng 44% dự toán và tăng gần 1,7% so với cùng kỳ, đáp ứng cho các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh Thanh Hóa. Huy động vốn đầu tư phát triển ước đạt 32.296 tỷ đồng, tăng 3,1% so với cùng kỳ. Đã thu hút được 18 dự án đầu tư trực tiếp (3 dự án FDI), tổng số vốn đầu tư đăng ký 881,6 tỷ đồng và 21 triệu USD.

Đến cuối tháng 3.2022, tỉnh Thanh Hóa đã giải ngân vốn đầu tư công được 2.636 tỉ đồng, bằng 24,8% kế hoạch, là một trong một số tỉnh, thành có tỉ lệ giải ngân nhanh nhất cả nước.

Trong quí 1, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa đã tiếp và làm việc với nhiều tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước, các tổ chức tài chính để kêu gọi đầu tư. Địa phương này cũng đã phối hợp với Bộ Ngoại giao tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 30 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc tại Thanh Hóa.

Các ngành dịch vụ sau thời gian dài bị ảnh hưởng nặng nề bời đại dịch Covid -19 đã có bước phục hồi và phát triển. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng gần 12% so với cùng kỳ. Triển khai chương trình kích cầu du lịch năm 2022 cũng như tích cực chuẩn bị các điều kiện mở cửa hoạt động du lịch trở lại. Cùng với đó, các hoạt động văn hóa - xã hội được tổ chức linh hoạt, thích ứng an toàn với tình hình dịch bệnh; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân ổn định

Ngành Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức linh hoạt các hình thức dạy và học phù hợp với tình hình dịch bệnh, bảo đảm hoàn thành chương trình dạy và học theo kế hoạch.

Tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm 2022, học sinh của tỉnh Thanh Hóa đạt 58 giải, trong đó có một giải nhất. Các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 được triển khai kịp thời, đúng đối tượng. Trong quý 1 đã giải quyết việc làm cho 13.180 lao động...

Để tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế khá ấn tượng của quí 1, tỉnh Thanh Hóa đã đề ra 11 nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội trong đó nhấn mạnh đến một số vấn đề liên quan quy hoạch tỉnh Thanh Hóa, phê duyệt chung quy hoạch đô thị, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030 cấp huyện, kế hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2025 cấp tỉnh.

Hy vọng những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội quí 1, Thanh Hóa tiếp tục bứt phá ấn tượng hơn nữa trong những tháng còn lại của năm 2022, tiến nhanh hơn nữa đến mục tiêu trở thành cực tăng trưởng mới của đất nước...