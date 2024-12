SonKim Land - phát triển di sản tại vị trí đắt giá bậc nhất TP.HCM

Là nhà phát triển bất động sản với nhiều dự án chất lượng, dù không truyền thông rầm rộ nhưng SonKim Land luôn được khách hàng đón nhận bởi tiềm năng đến từ 3 yếu tố định hình giá trị gia tăng của một dự án bất động sản: vị trí, quy hoạch hạ tầng, chất lượng hoàn thiện.

Nhà phát triển tên tuổi gắn liền với những vị trí đắt giá

Trên hành trình tâm huyết cống hiến cho thành phố những công trình mang tính biểu tượng, SonKim Land đã khẳng định dấu ấn bằng việc chọn lựa những vị trí đắt giá nhất TP.HCM để kiến tạo các đô thị kiểu mẫu, tiền đề của những di sản kiến trúc mới. Những dự án như Gateway Thảo Điền, The Metropole Thủ Thiêm, và The 9 Stellars không chỉ sở hữu vị trí chiến lược mà còn hưởng lợi từ hệ thống hạ tầng giao thông đồng bộ và chất lượng hoàn thiện.

Như dự án Gateway Thảo Điền nằm tại cửa ngõ cuối cùng của Thảo Điền, không chỉ mang lại giá trị giao thông thuận lợi mà còn giúp dự án thừa hưởng trọn vẹn những ưu điểm của một trong những khu vực sôi động và phát triển bậc nhất thành phố. Với khoảng cách chỉ 300m tới ga metro An Phú trên tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), cư dân tại Gateway Thảo Điền có thể dễ dàng di chuyển tới trung tâm thành phố và các quận lân cận như quận 9 và Thủ Đức, góp phần tăng giá trị kết nối và tiềm năng tăng trưởng bất động sản.

Gateway Thảo Điền tọa lạc tại cửa ngõ Thảo Điền liền kề ga metro An Phú

Bên cạnh đó, dự án The Metropole Thủ Thiêm cũng sở hữu vị trí “huyết mạch” khi tọa lạc tại khu chức năng số 1 của khu đô thị mới Thủ Thiêm, vùng lõi trung tâm kinh tế mới của TP.HCM, nơi được bao quanh bởi ba mặt sông Sài Gòn và trực diện quận 1. Đây không chỉ là khu vực có quy hoạch bài bản và mật độ thương mại cao theo tiêu chuẩn quốc tế mà còn được kết nối với trung tâm thành phố thông qua các tuyến đường huyết mạch như đại lộ Vòng Cung và tuyến metro số 1. The Metropole chính là điểm giao thoa “tuyệt đẹp” giữa các khu vực kinh tế trọng điểm, tạo điều kiện lý tưởng cho cư dân dễ dàng tiếp cận các trung tâm thương mại, giải trí và văn hóa.

The Metropole Thủ Thiêm – khu đô thị biểu tượng mới của TP.HCM

The 9 Stellars là dự án tiếp theo được SonKim Land đầu tư và phát triển. Dự án tọa lạc tại vị trí “trái tim” của Thành phố mới Thủ Đức. Đây là khu đô thị thông minh tiên phong tại Việt Nam và được coi là một công trình có tính biểu tượng cho công nghệ khoa học hiện đại. Dự án nằm ngay tại trạm metro Bến xe Suối Tiên, trung tâm của TP. Thủ Đức – khu vực được xem là hạt nhân phát triển của khu Đông Sài Gòn, có khả năng kết nối chiến lược đến các khu vực kinh tế trọng điểm lân cận. Từ The 9 Stellars cư dân có thể di chuyển nhanh chóng đến trung tâm TP.HCM trong vòng 20 phút, cũng như kết nối thuận lợi với các tỉnh lân cận như Đồng Nai, Bình Dương và khu đô thị Cần Giờ thông qua hệ thống metro hiện đại.

Tầm nhìn tiên phong tạo nên giá trị bền vững

Trong hơn ba thập kỷ qua, SonKim Land đã xây dựng tên tuổi trên nền tảng kết nối ba yếu tố cốt lõi: Di sản - Nghệ thuật - Phong cách sống. Không chỉ đạt được thành công qua chiến lược thông minh và đội ngũ lãnh đạo có tầm nhìn, SonKim Land còn chú trọng vào phát triển các công trình biểu tượng, có tính độc bản và mang đậm dấu ấn di sản. Đại diện SonKim Land chia sẻ: “Đối với SonKim Land, mỗi dự án đều được phát triển dựa trên tâm huyết và tầm nhìn tiên phong tạo nên những công trình mang tính biểu tượng, thật sự khác biệt với số đông, đúng như chiến lược của thương hiệu: Different from the ground up”.

Điển hình, The 9 Stellars là một khu đô thị tiên phong áp dụng mô hình TOD (Transit-Oriented Development) tại Việt Nam. Không chỉ tận dụng vị trí liền kề trạm metro và quy hoạch hạ tầng đồng bộ của khu Đông, The 9 Stellars còn nổi bật với việc tiên phong ứng dụng các giải pháp vận hành Smart City của Qualcomm, đưa sức mạnh của công nghệ 4.0 vào từng không gian sống. Đặc biệt, dự án được vinh danh trong Top 100 Đô thị thông minh trên thế giới nhờ ứng dụng nền tảng Qualcomm, tạo nên một không gian sống hiện đại, tích hợp công nghệ tiên tiến. Với hệ thống tiện ích chuẩn quốc tế và thiết kế vượt trội.

SonKim Land đang giới thiệu khu biệt thự Alta Villa và căn hộ Alta Height tại The 9 Stellars

Không chỉ sở hữu những vị trí đắc địa, SonKim Land luôn hướng đến việc tạo ra các dự án đảm bảo được hai giá trị cốt lõi cho khách hàng: giá trị sống và giá trị đầu tư. Về giá trị sống, SonKim Land hướng đến việc xây dựng một cộng đồng cư dân văn minh, thành đạt, tận hưởng cuộc sống tiện nghi và trọn vẹn. Các dự án của SonKim Land đều được thiết kế với hệ tiện ích nội khu cao cấp, mang đến những đặc quyền vượt trội cho cư dân, đáp ứng tối ưu nhu cầu sống, làm việc và giải trí và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống cho mỗi cư dân.

Về đầu tư, các dự án của SonKim Land sở hữu vị trí trung tâm, pháp lý minh bạch, và chất lượng vượt trội. Được quy hoạch dựa trên sự tính toán kỹ lưỡng về hạ tầng và phát triển đô thị trong bối cảnh các chính sách, quy hoạch của toàn khu vực, những dự án này luôn đảm bảo tiềm năng gia tăng giá trị bền vững trước các biến động của thị trường. Điều này đã được minh chứng qua thành công của nhiều dự án, tiêu biểu như The Metropole Thủ Thiêm, một trong những biểu tượng nổi bật về giá trị đầu tư và sức hút lâu dài trên thị trường bất động sản TP.HCM.

Có thể thấy SonKim Land không chỉ xây dựng các dự án bất động sản cao cấp mà còn định hình cộng đồng văn minh và phong cách sống vượt thời gian. Với những dự án có vị trí đắt giá, quy hoạch bài bản và chất lượng vượt trội, SonKim Land đã khẳng định vị thế trên thị trường bất động sản, đồng thời thúc đẩy sự phát triển bền vững của TP.HCM.