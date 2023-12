OpenAI vừa cập nhật cho công cụ ChatGPT của mình khả năng dịch thuật sang tiếng Việt và một số ngôn ngữ khác.

Chính vì vậy phóng viên VietTimes đã có bài test thử nghiệm để đánh giá mức độ thông minh, chuẩn xác và logic của bản dịch Anh - Việt của các công cụ ChatGPT 3.5, Google Translate và Google Bard.

Google Translate - hay còn gọi là Google Dịch là một công cụ được rất nhiều người Việt sử dụng để dịch thuật văn bản từ tiếng Anh. Nó là một công cụ dịch thuật cực kỳ phổ dụng hiện nay. Tuy nhiên, trong một số ngữ cảnh, ngữ nghĩa, Google Translate dịch còn khá ngô nghê, thậm chí là sai lệch.

Với sự xuất hiện của các công cụ Trí tuệ nhân tạo như ChatGPT và Bard, người dùng có thêm sự lựa chọn để dịch văn bản.

Vậy công cụ dịch thuật nào thông minh và chính xác nhất? Các bạn hãy cũng xem thử nghiệm của VietTimes:

ChatGPT

Trong bài thử nghiệm này, VietTimes sử dụng phiên bản ChatGPT 3.5. Mặc dù đây không phải là phiên bản mới nhất của OpenAI nhưng nó vẫn được cập nhật khả năng dịch thuật tương đương phiên bản 4.0.

Để yêu cầu ChatGPT dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt, cần nhập đoạn Prompt như sau:

"""YOU ARE A TRANSLATION EXPERT. THROUGHOUT THIS ENTIRE SESSION, PLEASE USE VIETNAMESE TO ACCURATELY AND CLEARLY TRANSLATE ALL THE INFORMATION I INPUT, ENSURING IT CLOSELY ALIGNS WITH THE ORIGINAL TEXT'S MEANING"""

Sau đó thì nhập đoạn văn bản tiếng Anh cần dịch. Ở đây phóng viên VietTimes đã chọn một đoạn trong bản tin đăng tải trên tờ CNBC ngày 15/12 với nội dung "Nhiều tài khoản TikTok giả mạo lan truyền những thông tin sai lệch về xung đột Nga - Ukraine tới hàng triệu người".

ChatGPT đã cho ra kết quả dịch như sau:

Tài khoản giả mạo trên TikTok đã lan truyền thông tin sai lệch về cuộc chiến của Nga ở Ukraine đến hàng triệu người, dữ liệu mới từ công ty truyền thông xã hội Trung Quốc cho thấy. Các bài đăng trên trang chia sẻ video đã nhắm đến người dùng Ukraine, Nga và nhiều người khác ở châu Âu, với nội dung nhằm "kích thích nhân tố giả mạo thông điệp ủng hộ Nga" trong cuộc chiến, TikTok cho biết trong một báo cáo được phát hành vào thứ Tư. Một số tài khoản đã được đặt tên giả mạo như các hãng tin. Một cuộc điều tra riêng của BBC được công bố vào thứ Sáu xác định 800 tài khoản giả mạo, mà nó nói đã nhắm vào các quốc gia châu Âu với các tuyên bố sai lệch rằng các quan chức Ukraine cấp cao và người thân của họ đã mua xe hơi sang trọng hoặc biệt thự ở nước ngoài sau ***** của Nga vào tháng 2 năm 2022. Một người phát ngôn của TikTok cho biết với CNBC rằng công ty đã bắt đầu điều tra các tài khoản trước khi BBC tiến hành cuộc điều tra và tất cả các tài khoản giả mạo đã được loại bỏ từ đó. "Họ thường xuyên và không ngừng theo đuổi những người cố gắng ảnh hưởng đến cộng đồng của họ thông qua hành vi lừa dối", họ thêm vào trong một tuyên bố. Tổng số người theo dõi của các tài khoản giả mạo vượt quá một triệu người, TikTok cho biết, mặc dù video được chia sẻ trên nền tảng này thường xuyên đạt đến hàng triệu người xem. Các con số mới nhất bổ sung vào các báo cáo trước đó về các tài khoản giả mạo ủng hộ Nga được xác định bởi TikTok, khi nó tự báo cáo mạnh mẽ hơn trong bối cảnh áp lực quốc tế đối với các trang web truyền thông xã hội để chặn đứng người dùng giả mạo và thông tin sai lệch.

Khi đọc lướt qua bản dịch này, chúng ta thấy có một số lỗi khá gượng ép, đã được VietTimes in đậm ở phía trên. Chẳng hạn như từ "kích thích" dùng để mô tả "sự phát tán rộng rãi thông điệp giả mạo", là chưa chính xác. Hoặc từ "họ" ở cuối bài dùng để thuật lại lời của một người kiểm duyệt của TikTok, cũng là chưa chính xác. Danh từ nhân xưng ở đây phải là "Chúng tôi" thay vì "họ".

Google Translate

Các tài khoản TikTok giả mạo đã lan truyền thông tin sai lệch về cuộc chiến của Nga ở Ukraine tới hàng triệu người, dữ liệu mới từ gã khổng lồ truyền thông xã hội Trung Quốc cho thấy. Các bài đăng trên trang chia sẻ video nhắm mục tiêu đến người dùng Ukraine và Nga, cũng như nhiều người dùng trên khắp châu Âu, với nội dung được thiết kế để “khuếch đại một cách giả tạo những câu chuyện thân Nga” về cuộc chiến, TikTok cho biết trong một báo cáo được công bố vào thứ Tư. Một số tài khoản được gắn nhãn hư cấu là các cửa hàng tin tức. Một cuộc điều tra riêng biệt của BBC được công bố hôm thứ Sáu đã xác định được 800 tài khoản giả mạo, theo đó nhắm mục tiêu vào các nước châu Âu với những tuyên bố sai sự thật rằng các quan chức cấp cao Ukraine và người thân của họ mua ô tô sang trọng hoặc biệt thự ở nước ngoài sau ***** của Nga vào tháng 2 năm 2022. Người phát ngôn của TikTok nói với CNBC rằng công ty đã bắt đầu điều tra các tài khoản trước cuộc điều tra của BBC và tất cả các tài khoản giả được xác định đều đã bị xóa. Họ nói thêm trong một tuyên bố: “Chúng tôi liên tục và không ngừng theo đuổi những kẻ tìm cách gây ảnh hưởng đến cộng đồng của mình thông qua các hành vi lừa đảo”. TikTok cho biết tổng số người theo dõi của các tài khoản giả đã vượt quá một triệu, mặc dù các video được chia sẻ trên nền tảng này thường xuyên tiếp cận hàng triệu người xem. Các số liệu mới nhất bổ sung vào các báo cáo trước đây về các tài khoản giả mạo thân Nga được TikTok xác định, khi ứng dụng này tăng cường tự báo cáo trong bối cảnh áp lực quốc tế lên các trang mạng xã hội nhằm trấn áp những người dùng sai sự thật và thông tin sai lệch.

Ở trong bản dịch này, từ "kích thích" đã được thay thế bằng từ "khuếch đại" - mô tả chính xác hơn điều mà tác giả muốn viết. Ngoài ra, ở câu đầu tiên Google Translate đã bổ sung chữ "khổng lồ" vốn có trong văn bản tiếng Anh mà ChatGPT đã bỏ qua không dịch.

Google Bard

Đối với Google Bard, để dịch thuật tiếng Việt thì người dùng cũng nhập đoạn Prompt giống như đã nhập ở ChatGPT. Sau đó sẽ nhập nội dung văn bản cần dịch.

Đây là bài dịch của Google Bard:

Theo dữ liệu mới từ gã khổng lồ truyền thông xã hội Trung Quốc, các tài khoản giả mạo trên TikTok đã lan truyền thông tin sai lệch về cuộc chiến của Nga ở Ukraine đến hàng triệu người. Trong một báo cáo được công bố hôm thứ Tư, TikTok cho biết các bài đăng trên nền tảng chia sẻ video này nhắm vào người dùng Ukraine, Nga và nhiều người ở khắp châu Âu, với nội dung được thiết kế để "khuếch đại nhân tạo các thông tin có lợi cho Nga" về cuộc chiến. Một số tài khoản được dán nhãn giả mạo thành các cơ quan tin tức. Một cuộc điều tra riêng biệt của BBC được công bố vào thứ Sáu đã xác định 800 tài khoản giả mạo, nhắm mục tiêu đến các nước châu Âu với những thông tin sai lệch rằng các quan chức cấp cao của Ukraine và người thân của họ đã mua xe hơi hạng sang hoặc biệt thự ở nước ngoài sau khi Nga ***** vào tháng 2 năm 2022. Người phát ngôn của TikTok nói với CNBC rằng công ty đã bắt đầu điều tra các tài khoản này trước cuộc điều tra của BBC và tất cả các tài khoản giả mạo đã được gỡ bỏ. "Chúng tôi liên tục và không ngừng theo đuổi những kẻ tìm cách gây ảnh hưởng đến cộng đồng của chúng tôi thông qua các hành vi lừa dối," họ nói thêm trong một tuyên bố. Tổng số người theo dõi các tài khoản giả mạo này vượt quá một triệu, TikTok cho biết, mặc dù các video được chia sẻ trên nền tảng này thường xuyên tiếp cận hàng triệu người xem. Những con số mới nhất này bổ sung thêm vào các báo cáo trước đây về các tài khoản giả mạo ủng hộ Nga được TikTok xác định, trong bối cảnh nền tảng này đang tăng cường tự báo cáo trước sức ép quốc tế buộc các trang mạng xã hội phải trấn áp người dùng giả và thông tin sai lệch.

Đối với bản dịch từ Google Bard, có thể thấy các từ ngữ đã sát nghĩa hơn nhiều. Trật tự của câu, của các thành phần trong câu cũng được sắp xếp chuẩn với ngữ pháp tiếng Việt hơn 2 công cụ dịch thuật nói trên.

Chẳng hạn ngay trong câu đầu tiên, phần trạng ngữ "Theo dữ liệu mới từ gã khổng lồ truyền thông xã hội Trung Quốc" được đưa lên đầu câu, đọc sẽ xuôi hơn nhiều so với bản dịch của ChatGPT và Google khi phần trạng ngữ này bị đẩy xuống dưới.

Bản dịch này đã dùng danh từ nhân xưng "Chúng tôi" chuẩn hơn nhiều so với bản dịch của ChatGPT khi dùng từ "họ"

Kết luận

Thật đáng ngạc nhiên, mặc dù Google Translate và Bard đều là sản phẩm của Google nhưng lại cho ra hai kết quả dịch khác nhau. Trong khi Google Translate còn dính một số lỗi khiên cưỡng thì Google Bard dịch khá nuột, trơn tru và logic. Tất nhiên các công cụ dịch thuật này không thể chính xác 100% khi chúng ta vẫn phải chỉnh sửa một chút văn bản đầu ra, nhưng nhìn chung Google Bard đã cho thấy trí thông minh nhân tạo gần như có thể trở thành một phiên dịch viên hữu hiệu cho những người không biết ngoại ngữ.

Đối với ChatGPT, có lẽ họ vẫn cần đào tạo ứng dụng này nhiều hơn trong phần dịch thuật sang tiếng Việt, bởi nhiều từ vựng và logic câu vẫn chưa chuẩn.

Đánh giá chung thì ChatGPT dịch tệ nhất, Google Translate đứng ở giữa và Google Bard là công cụ đứng đầu.