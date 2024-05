SHB tối ưu phương thức xác thực cho khách hàng doanh nghiệp trên Internet Banking

Phương thức tạo mã xác thực giao dịch Smart OTP là giải pháp bảo mật hữu hiệu nhất giúp khách hàng doanh nghiệp thực hiện các giao dịch trực tuyến an toàn và thuận tiện hơn.

Với mong muốn tăng cường tính an toàn bảo mật giao dịch cho khách hàng và tuân thủ quy định của pháp luật, từ ngày 15/05/2024, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) tiến hành điều chỉnh, tối ưu phương thức xác thực giao dịch hiện có cho doanh nghiệp khi sử dụng SHB Corporate Online.

Theo đó, thay vì trước đây khách hàng sử dụng các phương thức xác thực như duyệt nhanh, kiểm soát nhanh... thì nay để tăng cường an toàn bảo mật, SHB sẽ chuyển dịch sang phương thức xác thực Smart OTP cho tất cả các giao dịch trên Internet Banking.

Việc chuyển dịch sang Smart OTP sẽ giúp tăng cường bảo vệ các giao dịch của khách hàng

Việc sử dụng Smart OTP – giải pháp xác thực nâng cao là vô cùng cần thiết bởi tính thuận tiện và ổn định, khả năng tạo ra mã xác thực mọi lúc mọi nơi giúp khách hàng có thể sử dụng dịch vụ bình thường ngay cả khi di chuyển ra nước ngoài hoặc ở trong vùng không có sóng điện thoại. Ngoài ra, dịch vụ này hoàn toàn miễn phí kích hoạt/đăng ký ngay trên ứng dụng.

Doanh nghiệp chỉ cần cài app SHB Smart OTP trên thiết bị di động thông minh/máy tính bảng là có thể thực hiện các giao dịch online an toàn và thuận tiện nhất. Hiện mức độ bảo mật của Smart OTP được xếp vào nhóm cao nhất trong các giải pháp xác thực trực tuyến hiện nay so với SMS OTP và Token Key. Đồng thời, mỗi tài khoản ngân hàng sẽ chỉ có một mã mở khóa OTP, ứng với một thiết bị duy nhất do chính khách hàng đăng ký, qua đó hạn chế tối đa việc kẻ gian lợi dụng lỗ hổng bảo mật để tấn công tài khoản.

Khách hàng vui lòng đọc hướng dẫn sử dụng chi tiết tại link này hoặc quét mã QR dưới đây để tải ứng dụng SHB Smart OTP trực tiếp:

Những năm qua, SHB là một trong những ngân hàng tiên phong nâng cấp, chuyển đổi số hàng loạt sản phẩm, dịch vụ cho khách hàng doanh nghiệp, như: gói tài khoản B-smart, tài khoản định danh S-LINK, thanh toán theo lô, sao kê sổ phụ, kết nối ngân hàng điện tử với phần mềm kế toán Bankhub... Tất cả các nỗ lực này nhằm tăng cường kết nối giữa khách hàng và ngân hàng một cách nhanh chóng nhất, xóa bỏ khoảng cách địa lý, rút ngắn thời gian giao dịch và đem lại sự an toàn cho khách hàng doanh nghiệp tại Việt Nam.

Trong thời gian tới, SHB sẽ tiếp tục đẩy mạnh chiến lược chuyển đổi số, nâng cấp các dịch vụ tài chính nhằm tạo sự tiện lợi và tiết kiệm tối đa cho khách hàng, góp phần thúc đẩy cộng đồng số hóa nhanh chóng để thích ứng với xu thế mới, tình hình mới.